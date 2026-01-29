Описание трансферМы отправимся к побережью Чёрного моря, где оживают образы Древнего Египта, Греции, Японии и Средневековой Европы. В «Старом парке» вы погуляете среди архитектурных цитат, скульптур и садов. Узнаете об авторе этого необычного места, поймёте механизмы диалога культур. А после — отдохнёте на берегу моря.
Время выезда может меняться в связи с ситуациями на дороге!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер, сопровождение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
Завершение: ТЦ Галерея. Остановка ТЭЦ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
