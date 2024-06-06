Разноцветный Краснодар

Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете
Краснодар пестрит многоцветной палитрой.

Яркие оттенки и ассоциации, связанные с ними, можно обнаружить и в обликах зданий, и в названиях улиц, и в событиях, происходивших на этой земле.

Сама история раскрасила наш город! Колористическая экскурсия позволит рассмотреть Краснодар через призму определённых цветов и узнать о нём самое интересное.
5
1 отзыв
Разноцветный Краснодар
Разноцветный Краснодар
Разноцветный Краснодар
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Какие цвета вас ожидают

Красный

Само название города содержит цветной корень. До революции он носил имя Екатеринодар. Решение о переименовании было опубликовано в 1920 году в газете «Красное знамя». Название главной улицы города — Красная: здесь торговали лучшим товаром, а множество старинных зданий играет всеми оттенками кумача — от морковного до бордового.

  • Мы подробнее поговорим о революционной истории города.
  • Увидим величественный Свято-Екатерининский кафедральный собор, именуемый Красным собором из-за цвета кирпичной кладки. Это один из самых древних и красивых храмов города.

Белый

Универсальный цвет символизирует чистоту и свет региона, а также его культурное наследие.

  • Мы разберёмся, почему с конца лета 1918 года город считают «белой Меккой» России.
  • Рассмотрим флаг современного Краснодара — полотнище из двух равновеликих полос белого цвета вверху и жёлтого цвета внизу
  • Посетим Войсковой собор Александра Невского — главный храм кубанских казаков. В народе его зовут Белым собором из-за цвета стен.
  • Вспомним, когда краснодарцы отмечают День белой ромашки

Чёрный

По плодородным землям Кубани насыщенно-чёрного цвета течёт чёрная река Карасун и ходят потомки первых черноморских поселенцев.

  • Обсудим такие важные вехи в истории казаков, как их переселение на кубанские чернозёмы и основание в этих землях Екатеринодара.
  • Посетим памятник советским воинам-освободителям и поговорим о чёрных днях оккупации Краснодара.
  • Поделимся тёмными городскими легендами, в том числе о чёрном трамвае «Татра», неизвестно куда увозившем краснодарцев.

Зелёный

У цветущего с ранней весны Краснодара — зелёный цвет. Южный город утопает в зелени тополей, лип, клёнов, фруктовых деревьев, растущих в многочисленных скверах и тенистых садах.

  • Рассмотрим зелёный особняк нотариуса Е. Никифораки, где когда-то работал Дмитрий Фурманов — автор романа о легендарном Василии Чапаеве.

Синий

Цвет южного неба и ласкового моря — конечно, палитра Краснодара будет без него неполной!

  • Вы увидите синий особняк Христофора Фотиади. В годы гражданской войны в нём жил один из лидеров белого движения — Антон Деникин.

Организационные детали

Одевайтесь и обувайтесь удобно. Не забывайте взять воду.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Анна
6 июня 2024
Очень интересная экскурсия, когда информация подается с необычного ракурса. Много новых, необычных фактов, о которых мы не знали до этой экскурсии.

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