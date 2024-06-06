Краснодар пестрит многоцветной палитрой. Яркие оттенки и ассоциации, связанные с ними, можно обнаружить и в обликах зданий, и в названиях улиц, и в событиях, происходивших на этой земле. Сама история раскрасила наш город! Колористическая экскурсия позволит рассмотреть Краснодар через призму определённых цветов и узнать о нём самое интересное.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Какие цвета вас ожидают

Красный

Само название города содержит цветной корень. До революции он носил имя Екатеринодар. Решение о переименовании было опубликовано в 1920 году в газете «Красное знамя». Название главной улицы города — Красная: здесь торговали лучшим товаром, а множество старинных зданий играет всеми оттенками кумача — от морковного до бордового.

Мы подробнее поговорим о революционной истории города.

Увидим величественный Свято-Екатерининский кафедральный собор, именуемый Красным собором из-за цвета кирпичной кладки. Это один из самых древних и красивых храмов города.

Белый

Универсальный цвет символизирует чистоту и свет региона, а также его культурное наследие.

Мы разберёмся, почему с конца лета 1918 года город считают «белой Меккой» России.

Рассмотрим флаг современного Краснодара — полотнище из двух равновеликих полос белого цвета вверху и жёлтого цвета внизу

Посетим Войсковой собор Александра Невского — главный храм кубанских казаков. В народе его зовут Белым собором из-за цвета стен.

Вспомним, когда краснодарцы отмечают День белой ромашки

Чёрный

По плодородным землям Кубани насыщенно-чёрного цвета течёт чёрная река Карасун и ходят потомки первых черноморских поселенцев.

Обсудим такие важные вехи в истории казаков, как их переселение на кубанские чернозёмы и основание в этих землях Екатеринодара.

Посетим памятник советским воинам-освободителям и поговорим о чёрных днях оккупации Краснодара.

Поделимся тёмными городскими легендами, в том числе о чёрном трамвае «Татра», неизвестно куда увозившем краснодарцев.

Зелёный

У цветущего с ранней весны Краснодара — зелёный цвет. Южный город утопает в зелени тополей, лип, клёнов, фруктовых деревьев, растущих в многочисленных скверах и тенистых садах.

Рассмотрим зелёный особняк нотариуса Е. Никифораки, где когда-то работал Дмитрий Фурманов — автор романа о легендарном Василии Чапаеве.

Синий

Цвет южного неба и ласкового моря — конечно, палитра Краснодара будет без него неполной!

Вы увидите синий особняк Христофора Фотиади. В годы гражданской войны в нём жил один из лидеров белого движения — Антон Деникин.

Организационные детали

Одевайтесь и обувайтесь удобно. Не забывайте взять воду.