Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер от ж/д вокзала с экспресс-экскурсией
С комфортом добраться до отеля, по пути узнав главное о городе
Начало: На ж/д вокзале Краснодара
«В стоимость входит трансфер от ж/д вокзала до места вашего размещения в центральном районе Краснодара»
Завтра в 08:00
21 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Авторский тур из Краснодара в Кабардинку
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
Расписание: Время выезда может меняться в связи с ситуациями на дороге!
23 ноя в 07:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Краснодара - к морю: трансфер с экскурсией
Добраться до места отдыха с комфортом, по пути открыв для себя южный край
Завтра в 11:00
21 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
ВВадим26 июня 2025Заказали трансфер от ж/д вокзала с обзорной экскурсией по городу и сразу же экскурсию по Парку Галицкого. Ульяна провела по
