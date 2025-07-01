Квест
до 10 чел.
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
8 июл в 09:30
9 июл в 09:30
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный гастротур по винодельням Анапской долины с дегустацией
Отправляйтесь в Анапскую долину на индивидуальный гастротур: дегустации, пикник и обед в ресторане. Откройте для себя мир виноделия
4 июл в 08:00
9 июл в 08:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Авторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
Расписание: Дата и время экскурсии согласовываются заранее.
2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий1 июля 2025Очень понравилось. Гид Ольга очень весёлый и лёгкий человек и экскурсия проходит на одном дыхании.
- ВВиктория25 июня 2025Спасибо большое Ольге за такую интересную и увлекательную экскурсию! Я была с двумя детьми 6 лет и 10 лет. Дети оценили на 5 баллов.
- ННикита16 июня 2025Прекрасная экскурсия! Ульяна отличный гид, подготовила программу с индивидуальным подходом, путешествовать по винодельням с ней интересно, комфортно и просто!! Советую!!
- ЕЕлена6 мая 2025Просто незабываемые дни мы провели вместе с Ульяной! Она потрясающий человек и профессионал! Очень четкая, активная, и в то же
- ООльга4 мая 2025Краснодар как город - нереально скучный, смотреть ну вообще нечего (жили там год, знаю, о чем пишу), но гид нашла, чтО можно интересного рассказать и про него. Очень рекомендую, приятная получилась прогулка с элементами квеста для ребенка 8 лет)) Успехов Вам!)
- ААнна11 июля 2024все супер! все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Авторские»
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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июле 2025
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