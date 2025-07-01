читать дальше время очень деликатная! Ульяна показала нам самые лучшие винодельни, отдегустировали все!!! Мы познакомились с чудесными местами и прекрасными людьми, побывали на потрясающих устричной и улиточной ферме, насладились озером Абрау и самыми лучшими ресторанами края. А вишенкой на торте была встреча с самим Алексеем - супер профессионалом своего дела и супервиноделом края! Огромное спасибо за незабываемые дни

Просто незабываемые дни мы провели вместе с Ульяной! Она потрясающий человек и профессионал! Очень четкая, активная, и в то же