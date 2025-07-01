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Авторские экскурсии от местных гидов Краснодара

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Краснодаре, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Краснодар без скуки
Пешая
2 часа
90 отзывов
Квест
до 10 чел.
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
8 июл в 09:30
9 июл в 09:30
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Авторский гастротур из Краснодара
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный гастротур по винодельням Анапской долины с дегустацией
Отправляйтесь в Анапскую долину на индивидуальный гастротур: дегустации, пикник и обед в ресторане. Откройте для себя мир виноделия
4 июл в 08:00
9 июл в 08:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье
На автобусе
12 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Авторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
Расписание: Дата и время экскурсии согласовываются заранее.
2700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    1 июля 2025
    Краснодар без скуки
    Очень понравилось. Гид Ольга очень весёлый и лёгкий человек и экскурсия проходит на одном дыхании.
  • В
    Виктория
    25 июня 2025
    Краснодар без скуки
    Спасибо большое Ольге за такую интересную и увлекательную экскурсию! Я была с двумя детьми 6 лет и 10 лет. Дети оценили на 5 баллов.
  • Н
    Никита
    16 июня 2025
    Авторский гастротур из Краснодара
    Прекрасная экскурсия! Ульяна отличный гид, подготовила программу с индивидуальным подходом, путешествовать по винодельням с ней интересно, комфортно и просто!! Советую!!
  • Е
    Елена
    6 мая 2025
    Авторский гастротур из Краснодара
    Просто незабываемые дни мы провели вместе с Ульяной! Она потрясающий человек и профессионал! Очень четкая, активная, и в то же
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    время очень деликатная! Ульяна показала нам самые лучшие винодельни, отдегустировали все!!! Мы познакомились с чудесными местами и прекрасными людьми, побывали на потрясающих устричной и улиточной ферме, насладились озером Абрау и самыми лучшими ресторанами края. А вишенкой на торте была встреча с самим Алексеем - супер профессионалом своего дела и супервиноделом края! Огромное спасибо за незабываемые дни

  • О
    Ольга
    4 мая 2025
    Краснодар без скуки
    Краснодар как город - нереально скучный, смотреть ну вообще нечего (жили там год, знаю, о чем пишу), но гид нашла, чтО можно интересного рассказать и про него. Очень рекомендую, приятная получилась прогулка с элементами квеста для ребенка 8 лет)) Успехов Вам!)
  • А
    Анна
    11 июля 2024
    Авторский гастротур из Краснодара
    все супер! все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Авторские»

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  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Мезмай
  8. Орлиная полка
  9. Екатерининский собор
  10. Стадион Краснодар
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июле 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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