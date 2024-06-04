За два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице. Мы с Вами узнаем о том, чем богата природа, люди, а также чем уникален наш регион.
В Краснодаре насчитывается свыше 400 достопримечательностей, но есть исторический центр - сосредоточение основных маркеров нашей истории и их роли в судьбе России.
В Краснодаре насчитывается свыше 400 достопримечательностей, но есть исторический центр - сосредоточение основных маркеров нашей истории и их роли в судьбе России.
Описание экскурсииЗа два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице. Мы с Вами узнаем о том, чем богата природа, люди, а также чем уникален наш регион. В Краснодаре насчитывается свыше 400 достопримечательностей, но есть исторический центр - сосредоточение основных маркеров нашей истории и их роли в судьбе России. Да, наш край называют и казачьим и черкесским. Об их истории, взаимоотношениях, совместной жизни и современном развитии мы с Вами поговорим у красивых памятников. А прочувствовать и лучше понять наш край Вам поможет мой маленький переносной музей. Важно: Желательны удобная одежда и обувь для пеших прогулок. Пригодится бутылочка с водой.
в любой день по предварительной договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Горсад
- Памятник освободителям города Краснодара
- Памятники природы (аллея пихт, 600-летние дубы…)
- Памятник Екатерине II
- Памятник Александру Невскому
- Собор Александра Невского
- Законодательное собрание края
- Здание Кубанского казачьего хора
- Памятник А.С. Пушкину
- Здание Художественного музея Ф.А. Коваленко
- Памятник И. Репину
- Памятник «Влюблённые собачки» и архитектуру конца 19 - начала 20 веков
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Красная, д. 3
Завершение: Ул. Красная, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день по предварительной договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия очень понравилась. Великолепный, знающий, эрудированный экскурсовод, влюбленный в свой город, желающий донести как можно больше информации о местах, которые представляет. Спасибо, Виктория! Желаю вам как можно дольше проводить такие замечательные экскурсии.
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E
Экскурсия очень понравилась. Великолепный, знающий, эрудированный экскурсовод, влюбленный в свой город, желающий донести как можно больше информации о местах, которые представляет. Спасибо, Виктория! Желаю вам как можно дольше проводить такие замечательные экскурсии.
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А
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