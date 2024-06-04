Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице. Мы с Вами узнаем о том, чем богата природа, люди, а также чем уникален наш регион.



В Краснодаре насчитывается свыше 400 достопримечательностей, но есть исторический центр - сосредоточение основных маркеров нашей истории и их роли в судьбе России. 4.4 3 отзыва

Виктория Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% 7000 ₽ выгода 700 ₽ 6300 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.4 3 отзыва 2 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии За два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице. Мы с Вами узнаем о том, чем богата природа, люди, а также чем уникален наш регион. В Краснодаре насчитывается свыше 400 достопримечательностей, но есть исторический центр - сосредоточение основных маркеров нашей истории и их роли в судьбе России. Да, наш край называют и казачьим и черкесским. Об их истории, взаимоотношениях, совместной жизни и современном развитии мы с Вами поговорим у красивых памятников. А прочувствовать и лучше понять наш край Вам поможет мой маленький переносной музей. Важно: Желательны удобная одежда и обувь для пеших прогулок. Пригодится бутылочка с водой.

в любой день по предварительной договорённости Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Парк Горсад

Памятник освободителям города Краснодара

Памятники природы (аллея пихт, 600-летние дубы…)

Памятник Екатерине II

Памятник Александру Невскому

Собор Александра Невского

Законодательное собрание края

Здание Кубанского казачьего хора

Памятник А.С. Пушкину

Здание Художественного музея Ф.А. Коваленко

Памятник И. Репину

Памятник «Влюблённые собачки» и архитектуру конца 19 - начала 20 веков Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Красная, д. 3 Завершение: Ул. Красная, д. 23 Когда и сколько длится? Когда: в любой день по предварительной договорённости Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4.4 Основано на 3 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 2 4 – 3 1 2 – 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой Е Елена Экскурсия очень понравилась. Великолепный, знающий, эрудированный экскурсовод, влюбленный в свой город, желающий донести как можно больше информации о местах, которые представляет. Спасибо, Виктория! Желаю вам как можно дольше проводить такие замечательные экскурсии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет E ELENA Экскурсия очень понравилась. Великолепный, знающий, эрудированный экскурсовод, влюбленный в свой город, желающий донести как можно больше информации о местах, которые представляет. Спасибо, Виктория! Желаю вам как можно дольше проводить такие замечательные экскурсии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Анжела Вам был полезен этот отзыв? Да Нет