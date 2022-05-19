Город Краснодар и край-рай

За два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице

За два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице.

Мы с Вами узнаем о том, чем богата природа, люди, а также чем уникален наш регион.

В Краснодаре насчитывается свыше 400 достопримечательностей, но есть исторический центр - сосредоточение основных маркеров нашей истории и их роли в судьбе России.
Город Краснодар и край-рай
Город Краснодар и край-рай
Город Краснодар и край-рай
Город Краснодар и край-рай
Город Краснодар и край-рай
Город Краснодар и край-рай

Что вас ожидает 🤩

  • Парк Горсад
  • Памятник освободителям города Краснодара
  • Памятники природы (аллея пихт, 600-летние дубы… )
  • Памятник Екатерине II
  • Памятник Александру Невскому
  • Собор Александра Невского
  • Законодательное собрание края
  • Здание Кубанского казачьего хора
  • Памятник А. С. Пушкину
  • Здание Художественного музея Ф. А. Коваленко
  • Памятник И. Репину
  • Памятник «Влюблённые собачки» и архитектуру конца 19 - начала 20 веков
За два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице. Мы с Вами узнаем о том, чем богата природа, люди, а также чем уникален наш регион.
В Краснодаре насчитывается свыше 400 достопримечательностей, но есть исторический центр - сосредоточение основных маркеров нашей истории и их роли в судьбе России.
Да, наш край называют и казачьим и черкесским. Об их истории, взаимоотношениях, совместной жизни и современном развитии мы с Вами поговорим у красивых памятников. А прочувствовать и лучше понять наш край Вам поможет мой маленький переносной музей.

Важно:

  • Желательны удобная одежда и обувь для пеших прогулок.
  • Пригодится бутылочка с водой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Красная, д. 3
Завершение: ул. Красная, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день по предварительной договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Желательны удобная одежда и обувь для пеших прогулок. Иногда пригодится бутылочка с водой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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