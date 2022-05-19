За два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице. Мы с Вами узнаем о том, чем богата природа, люди, а также чем уникален наш регион.

В Краснодаре насчитывается свыше 400 достопримечательностей, но есть исторический центр - сосредоточение основных маркеров нашей истории и их роли в судьбе России.

Да, наш край называют и казачьим и черкесским. Об их истории, взаимоотношениях, совместной жизни и современном развитии мы с Вами поговорим у красивых памятников. А прочувствовать и лучше понять наш край Вам поможет мой маленький переносной музей.

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