Памятник «Влюблённые собачки» и архитектуру конца 19 - начала 20 веков
За два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице. Мы с Вами узнаем о том, чем богата природа, люди, а также чем уникален наш регион.
В Краснодаре насчитывается свыше 400 достопримечательностей, но есть исторический центр - сосредоточение основных маркеров нашей истории и их роли в судьбе России.
Да, наш край называют и казачьим и черкесским. Об их истории, взаимоотношениях, совместной жизни и современном развитии мы с Вами поговорим у красивых памятников. А прочувствовать и лучше понять наш край Вам поможет мой маленький переносной музей.
Важно:
Желательны удобная одежда и обувь для пеших прогулок.
Пригодится бутылочка с водой.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Красная, д. 3
Завершение: ул. Красная, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день по предварительной договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Желательны удобная одежда и обувь для пеших прогулок. Иногда пригодится бутылочка с водой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Краснодаре
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