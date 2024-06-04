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Город Краснодар и край-рай

Исторический центр Краснодара: уникальная экскурсия по маркерам нашей истории
За два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице. Мы с Вами узнаем о том, чем богата природа, люди, а также чем уникален наш регион.

В Краснодаре насчитывается свыше 400 достопримечательностей, но есть исторический центр - сосредоточение основных маркеров нашей истории и их роли в судьбе России.
4.4
3 отзыва
Город Краснодар и край-рай
Город Краснодар и край-рай
Город Краснодар и край-рай

Описание экскурсии

За два часа я постараюсь дать общее представление о нашем крае и его столице. Мы с Вами узнаем о том, чем богата природа, люди, а также чем уникален наш регион. В Краснодаре насчитывается свыше 400 достопримечательностей, но есть исторический центр - сосредоточение основных маркеров нашей истории и их роли в судьбе России. Да, наш край называют и казачьим и черкесским. Об их истории, взаимоотношениях, совместной жизни и современном развитии мы с Вами поговорим у красивых памятников. А прочувствовать и лучше понять наш край Вам поможет мой маленький переносной музей. Важно: Желательны удобная одежда и обувь для пеших прогулок. Пригодится бутылочка с водой.

в любой день по предварительной договорённости

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Горсад
  • Памятник освободителям города Краснодара
  • Памятники природы (аллея пихт, 600-летние дубы…)
  • Памятник Екатерине II
  • Памятник Александру Невскому
  • Собор Александра Невского
  • Законодательное собрание края
  • Здание Кубанского казачьего хора
  • Памятник А.С. Пушкину
  • Здание Художественного музея Ф.А. Коваленко
  • Памятник И. Репину
  • Памятник «Влюблённые собачки» и архитектуру конца 19 - начала 20 веков
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Красная, д. 3
Завершение: Ул. Красная, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день по предварительной договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Е
Экскурсия очень понравилась. Великолепный, знающий, эрудированный экскурсовод, влюбленный в свой город, желающий донести как можно больше информации о местах, которые представляет. Спасибо, Виктория! Желаю вам как можно дольше проводить такие замечательные экскурсии.
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E
Экскурсия очень понравилась. Великолепный, знающий, эрудированный экскурсовод, влюбленный в свой город, желающий донести как можно больше информации о местах, которые представляет. Спасибо, Виктория! Желаю вам как можно дольше проводить такие замечательные экскурсии.
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А
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