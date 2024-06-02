И Ирина Интересный Краснодар Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.

И Инна Краснодар - первая встреча Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!

И Ирина Краснодар на авто Очень интересный, захватывающий, многосторонний рассказ про город Краснодар. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории.

А Анастасия Знакомство с Краснодаром Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов, но он заслуживает внимание! Добро пожаловать на Красную улицу! А Марина вам все подробно расскажет!

Н Наталья Знакомство с Краснодаром Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию! Увлекательно, много интересных фактов, 1,5 часа пролетели незаметно.

Е Елена Знакомство с Краснодаром читать дальше об истории Краснодара, но не в виде сухих фактов, а в виде увлекательного рассказа, слегка приправленного юмором. Полтора часа экскурсии прошли незаметно, хотелось продолжения. Марине большое спасибо. Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей. Получила много интереснейшей информации

М Мария Добро пожаловать в Краснодар читать дальше понравилось! Гид очень улыбчивая приятная женщина, много и интересно рассказывала о истории Краснодара, показала ос оанве достопримечательности, много рассказала о исторической застройке. Очень всем советую этого гида. Большое спасибо! 19 числа мы с мужем были как а экскурсии Добро пожаловать в Краснодар. Гид Елена Емельянова. Нам очень и очень

А Алёна Интересный Краснодар читать дальше прошло здорово и увлекательно)) узнали Краснодар со стороны истории и современности меньше чем за 1,5 часа. И в конце по совету Анны зашли в отличную кофейню и насладились прекрасным кофе и потрясающим чизкейком. Впечатляет о городе самые приятные!))) Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию, она вошла в нашу ситуацию с небольшим опозданием и участием ребенка 3 года, все

М Мария Краснодар без скуки Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно