1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
«Вы узнаете, откуда у Краснодара такое название и прозвища «Собачкина столица», «Маленький Париж», «Прекраснодар», познакомитесь с самыми интересными вехами в его становлении и пройдётесь по нему след в след за императорами»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
20 июня в 08:30
21 июня в 07:30
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: В центре Краснодара
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара
Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю
Начало: В Екатерининском сквере
«Гуляя по историческому центру, вы познакомитесь со старинными купеческими особняками и доходными домами, формирующими архитектурный облик города»
Завтра в 11:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Краснодар
Начало: Улица Постовая 26, Александро-Невский собор
««Визитные карточки» Краснодара Вы увидите главные достопримечательности города: Александровскую триумфальную арку в псевдорусском стиле, советский кинотеатр Аврора, памятник Святой Екатерине и Театральную площадь»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: уникальная индивидуальная экскурсия
Познайте уникальный Краснодар: исторические сокровища и современные чудеса ждут вас в индивидуальной экскурсии
Начало: Ул. Красная, 3
«Вы узнаете самое главное про историю Краснодара, увидите must-see места и уютные нетуристические уголки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 880₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Автомобильная / автобусная экскурсия «По Интересному Краснодару»
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от великолепных особняков до зеленых парков и романтических улиц
Начало: Ул. Красная, 55 (Филармония)
«- Экскурсия проводится на русском, английском и турецком языках - Мы можем начать знакомство с городом с Пешеходной экскурсии «Интересный Краснодар» https://www»
Завтра в 08:00
10 июня в 20:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Краснодару: от исторических мест до парка Галицкого
Погрузитесь в историю и культуру Краснодара, посетив его знаковые места и живописный парк Галицкого
Начало: По согласованию с гидом
«С нами вы прогуляетесь по центру Краснодара и познакомитесь с его историей»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Краснодару: от Фелицинских зданий до музея Коваленко
Познакомьтесь с историческим сердцем Краснодара, его архитектурой и культурой в увлекательной пешеходной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
«На прогулке по центральной улице Красной, во время обзорной пешеходной экскурсии по Краснодару, вас ждёт погружение в давнюю историю этого города»
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
14 часов
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
««Château de Talu» — это самый ожидаемый винный проект 2021 года, команда которого стремилась создать место, где каждый сможет увидеть, почувствовать, а главное — попробовать прекрасное на вкус»
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«В Хаджохской теснине Вас ждет знакомство с красотами поселка Каменномостский, который туристы называют «Экскурсионными воротами» горной Адыгеи»
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«обзорную площадку с живописными видами»
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Мы приглашаем вас на экскурсию, для знакомства с потрясающей природой этого края, со знаменитым на весь мир Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» и городом-героем Новороссийском»
Расписание: по расписанию
15 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Поселок, в окрестностях которого находится множество удивительных водопадов, пещер, скальных полок, обзорных площадок, каньонов, бурных речек, грязевых и термальных источников, дольменов»
Расписание: по расписанию
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
«По центральной улице — Красной — мы пройдём маршрутом, в котором плотно собрались главные достопримечательности города»
3 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Город Краснодар и край-рай
Начало: Ул. Красная, д. 3
Расписание: в любой день по предварительной договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 15 чел.
Групповая
14 часов
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Главное достоинство бухты Инал, которым могут похвастаться далеко не все краснодарские курорты, – удивительно чистая и прозрачная вода»
Расписание: по расписанию
7 июля в 06:00
28 июля в 06:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
- ИИнна30 мая 2024Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!
- ИИрина29 мая 2024Очень интересный, захватывающий, многосторонний рассказ про город Краснодар. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории.
- ААнастасия27 мая 2024Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов, но он заслуживает внимание! Добро пожаловать на Красную улицу! А Марина вам все подробно расскажет!
- ННаталья27 мая 2024Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию! Увлекательно, много интересных фактов, 1,5 часа пролетели незаметно.
- ЕЕлена27 мая 2024Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей. Получила много интереснейшей информации
- ММария20 мая 202419 числа мы с мужем были как а экскурсии Добро пожаловать в Краснодар. Гид Елена Емельянова. Нам очень и очень
- ААлёна20 мая 2024Спасибо гиду Анне за интересную экскурсию, она вошла в нашу ситуацию с небольшим опозданием и участием ребенка 3 года, все
- ММария11 мая 2024Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
- ЛЛидия9 мая 2024Очень понравилась экскурсия - доступно об истории и современности города. Посмотрели большинство достопримечательностей города. Время пролетело незаметно. С нами был ребенок 7-ми лет, даже он не устал и был максимально вовлечен.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Обзорные»
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Сейчас в Краснодаре в категории "Обзорные" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 800 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 653 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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