Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Наталья Ваш гид в Краснодаре Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек 3000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Погуляем по Горячему ключу с посещением: ⁃ Дантово ущелье ⁃ Часовню в честь Иверской иконы Божией Матери ⁃ Родник Пантелеимона Целителя ⁃ Целебный Парк ⁃ Питьевая галерея ⁃ Скала Петушок После прогулки мы поедем в Альпак Парк Насладимся общением с животными. Там есть Альпаки, Капибары, бараны, а какие там милые кролики, которым можно покормить морковкой. Кролики в свою очередь могу посидеть у вас на коленках Там нас ждет: ⁃ Увлекательные истории про пушистых, живущих на ферме альпак. ⁃ Познакомимся со всеми обитателями этой фермы, покормим и сфотографируемся с милейшими пушистыми и исключительно дружелюбными альпаками! ⁃ Горячие напитки, горный чай, сладкий стол и всё это *Совершенно Бесплатно* ⁃ Будет экскурсионное сопровождение ⁃ Зоны отдыха и костровые места ⁃ Вы можете взять с собой еду и устроить пикник на территории А какие мы с вами сделаем ошеломляющие фотографии вам понравится это место - обещаю

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату