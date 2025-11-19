Описание экскурсииПогуляем по Горячему ключу с посещением: ⁃ Дантово ущелье ⁃ Часовню в честь Иверской иконы Божией Матери ⁃ Родник Пантелеимона Целителя ⁃ Целебный Парк ⁃ Питьевая галерея ⁃ Скала Петушок После прогулки мы поедем в Альпак Парк Насладимся общением с животными. Там есть Альпаки, Капибары, бараны, а какие там милые кролики, которым можно покормить морковкой. Кролики в свою очередь могу посидеть у вас на коленках Там нас ждет: ⁃ Увлекательные истории про пушистых, живущих на ферме альпак. ⁃ Познакомимся со всеми обитателями этой фермы, покормим и сфотографируемся с милейшими пушистыми и исключительно дружелюбными альпаками! ⁃ Горячие напитки, горный чай, сладкий стол и всё это *Совершенно Бесплатно* ⁃ Будет экскурсионное сопровождение ⁃ Зоны отдыха и костровые места ⁃ Вы можете взять с собой еду и устроить пикник на территории А какие мы с вами сделаем ошеломляющие фотографии вам понравится это место - обещаю
- Трансфер. Сопровождение.
- Вход в парк - 1500₽ с человека, дети до 3-х лет бесплатно/nПо желанию можно приобрести специальный корм для животных - 400 ₽ (свой корм запрещён) /nКанатная дорога - (по желанию) - 1200₽ взрослый, 600₽ - детский, 800₽ - льготный
Начало: Улица Володи Головатого, 313
Завершение: Тц Галерея
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
