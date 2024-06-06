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Мини-группа
2 часа
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Погрузитесь в атмосферу Краснодара на рубеже 19-20 веков, исследуя архитектуру модерна в центре города. Узнайте о ключевых зданиях и их истории
Начало: Улица Коммунаров 2
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по парку Галицкого: история и искусство
Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством
Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок»
Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
15 июня в 17:00
1 340₽ за человека
Групповая
14 часов
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: Выходные и праздничные дни
15 июня в 07:00
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Термальный комплекс «Псыгупс»
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: по расписанию
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 450₽ за человека
Групповая
13 часов
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по выходным и праздниным дням
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
Начало: Театр Драмы, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ.Д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
23 июня в 06:00
29 июня в 06:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Гастротур по Адыгее
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
Расписание: по выходным и праздничным дням, по расписанию
29 июня в 07:00
1 сен в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
31 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
6 июля в 07:00
4 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
15 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
30 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
800₽ за человека
Групповая
14 часов
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
7 июля в 06:00
28 июля в 06:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь6 июня 2024Рекомендую для краткого знакомства с архитектурным стилем Модерн совершить летнюю прогулку с Александром. Тенистыми улицами Александр проведёт всех желающих узнать
- ЕЕкатерина4 июня 2024Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает об этой удивительной зоне
- ЕЕлена3 июня 2024Великолепная экскурсия. Светлане слова благодарности за интересные рассказ и маршрут. Экскурсовод прекрасно владеет материалом. Узнали много нового, чудесно с комфортом провели время.
- ННаталья2 июня 2024Очень рекомендую экскурсию по Парку - небольшая группа (нас было 3 человека), много интересной информации об истории создания, видах растений,
- ААнастасия27 мая 2024Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов, но он заслуживает внимание! Добро пожаловать на Красную улицу! А Марина вам все подробно расскажет!
- ННаталья27 мая 2024Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию! Увлекательно, много интересных фактов, 1,5 часа пролетели незаметно.
- ЕЕлена27 мая 2024Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей. Получила много интереснейшей информации
- ТТравушкина16 мая 2024Отличный маршрут и прекрасное сопровождение. За время пути наш экскурсовод Андрей поведал много интересного и неизвестного для нас. Спасибо водителю тоже Андрею за безопасность во время движения.
- ККсения11 мая 2024Экскурсия прошла замечательно!) Море эмоций и впечатлений от необычайно красивого ущелья! И поездка по ущелью и пешая прогулка порадовали в высшей
- ААлександр5 мая 2024Экскурсовод - приятный собеседник.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Групповые»
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