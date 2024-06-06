Групповые экскурсии Краснодара

Найдено 19 экскурсий в категории «Групповые» в Краснодаре, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По парку Галицкого - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
95 отзывов
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000 за человека
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
Погрузитесь в атмосферу Краснодара на рубеже 19-20 веков, исследуя архитектуру модерна в центре города. Узнайте о ключевых зданиях и их истории
Начало: Улица Коммунаров 2
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000 за человека
Прогулка по парку Галицкого
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по парку Галицкого: история и искусство
Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством
Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок»
Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
15 июня в 17:00
1 340 за человека
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
53 отзыва
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: Выходные и праздничные дни
15 июня в 07:00
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800 за человека
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
12 отзывов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800 за человека
Термальный комплекс «Псыгупс»
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Термальный комплекс «Псыгупс»
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: по расписанию
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 450 за человека
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по выходным и праздниным дням
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 800 за человека
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
4 отзыва
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800 за человека
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
Начало: Театр Драмы, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ.Д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
23 июня в 06:00
29 июня в 06:00
2 800 за человека
Гастротур по Адыгее
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Гастротур по Адыгее
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
Расписание: по выходным и праздничным дням, по расписанию
29 июня в 07:00
1 сен в 07:00
2 800 за человека
Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
31 авг в 07:00
2 800 за человека
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
6 июля в 07:00
4 авг в 07:00
2 800 за человека
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Абрау-Дюрсо + Новороссийск
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
15 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800 за человека
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
13 отзывов
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
30 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800 за человека
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
10 отзывов
Активный тур из Мезмая в Гуамку и отдых в бассейне
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Знакомство с Краснодаром
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
24 отзыва
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
800 за человека
К Черному морю через Гебиусские водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: по расписанию
7 июля в 06:00
28 июля в 06:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    6 июня 2024
    Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара
    Рекомендую для краткого знакомства с архитектурным стилем Модерн совершить летнюю прогулку с Александром. Тенистыми улицами Александр проведёт всех желающих узнать
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    особенности стиля Модерн. Путешествие начинается от ул. Постовой и заканчивается около Исторического музея. Александр интересно рассказывает об особенностях стиля Модерн на примере некоторых домов старинного города. Он интересно рассказывает об истории строительства этих домов, об архитекторах Краснодара, о том, как Краснодар стал столицей края. Мне понравилась архитектурная прогулка. Это прекрасная возможность узнать что-то новое о Краснодаре, и, возможно, использовать эти знания в современном строительстве.

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает об этой удивительной зоне
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    отдыха! Столько фактов, подробностей, занимательной информации и для взрослых, и для детей — Светлана всегда находила, чем привлечь внимание 8-летнего сына. Любезно предложила нам воспользоваться своим зонтиком, чтобы спастись от солнца, выбирала самые выгодные и комфортные точки для обзора и обсуждения. Плюс бесплатно сделала замечательные фотографии — это такой ценный бонус! Время пролетело совершенно незаметно. Мы потом еще долго гуляли в парке самостоятельно, не хотелось оттуда уходить - благодаря в том числе мастерски проведенной экскурсии Светланы. Спасибо огромное! Очень рекомендую для семейных экскурсий обращаться именно к Светлане!

    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Великолепная экскурсия. Светлане слова благодарности за интересные рассказ и маршрут. Экскурсовод прекрасно владеет материалом. Узнали много нового, чудесно с комфортом провели время.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Очень рекомендую экскурсию по Парку - небольшая группа (нас было 3 человека), много интересной информации об истории создания, видах растений,
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    артобьектах, о создателе Галицком С. Рассказ сопровождался фотографиями отд. обьектов в период цветения или в зимний период. Прогулка в удобном темпе с остановками. Приятный бонус - профессиональные фото. Светлана очень обаятельная, внимательная к гостям, делающая свою работу с любовью.

  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов, но он заслуживает внимание! Добро пожаловать на Красную улицу! А Марина вам все подробно расскажет!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию! Увлекательно, много интересных фактов, 1,5 часа пролетели незаметно.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей. Получила много интереснейшей информации
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    об истории Краснодара, но не в виде сухих фактов, а в виде увлекательного рассказа, слегка приправленного юмором. Полтора часа экскурсии прошли незаметно, хотелось продолжения. Марине большое спасибо.

    Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей
  • Т
    Травушкина
    16 мая 2024
    В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
    Отличный маршрут и прекрасное сопровождение. За время пути наш экскурсовод Андрей поведал много интересного и неизвестного для нас. Спасибо водителю тоже Андрею за безопасность во время движения.
  • К
    Ксения
    11 мая 2024
    Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
    Экскурсия прошла замечательно!) Море эмоций и впечатлений от необычайно красивого ущелья! И поездка по ущелью и пешая прогулка порадовали в высшей
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    мере. Кстати, очень удобные кресла в автобусе, что бывает крайне редко. Все остановки комфортные, где можно сходить и в туалет и вкусно покушать. Отдельное спасибо гиду Андрею. Замечательная организация и было интересно слушать легенды и историю мест.

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Прогулка по парку Галицкого
    Экскурсовод - приятный собеседник.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Групповые»

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  2. Улица Красная
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  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Групповые" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 800 до 2 800. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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