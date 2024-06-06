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отдыха! Столько фактов, подробностей, занимательной информации и для взрослых, и для детей — Светлана всегда находила, чем привлечь внимание 8-летнего сына. Любезно предложила нам воспользоваться своим зонтиком, чтобы спастись от солнца, выбирала самые выгодные и комфортные точки для обзора и обсуждения. Плюс бесплатно сделала замечательные фотографии — это такой ценный бонус! Время пролетело совершенно незаметно. Мы потом еще долго гуляли в парке самостоятельно, не хотелось оттуда уходить - благодаря в том числе мастерски проведенной экскурсии Светланы. Спасибо огромное! Очень рекомендую для семейных экскурсий обращаться именно к Светлане!