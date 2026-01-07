О Ольга Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов Экскурсия очень погравилась, огромное спасибо экскурсоводу Татьяне Сергеевне, интересно расказывает, с нами были дети и они тоже слушали с удовольствием.

Удобная экскурсия, и Краснодар посмотрели и парк Галицкого.

Н Наталья Из Краснодара - на Гебиусские водопады, к диким пляжам и горе Верблюд Очень понравилась экскурсия! Великолепные впечатления от природы, несмотря на ноябрь-месяц! Андрей показал прелести краснодарских пейзажей, очарование водопадов!!! Спасибо! Всем рекомендую!

М Мандрыкина Парк Галицкого - лучший парк России Отличная экскурсия! Легко, познавательно, очень красиво, необычно, рекомендую

К Ксения Парк Галицкого - лучший парк России Гид - просто СУПЕР!! Сама экскурсия - необходима для первого посещения парка. Ничего не поймёте, если пойдёте гулять первый раз без экскурсии. Всем рекомендую!!

Е Евгений Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов Основное впечатление от исторического рассказа экскурсовода Татьяны и от парка Краснодар.

R Ras_rost Парк Галицкого - лучший парк России Экскурсовод Денис вполнил со своей стороны все возможное, много рассказал не только о праке Галицкого, но и вообще о городе Краснодар. Погодные условия - дождь внес свои коррективы, но не испортил наши впечатления. Спасибо!