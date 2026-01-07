Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - на Гебиусские водопады, к диким пляжам и горе Верблюд
Зарядиться силой и вдохновением на маршруте к горным каскадам, вершинам и диким пляжам
11 мар в 07:00
12 мар в 07:00
12 990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк Галицкого - лучший парк России
Парк Галицкого в Краснодаре: откройте для себя зеркальный лабиринт, фонтаны и уникальные растения. Незабываемая прогулка ждёт вас
Начало: Ул. Разведчика Леонова, д. 4
Расписание: По будням после 19:00.<br>В выходные в любое время.
4400 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Из Краснодара в Горячий ключ и ферму Альпак
Начало: Улица Володи Головатого, 313
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 января 2026Экскурсия очень погравилась, огромное спасибо экскурсоводу Татьяне Сергеевне, интересно расказывает, с нами были дети и они тоже слушали с удовольствием.
Удобная экскурсия, и Краснодар посмотрели и парк Галицкого.
- ННаталья16 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Великолепные впечатления от природы, несмотря на ноябрь-месяц! Андрей показал прелести краснодарских пейзажей, очарование водопадов!!! Спасибо! Всем рекомендую!
- ММандрыкина10 июля 2025Отличная экскурсия! Легко, познавательно, очень красиво, необычно, рекомендую
- ККсения5 июня 2025Гид - просто СУПЕР!! Сама экскурсия - необходима для первого посещения парка. Ничего не поймёте, если пойдёте гулять первый раз без экскурсии. Всем рекомендую!!
- ЕЕвгений24 июля 2023Основное впечатление от исторического рассказа экскурсовода Татьяны и от парка Краснодар.
- RRas_rost10 июля 2023Экскурсовод Денис вполнил со своей стороны все возможное, много рассказал не только о праке Галицкого, но и вообще о городе Краснодар. Погодные условия - дождь внес свои коррективы, но не испортил наши впечатления. Спасибо!
- KKanische20 апреля 2023Добрый день!
Благодарю тактичного и мудрого гида Татьяну Сергеевну за очень интересную и красивую экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
