Экскурсии с животными в Краснодаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Животные» в Краснодаре, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Из Краснодара - на Гебиусские водопады, к диким пляжам и горе Верблюд
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - на Гебиусские водопады, к диким пляжам и горе Верблюд
Зарядиться силой и вдохновением на маршруте к горным каскадам, вершинам и диким пляжам
11 мар в 07:00
12 мар в 07:00
12 990 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Парк Галицкого - лучший парк России
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк Галицкого - лучший парк России
Парк Галицкого в Краснодаре: откройте для себя зеркальный лабиринт, фонтаны и уникальные растения. Незабываемая прогулка ждёт вас
Начало: Ул. Разведчика Леонова, д. 4
Расписание: По будням после 19:00.<br>В выходные в любое время.
4400 ₽ за всё до 5 чел.
Из Краснодара в Горячий ключ и ферму Альпак
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Из Краснодара в Горячий ключ и ферму Альпак
Начало: Улица Володи Головатого, 313
3000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Парк Галицкого;
  2. Улица Красная;
  3. Самое главное;
  4. Гуамское ущелье;
  5. Войсковой собор Александра Невского;
  6. Стадион Краснодар;
  7. Екатерининский собор;
  8. Орлиная полка;
  9. Памятник Шурику и Лидочке;
  10. Горячий Ключ.
