Наша экскурсия очень часто начинается на улице Красноармейской, так как здесь расположилось максимальное число питейных заведений. Но помните, маршрут нашего променада выбирается к каждой встрече и фильму отдельно. Экскурсия уникальна при каждом её посещении!
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Этот променад предназначен для всех любителей кино, экскурсий и дегустаций Его проведут для вас кинокритик Алексей Двоеглазов и историк Фёдор Смоляков. Путешествуя по самым атмосферным барам и ресторанам Краснодара в сопровождении кинокритика и историка, вы узнаете интересные факты о прошлом города и попробуете коктейли, созданные по мотивам известных фильмов. В завершение вечера посмотрите и обсудите фильм, который станет главной тайной нашего мероприятия. Вас ждут самые оригинальные бары Краснодара. Мы посетим около пяти интересных мест города, о каждом из которых можно расскажем много нового. Вам будут предложены подсказки, которые помогут определить фильм вечера — его мы посмотрим в последнем баре. Такая концепция делает каждую экскурсию неповторимой: мы идём разными путями, создавая маршрут на основе выбранного фильма, который остаётся в тайне до начала титров. В барах мы попробуем кинококтейли «Острые козырьки», «Рукописи не горят» и «Завтрак у Тиффани», а также вы сможете почувствовать себя супергероем или суперзлодеем, попробовав такие напитки, как «Джокер» и «Человек-паук». Важная информация: Только для совершеннолетних! Напитки оплачиваются отдельно на ваше усмотрение и вкус. В среднем стоимость коктейля или бокала пива составляет около 300 рублей.
С понедельника по четверг в 19:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пять баров в центре города Краснодара. Узнаете историю зданий
- В которых они расположились и и историю самих заведений. Бары каждый раз меняются
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Напишите мне в личку и я скажу адрес
Завершение: Центр города Краснодара
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по четверг в 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- С собой не забудьте взять хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Краснодара
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