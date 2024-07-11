Описание экскурсии

Этот променад предназначен для всех любителей кино, экскурсий и дегустаций Его проведут для вас кинокритик Алексей Двоеглазов и историк Фёдор Смоляков. Путешествуя по самым атмосферным барам и ресторанам Краснодара в сопровождении кинокритика и историка, вы узнаете интересные факты о прошлом города и попробуете коктейли, созданные по мотивам известных фильмов. В завершение вечера посмотрите и обсудите фильм, который станет главной тайной нашего мероприятия. Вас ждут самые оригинальные бары Краснодара. Мы посетим около пяти интересных мест города, о каждом из которых можно расскажем много нового. Вам будут предложены подсказки, которые помогут определить фильм вечера — его мы посмотрим в последнем баре. Такая концепция делает каждую экскурсию неповторимой: мы идём разными путями, создавая маршрут на основе выбранного фильма, который остаётся в тайне до начала титров. В барах мы попробуем кинококтейли «Острые козырьки», «Рукописи не горят» и «Завтрак у Тиффани», а также вы сможете почувствовать себя супергероем или суперзлодеем, попробовав такие напитки, как «Джокер» и «Человек-паук». Важная информация: Только для совершеннолетних! Напитки оплачиваются отдельно на ваше усмотрение и вкус. В среднем стоимость коктейля или бокала пива составляет около 300 рублей.