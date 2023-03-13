Чем удивит парк «Краснодар»? Это природный оазис в сердце мегаполиса. Его дизайн продуман до мелочей — и не имеет аналогов. А ещё парк расположен сразу в нескольких измерениях! На групповой экскурсии я объясню феномен 3D-архитектуры. Научу разбираться в экзотических растениях и современном искусстве. И конечно, раскрою историю парка и биографию его создателя.

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Описание

Что вас ожидает

Любовь с первого взгляда

Много лет назад, когда я только планировала переезжать в Краснодар, я увидела стадион и недавно построенный парк Галицкого — и влюбилась. Теперь я живу в этом районе и каждый день наблюдаю, как меняется городская среда. На моих глазах парк рос и зеленел, пополнялся новыми арт-объектами и приобретал популярность. Он все ещё очень юн, но может поразить даже самых взыскательных путешественников!

Прикосновение к прекрасному

Маршрут групповой экскурсии охватывает примерно 1/3 часть парка. Думаете, это мало? Судите сами: мы пройдем около 8000 шагов и детально обсудим концепцию объекта. Его основатель, предприниматель и меценат Сергей Галицкий, видел парк как особый микрокосмос, часть большого города — и вместе с тем другой мир. Я расскажу о трёх гранях его архитектуры:

дендрарий — поясню, как за короткое время здесь высадили более 2500 деревьев и с каких континентов их привезли. Помогу найти самые фотогеничные деревья, кустарники или цветы;

— поясню, как за короткое время здесь высадили более 2500 деревьев и с каких континентов их привезли. Помогу найти самые фотогеничные деревья, кустарники или цветы; ландшафт — покажу, как необычные природные материалы и горные породы сочетаются между собой. Проведу к площадкам, с которых открываются отличные виды на парк и стадион;

— покажу, как необычные природные материалы и горные породы сочетаются между собой. Проведу к площадкам, с которых открываются отличные виды на парк и стадион; арт-музей — помогу увидеть творческий замысел скульпторов, используя воображение.

Организационные детали