Чем удивит парк «Краснодар»? Это природный оазис в сердце мегаполиса. Его дизайн продуман до мелочей — и не имеет аналогов. А ещё парк расположен сразу в нескольких измерениях! На экскурсии я объясню феномен 3D-архитектуры. Научу разбираться в экзотических растениях и современном искусстве. И конечно, раскрою историю парка и биографию его создателя.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Любовь с первого взгляда

Много лет назад, когда я только планировала переезжать в Краснодар, я увидела стадион и недавно построенный парк Галицкого — и влюбилась. Теперь я живу в этом районе и каждый день наблюдаю, как меняется городская среда. На моих глазах парк рос и зеленел, пополнялся новыми арт-объектами и приобретал популярность. Он все ещё очень юн, но может поразить даже самых взыскательных путешественников!

Прикосновение к прекрасному

Маршрут экскурсии охватывает примерно 1/3 часть парка. Думаете, это мало? Судите сами: мы пройдем около 8000 шагов и детально обсудим концепцию объекта. Его основатель, предприниматель и меценат Сергей Галицкий, видел парк как особый микрокосмос, часть большого города — и вместе с тем другой мир. Я расскажу о трёх гранях его архитектуры:

дендрарий — поясню, как за короткое время здесь высадили более 2500 деревьев и с каких континентов их привезли. Помогу найти самые фотогеничные деревья, кустарники или цветы

— поясню, как за короткое время здесь высадили более 2500 деревьев и с каких континентов их привезли. Помогу найти самые фотогеничные деревья, кустарники или цветы ландшафт — покажу, как необычные природные материалы и горные породы сочетаются между собой. Проведу к площадкам, с которых открываются отличные виды на парк и стадион

— покажу, как необычные природные материалы и горные породы сочетаются между собой. Проведу к площадкам, с которых открываются отличные виды на парк и стадион арт-музей — помогу увидеть творческий замысел скульпторов, используя воображение

Обратите внимание: посещение Японского сада не предусмотрено.

Специальное предложение на апрель для компании до 5 человек

В парке зацветёт сакура и наступит настоящее волшебство. Предлагаю после экскурсии, как в Японии, устроить пикник под сакурой. Любоваться цветением, загадывать желания, читать японские стихи, угощаться моти, натуральным лимонадом или другими блюдами, которые нам доставят из ближайшего кафе или бургерной. Расскажу про японский праздник ханами, принесу плед, книги, помогу заказать еду.

Организационные детали