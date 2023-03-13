Много лет назад, когда я только планировала переезжать в Краснодар, я увидела стадион и недавно построенный парк Галицкого — и влюбилась. Теперь я живу в этом районе и каждый день наблюдаю, как меняется городская среда. На моих глазах парк рос и зеленел, пополнялся новыми арт-объектами и приобретал популярность. Он все ещё очень юн, но может поразить даже самых взыскательных путешественников!
Маршрут групповой экскурсии охватывает примерно 1/3 часть парка. Думаете, это мало? Судите сами: мы пройдем около 8000 шагов и детально обсудим концепцию объекта. Его основатель, предприниматель и меценат Сергей Галицкий, видел парк как особый микрокосмос, часть большого города — и вместе с тем другой мир. Я расскажу о трёх гранях его архитектуры: