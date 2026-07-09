Увидеть невероятный синтез искусства, архитектуры и экзотической флоры
Чем удивит парк «Краснодар»? Это природный оазис в сердце мегаполиса. Его дизайн продуман до мелочей — и не имеет аналогов. А ещё парк расположен сразу в нескольких измерениях! На экскурсии я объясню феномен 3D-архитектуры. Научу разбираться в экзотических растениях и современном искусстве. И конечно, раскрою историю парка и биографию его создателя.
Много лет назад, когда я только планировала переезжать в Краснодар, я увидела стадион и недавно построенный парк Галицкого — и влюбилась. Теперь я живу в этом районе и каждый день наблюдаю, как меняется городская среда. На моих глазах парк рос и зеленел, пополнялся новыми арт-объектами и приобретал популярность. Он все ещё очень юн, но может поразить даже самых взыскательных путешественников!
Прикосновение к прекрасному
Маршрут экскурсии охватывает примерно 1/3 часть парка. Думаете, это мало? Судите сами: мы пройдем около 8000 шагов и детально обсудим концепцию объекта. Его основатель, предприниматель и меценат Сергей Галицкий, видел парк как особый микрокосмос, часть большого города — и вместе с тем другой мир. Я расскажу о трёх гранях его архитектуры:
дендрарий — поясню, как за короткое время здесь высадили более 2500 деревьев и с каких континентов их привезли. Помогу найти самые фотогеничные деревья, кустарники или цветы
ландшафт — покажу, как необычные природные материалы и горные породы сочетаются между собой. Проведу к площадкам, с которых открываются отличные виды на парк и стадион
арт-музей — помогу увидеть творческий замысел скульпторов, используя воображение
Обратите внимание: посещение Японского сада не предусмотрено.
Специальное предложение на апрель для компании до 5 человек
В парке зацветёт сакура и наступит настоящее волшебство. Предлагаю после экскурсии, как в Японии, устроить пикник под сакурой. Любоваться цветением, загадывать желания, читать японские стихи, угощаться моти, натуральным лимонадом или другими блюдами, которые нам доставят из ближайшего кафе или бургерной. Расскажу про японский праздник ханами, принесу плед, книги, помогу заказать еду.
Организационные детали
Если вас 7-10 человек, стоимость экскурсии составит 8000 ₽
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Оплата на месте переводом на банковскую карту самозанятого или безналом после заключения договора
По запросу могу провести экскурсию для групп до 40 человек, подробности уточняйте в личных сообщениях
С удовольствием проведу более подробную экскурсию (3 или 4 часа): мы обойдём больше локаций (Кроличью нору, Каньон, озеро Любви с ротондой), захватим новые участки парка Облаков. У вас будет больше времени сделать красивые фотографии, доплата + 1000 ₽/час к базовой цене
Доплата за посиделки под сакурами составит 2000 ₽/час
В летнее время из-за жары не провожу экскурсии с 11:00 до 19:00. Если по прогнозу ожидается до 30℃, вы можете запросить у меня дневные слоты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле стадиона «Краснодар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 860 туристов
Давайте познакомимся! Меня зовут Валерия. Много лет я с огромным удовольствием организую винные путешествия. А теперь готова открыть ещё и чудеса парка Галицкого, в который я бесконечно влюблена. Мне есть, что вам показать и рассказать — надеюсь на скорую встречу в Краснодаре:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
–
3
–
2
–
1
–
Наумова
Если хочется действительно узнать как зарождались стадион и парк, узнать секреты архитектуры и ландшафта, наименования растений, птиц, наинтереснейшие факты - то не знаю почему, вы еще не собрались на экскурсию читать дальшеуменьшить
к Валерии! 2 часа пролетели как мгновение! Как взрослым, так и ребенку было очень интересно! 1000 фактов, историй, и нет, не ждите тут спойлеров:) И пока вы будете гадать, а что же вы такого сможете узнать, мы планируем уже следующую поездку, и новый маршрут!
Отдельно хочется подчеркнуть, что Валерия очень открытый, лучезарный человек, слушать которого невероятное удовольствие! Мы очарованы. Огромное спасибо!
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Надежда
Очень интересная и увлекательная экскурсия! Мы остались под большим впечатлением. Обязательно порекомендуем всем друзьям.
Валерия
Ответ организатора:
Спасибо вам большое! Я также получила удовольствие от общения с вами!
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Элла
Валерия, спасибо еще раз за впечатляющую экскурсию! Маршрут продуман идеально. Интересный, увлекательный рассказ экскурсовода о инсталляциях, природе, культуре, традициях, исторических фактах позволили влюбиться в С. Н. Галицкого, в Краснодар, благодаря читать дальшеуменьшить
Валерии парк ожил на глазах и заговорил с нами. Мы прошли по всем локациям, профессионально получили информацию о редких растениях, просмотрели фотографии их красочного цветения в другие периоды сезонов. Остались в полном восторге от экскурсии, рекомендуем всем!
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А
Анна
С огромным удовольствие пишу этот отзыв☺️ ровно с таким же удовольствием, с каким мы погуляли по парку)) Валерия прекрасный рассказчик, увлеченный и увлекающий) у нас была разношерстная компания, всем было читать дальшеуменьшить
интересно и даже 15 летний участник, который поехал с нами «от безысходности» проникся красотой места и обоянием рассказчика😁сам парк строго обязателен к посещению (!), мы планируем вернуться и не раз. но первый ознакомительный ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ прогуляться именно с Валерией 🫶
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Л
Людмила
Огромное спасибо Валерии за прекрасно проведенную экскурсию по парку! Время, проведенное с ней, прошло незаметно. Мы не только слушали ее прекрасную информацию о парке, но и принимали участие в небольших читать дальшеуменьшить
конкурсах- загадках, получая за это призы. С Валерией можно было по парку ходить целый день и слушать ее. Таким и должен быть экскурсовод. Еще раз - огромное ей спасибо и всех с наступающим Новым годом!!!!
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Д
Дмитрий
Первый раз были в Краснодаре. Приезжали на футбольный матч. Эмоции от обоих мероприятий зашкаливают! Валерия за несколько часов выдала такой объём информации!! А сколько мы в карманах унесли конфет! Валерия читать дальшеуменьшить
не только рассказывала но и нам задавала кучу вопросов! А правильный ответ - Приз! Конечно надо ещё вернуться чтобы увидеть новые локации Парка, и когда всё это место расцветёт, май месяц впереди! Ну и обязательно сходить на матч "Краснодара!! Спасибо, Валерия!
Валерия
Ответ организатора:
Спасибо! Всегда радуюсь умным, интеллигентным гостям с большим кругозором!
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