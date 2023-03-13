Групповая экскурсия по парку Галицкого

Увидеть невероятный синтез искусства, архитектуры и экзотической флоры

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Чем удивит парк «Краснодар»? Это природный оазис в сердце мегаполиса. Его дизайн продуман до мелочей — и не имеет аналогов.

А ещё парк расположен сразу в нескольких измерениях! На групповой экскурсии я объясню феномен 3D-архитектуры. Научу разбираться в экзотических растениях и современном искусстве. И конечно, раскрою историю парка и биографию его создателя.
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Групповая экскурсия по парку Галицкого
Ближайшие даты:
18
мар
19
мар
24
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25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Любовь с первого взгляда

Много лет назад, когда я только планировала переезжать в Краснодар, я увидела стадион и недавно построенный парк Галицкого — и влюбилась. Теперь я живу в этом районе и каждый день наблюдаю, как меняется городская среда. На моих глазах парк рос и зеленел, пополнялся новыми арт-объектами и приобретал популярность. Он все ещё очень юн, но может поразить даже самых взыскательных путешественников!

Прикосновение к прекрасному

Маршрут групповой экскурсии охватывает примерно 1/3 часть парка. Думаете, это мало? Судите сами: мы пройдем около 8000 шагов и детально обсудим концепцию объекта. Его основатель, предприниматель и меценат Сергей Галицкий, видел парк как особый микрокосмос, часть большого города — и вместе с тем другой мир. Я расскажу о трёх гранях его архитектуры:

  • дендрарий — поясню, как за короткое время здесь высадили более 2500 деревьев и с каких континентов их привезли. Помогу найти самые фотогеничные деревья, кустарники или цветы;
  • ландшафт — покажу, как необычные природные материалы и горные породы сочетаются между собой. Проведу к площадкам, с которых открываются отличные виды на парк и стадион;
  • арт-музей — помогу увидеть творческий замысел скульпторов, используя воображение.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Оплата на месте переводом на банковскую карту самозанятого
  • Для общего комфорта на групповую экскурсию прошу приходить с детьми от 10 лет
  • По запросу могу провести экскурсию в индивидуальном формате, для группы с детьми любого возраста или школьного класса (20+ человек). Подробности уточняйте в личных сообщениях.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле стадиона «Краснодар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
13 мар 2023
Отличная экскурсия! Интересная и информационно насыщенная!
М
24 фев 2023
Экскурсия получилась индивидуальная, т. к. не сезон. Валерия очень подробно и с любовью рассказывала о парке. Два часа пролетели на одном дыхании. Хочется ещё раз вернуться в другой сезон, посмотреть цветение деревьев и цветов. И особенно прогуляться по вечернему парку. Большое спасибо за экскурсию.
Е
6 фев 2023
Экскурсия получилась индивидуальной. Не сезон сейчас в Краснодаре. Ветер и отсутствие зелени. Но! Нам понравилось. В парке не в первый раз. И всё равно интересно. Великолепный рассказ, без слов-паразитов, изобилующий фактами и легендами об обитателях парка, с любовью и уважением к городу и инициатору-спонсору великолепного объекта.

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