Мастер-класс по керамике на свободную тему (в Краснодаре)

Попробовать себя в новом, почувствовать внутреннюю опору и уйти с тёплым воспоминанием
Это больше, чем урок керамики — это время только для вас.

А ещё возможность замедлиться, почувствовать глину руками, отпустить тревоги и создать нечто своё, настоящее.

Мы покажем технику, поможем на каждом этапе, но главное — дадим пространство быть собой, без оценок и спешки.
Описание мастер-класса

Наша гончарная мастерская

Это пространство, где пахнет глиной, теплом и свежезаваренным чаем. У нас вместе звучат чайник и кофемашина, жужжит гончарный круг — атмосфера здесь не про строгое обучение, а про тёплый диалог и мягкое раскрытие себя. Каждый уголок дышит историей: полки с ручной керамикой, палитры глазурей, сушащиеся изделия — всё живое, созданное руками.

Знакомство с ремеслом

  • Вы рассмотрите гончарный круг, печь для обжига и инструменты
  • Мы поговорим о том, как рождалась керамика у разных народов, откуда пришли гончарный круг и глазури, как работает глина — живая, податливая, но требующая уважения
  • Вы узнаете, какие есть техники лепки, как подбирать форму, как изделия проходят обжиг и почему керамика «доживает» до тысячелетий
Погружение и лепка
  • Всё начнётся с идеи — мы подскажем, что подойдёт именно вам
  • Затем вы сами пройдёте весь путь: от подготовки глины до создания формы. Это процесс, в котором каждый жест становится медитацией, а каждая ошибка — поводом улыбнуться
  • Вы слепите чашку, тарелку или что-то своё, спонтанное
  • Завершим встречу уютным разговором и ароматным чаем. И поболтаем о жизни, путешествиях, выборе своего пути. Ведь за мастер-классом часто скрывается желание остановиться, найти вдохновение или просто побыть в тёплом месте, где тебя слышат

Наш мастер-класс подойдёт:

  • и тем, кто никогда не держал глину в руках, и опытным керамистам
  • семьям с детьми от 5 лет. Это и игра, и тёплая совместная память
  • романтическим парам. Это необычный формат свидания
  • друзьям и подругам. Вместо шумного кафе — тёплый мастер-класс, чай и глина
  • компаниям для проведения тимбилдинга. У нас были команды, которые после мастер-класса мечтали поставить печь в офисе

Организационные детали

  • Каждое изделие проходит обжиг и глазурование. Через 2–3 недели вы сможете забрать его у нас в школе. Либо мы отправим его вам в любой город за доплату. Детали — в личной переписке
  • Всем посетителям скидка 500 рублей на следующее занятие
  • С вами буду я или другой мастер из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе гипермаркета «Магнит Экстра»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Краснодаре
Именно в Краснодаре когда-то началась наша история с гончарной школой. Это было место силы — первое, где мы собрали людей, уставших от суеты, но жаждущих творить и дышать глубже. Мы не
читать дальше

просто лепим кружки, а создаём атмосферу уюта, тишины, внутреннего покоя. Я люблю встречаться с путешественниками — за гончарным кругом мы все становимся ближе, делимся историями, смеёмся, молчим, чувствуем. Вы уезжаете с изделием, сделанным своими руками, но главное — с чем-то важным внутри. ⠀ Если хочется не просто экскурсии, а настоящего, тёплого опыта с руками в глине и сердцем в моменте — добро пожаловать. Мы встречаем гостей, как родных.

