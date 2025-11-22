Это больше, чем урок керамики — это время только для вас.
А ещё возможность замедлиться, почувствовать глину руками, отпустить тревоги и создать нечто своё, настоящее.
Мы покажем технику, поможем на каждом этапе, но главное — дадим пространство быть собой, без оценок и спешки.
Описание мастер-класса
Наша гончарная мастерская
Это пространство, где пахнет глиной, теплом и свежезаваренным чаем. У нас вместе звучат чайник и кофемашина, жужжит гончарный круг — атмосфера здесь не про строгое обучение, а про тёплый диалог и мягкое раскрытие себя. Каждый уголок дышит историей: полки с ручной керамикой, палитры глазурей, сушащиеся изделия — всё живое, созданное руками.
Знакомство с ремеслом
- Вы рассмотрите гончарный круг, печь для обжига и инструменты
- Мы поговорим о том, как рождалась керамика у разных народов, откуда пришли гончарный круг и глазури, как работает глина — живая, податливая, но требующая уважения
- Вы узнаете, какие есть техники лепки, как подбирать форму, как изделия проходят обжиг и почему керамика «доживает» до тысячелетий
- Всё начнётся с идеи — мы подскажем, что подойдёт именно вам
- Затем вы сами пройдёте весь путь: от подготовки глины до создания формы. Это процесс, в котором каждый жест становится медитацией, а каждая ошибка — поводом улыбнуться
- Вы слепите чашку, тарелку или что-то своё, спонтанное
- Завершим встречу уютным разговором и ароматным чаем. И поболтаем о жизни, путешествиях, выборе своего пути. Ведь за мастер-классом часто скрывается желание остановиться, найти вдохновение или просто побыть в тёплом месте, где тебя слышат
Наш мастер-класс подойдёт:
- и тем, кто никогда не держал глину в руках, и опытным керамистам
- семьям с детьми от 5 лет. Это и игра, и тёплая совместная память
- романтическим парам. Это необычный формат свидания
- друзьям и подругам. Вместо шумного кафе — тёплый мастер-класс, чай и глина
- компаниям для проведения тимбилдинга. У нас были команды, которые после мастер-класса мечтали поставить печь в офисе
Организационные детали
- Каждое изделие проходит обжиг и глазурование. Через 2–3 недели вы сможете забрать его у нас в школе. Либо мы отправим его вам в любой город за доплату. Детали — в личной переписке
- Всем посетителям скидка 500 рублей на следующее занятие
- С вами буду я или другой мастер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гипермаркета «Магнит Экстра»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Краснодаре
Именно в Краснодаре когда-то началась наша история с гончарной школой. Это было место силы — первое, где мы собрали людей, уставших от суеты, но жаждущих творить и дышать глубже. Мы не
