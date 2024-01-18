читать дальше уменьшить

автор книги «Кинопоход: Краснодар».

Да не просто книги — а книги-путеводителя, книги-хронотопа. Прогуливаясь по городу, её можно в любой момент достать из кармана и узнать кинематографическую судьбу Краснодара. Вот угол улиц Пушкина и Октябрьской — здесь в 1958-м снимали «Кочубея». А на пересечении Красной и Гимназической в 1959-м шли съемки «Хмурого утра» (трилогия «Хождение по мукам» Алексея Толстого). Помните славного мальчишку из фильма «Серёжа» (1960)? Да-да, это в нашем Краснодаре он ехал на автобусе вместе с Коростелёвым… покупать «велисапет». А на углу Северной и Седина в кадре приметен красавец Свято-Георгиевский храм, правда, тогда он был полностью побелен.

«В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Француз», «Сувенир для прокурора», «День Д» — в Краснодаре снимали (и снимают!) кино больше, чем можно себе представить!

Информация о фильмах размещена в хронологическом порядке. И это не только общие сведения о картинах (год выхода на экран, режиссёр, актёры), но и воспоминания очевидцев и участников съемочного процесса, архивные документы, фотографии и точное указание адреса локаций. Всё это в прекрасном полиграфическом исполнении на мелованной бумаге выпустило в 2016 году издательство «Традиция» тиражом всего в 1000 экземпляров. В общем, друзья, проверив лично, мы от души советуем и книгу (есть во всех библиотеках города), и поход с Алексеем. А фонд нашего отдела стал на одну дарственную надпись богаче. Ура!