Кинопоход: Краснодар. Фильм, который вы пройдёте своими ногами

Кинопоход

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На экскурсии я не только покажу места съёмок фильмов, созданных в Краснодаре и продемонстрирую, как художественное кино вдруг становится «документальным», но и расскажу о судьбах знаменитых кинематографистов, имеющих отношение к городу.
Кинопоход: Краснодар. Фильм, который вы пройдёте своими ногами
Кинопоход: Краснодар. Фильм, который вы пройдёте своими ногами
Кинопоход: Краснодар. Фильм, который вы пройдёте своими ногами
Кинопоход: Краснодар. Фильм, который вы пройдёте своими ногами
Кинопоход: Краснодар. Фильм, который вы пройдёте своими ногами
Кинопоход: Краснодар. Фильм, который вы пройдёте своими ногами
Кинопоход: Краснодар. Фильм, который вы пройдёте своими ногами
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Одним из знаменитых краснодарских кинематографистов является Нина (Нунэ) Агаджанова — революционер, сценарист «Броненосца «Потёмкин» — картины оказавшей огромное влияние на мировой кинематограф. Все герои нашего повествования к финалу «фильма» встретятся в одном месте и порадуют зрителей неожиданной развязкой.
  • За время кинопохода экскурсанты посетят «стену плача» по российскому кинематографу, узнают о буме электробиографов (кинотеатров) в начале XX века и постараются их рассмотреть за пеленой времени, сделают сэлфи на самом кинематографичном перекрёстке Краснодара.
  • Вишенкой на торте нашего «пешеходного фильма» будет детективное расследование. Считается, что кинематограф придумали в Екатеринодаре (Краснодаре) до братьев Люмьер в Париже. Да, такая версия существует. Так ли это на самом деле — расскажу в подробностях и даже наглядно продемонстрирую один очень интересный артефакт.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

В удобное время для путешественников

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение пешей экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ул. Горького, 103
Завершение: Краснодар, ул. Красная, 19
Когда и сколько длится?
Когда: В удобное время для путешественников
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Спасибо
  • Что выбрали меня!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные

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