На экскурсии я не только покажу места съёмок фильмов, созданных в Краснодаре и продемонстрирую, как художественное кино вдруг становится «документальным», но и расскажу о судьбах знаменитых кинематографистов, имеющих отношение к городу.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Одним из знаменитых краснодарских кинематографистов является Нина (Нунэ) Агаджанова — революционер, сценарист «Броненосца «Потёмкин» — картины оказавшей огромное влияние на мировой кинематограф. Все герои нашего повествования к финалу «фильма» встретятся в одном месте и порадуют зрителей неожиданной развязкой. За время кинопохода экскурсанты посетят «стену плача» по российскому кинематографу, узнают о буме электробиографов (кинотеатров) в начале XX века и постараются их рассмотреть за пеленой времени, сделают сэлфи на самом кинематографичном перекрёстке Краснодара. Вишенкой на торте нашего «пешеходного фильма» будет детективное расследование. Считается, что кинематограф придумали в Екатеринодаре (Краснодаре) до братьев Люмьер в Париже. Да, такая версия существует. Так ли это на самом деле — расскажу в подробностях и даже наглядно продемонстрирую один очень интересный артефакт. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
В удобное время для путешественников
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение пешей экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ул. Горького, 103
Завершение: Краснодар, ул. Красная, 19
Когда и сколько длится?
Когда: В удобное время для путешественников
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Решила отметить свой день рождения необычно – заказала экскурсию! И это было правильное решение! Несмотря на дождь, мы с группой отправились на экскурсию с интересным гидом Алексеем под зонтиками, но
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b
ЗА АВТОГРАФОМ ПОЙДЁШЬ — В КИНО ПОПАДЁШЬ! Особенно, если отправляешься не на простую экскурсию, ааа… в кинопоход!
Особенно, если экскурсовод — Алексей Двоеглазов — журналист, исполнительный директор в Краснодарской Школе Кино,
Особенно, если экскурсовод — Алексей Двоеглазов — журналист, исполнительный директор в Краснодарской Школе Кино,
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n
Где тут раздают Оскар за лучшую женскую роль второго плана за участие в замечательном осеннем мероприятии?
Все Оскары первого порядка я уже присудила Алексею Двоеглазову — творцу и ведущему авторской экскурсии
Все Оскары первого порядка я уже присудила Алексею Двоеглазову — творцу и ведущему авторской экскурсии
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i
Вчера провели тестовую прогулку с дебютной экскурсией Алексея Двоеглазова. Погружались в историю кинематографа и синхронизировались с кадрами из фильмов, снятыми на улицах Краснодара в разные годы и даже эпохи.
Мировой хит
Мировой хит
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Т
3 января мы всей семьей посетили экскурсию “Кинопоход: Краснодар”, которую провел Алексей. Он оказался замечательным и знающим рассказчиком. Мы узнали много интересных фактов о советских и российских фильмах, которые были сняты в Краснодаре. Алексей сопровождал свой рассказ показом фотографий разных периодов, и это делало его еще более увлекательным. Мы выражаем огромную благодарность Алексею за познавательную, интересную и захватывающую экскурсию!
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Н
Алексей, спасибо, еще раз за экскурсию, за интересный рассказ, за то что маленькая экскурсантка не ныла и находила что то интересное для себя! Не прощаюсь)
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Входит в следующие категории Краснодара
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