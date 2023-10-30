Кинопоход
На экскурсии я не только покажу места съёмок фильмов, созданных в Краснодаре и продемонстрирую, как художественное кино вдруг становится «документальным», но и расскажу о судьбах знаменитых кинематографистов, имеющих отношение к городу.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Одним из знаменитых краснодарских кинематографистов является Нина (Нунэ) Агаджанова — революционер, сценарист «Броненосца «Потёмкин» — картины оказавшей огромное влияние на мировой кинематограф. Все герои нашего повествования к финалу «фильма» встретятся в одном месте и порадуют зрителей неожиданной развязкой.
- За время кинопохода экскурсанты посетят «стену плача» по российскому кинематографу, узнают о буме электробиографов (кинотеатров) в начале XX века и постараются их рассмотреть за пеленой времени, сделают сэлфи на самом кинематографичном перекрёстке Краснодара.
- Вишенкой на торте нашего «пешеходного фильма» будет детективное расследование. Считается, что кинематограф придумали в Екатеринодаре (Краснодаре) до братьев Люмьер в Париже. Да, такая версия существует. Так ли это на самом деле — расскажу в подробностях и даже наглядно продемонстрирую один очень интересный артефакт.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
В удобное время для путешественников
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение пешей экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Краснодар, ул. Горького, 103Завершение: Краснодар, ул. Красная, 19
- Когда и сколько длится?
- Когда: В удобное время для путешественниковЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Спасибо
- Что выбрали меня!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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