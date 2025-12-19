А вы знаете, что на небесах только и разговоров, что о… парке «Облака»? Этот парафраз из фильма поможет глубже понять, в чём заключается философская концепция этого места, которую за красотой отдельных инсталляций можно не разглядеть.
Вы увидите современные арт-объекты «Краснодара», которые распространяются в интернете с молниеносной быстротой, и научитесь читать архитектуру и ландшафт.
Описание экскурсии
Я проведу вас тропами, которые покажут истинную сущность всех арт-объектов и архитектурных решений — мы будем перемещаться по парку со смыслом, а не от одного красивого объекта, за который зацепился глаз, к другому. Поверьте, это очень важно!
Вы увидите:
- «Кроличью нору» — символ перехода и внутренней трансформации
- Подводный мир с китом и русалкой, цветочные поля и образ зарождения Вселенной с чёрными дырами
- Фонтан «Ротонда» и озеро «Любви» — эмоциональный центр парка
- Каньон в зоне «Кризиса» — пространство переживаний и обновления
- Арт-объекты под открытым небом от художников мирового уровня
- Знаменитый «космический туалет» — неожиданный, но концептуально важный объект
- Точку, с которой открывается лучший вид на весь парк «Краснодар»
А я расскажу:
- В чём заключается философская концепция парка «Облака» и почему его важно воспринимать как единое пространство, а не набор объектов
- Что символизирует «Кроличья нора» и к какому жизненному переходу она готовит
- Как читать архитектуру и ландшафт
- Почему даже самые неожиданные объекты имеют концептуальное значение
Организационные детали
Внутри парка есть точки для перекуса: если проголодаетесь, всегда можно взять сэндвич и кофе — сделаем остановку по вашему желанию. Напитки и еда оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в «Японский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 85 туристов
Я родился и живу в Краснодаре. Журналист, кинокритик, автор проекта о кино. Я выпустил собственную книгу-путеводитель, регулярно провожу спецпоказы с обсуждением классики мирового кино и новинок проката. А теперь готов делиться фактами о любимом городе сквозь призму кинематографа!
