Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

В Краснодаре нет гор, но проехав всего три часа, вы окажетесь в совершенно другом мире, где под ногами парят орлы и плывут облака.
Вы откроете впечатляющие панорамы с высокогорных плато Адыгеи и услышите о традициях и местной кухне региона.
Вы откроете впечатляющие панорамы с высокогорных плато Адыгеи и услышите о традициях и местной кухне региона.
Описание экскурсии
Мир Западного Кавказа
Вы доберётесь до границы двух регионов: Краснодарского края и Адыгеи — земли, где исторически жил свободолюбивый народ абадзехи. В пути поговорим об исконных традициях и культуре региона — местной кухне, легендах и топонимике необычных здешних названий.
- С плато Утюг вы откроете захватывающий вид на плато Лаго-Наки
- Прогуляетесь к Солнечному гроту, где получаются отличные снимки
- Увидите Гранитный каньон, на дне которого течёт река Белая
По желанию можем посетить пещеры, искупаться в термальных источниках, сплавиться на рафте по реке, совершить конную прогулку и многое другое. Можно будет обсудить во время экскурсии.
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия, на которой будете только вы
- Поездка пройдёт на легковом автомобиле Kia Rio. Транспорт включён в стоимость
- Выехать из Краснодара желательно не позже 06:30 утра, путь в одну сторону займёт около 3 часов
- Возьмите с собой тёплые вещи: в горах холоднее, чем в Краснодаре
- Возможна экскурсия для 7 человек на минивэне, подробности уточняйте в переписке
- Питание оплачивается дополнительно
Опциональные дополнительные расходы
- Посещение пещеры
- Купание в термальных источниках
- Сплав на рафте по реке
- Троллей и виа-ферратта
- Качели над обрывом
- Верёвочный парк
- Конная прогулка
- Посещение Хаджохской теснины
- Савранская канатная дорога
- Водопады и ущелье Руфабго
Дополнительные мероприятия оплачиваются отдельно на месте. Посещение самостоятельное, без гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города Краснодара. Шуховская башня. Улица Володи Головатого, 311
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 753 туристов
Мы больше четырех лет проводим туры по Кавказу и Крыму для жителей Краснодара и гостей города. За это время организовали более 500 индивидуальных туров. Будем рады познакомить и вас с самыми потрясающими местами, историей, культурой, легендами южных регионов и влюбить в красоту их природы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 160 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Вдохновившись первым походом в горную Адыгею, мы второй раз отправились на горные тропы за новыми впечатлениями с гидом Батыром.
Наш гид внимательно выслушал наши пожелания, построил под нас индивидуальный маршрут. И
Наш гид внимательно выслушал наши пожелания, построил под нас индивидуальный маршрут. И
Вам был полезен этот отзыв?
лучшая из экскурсий из Краснодара! спасибо большое Батыру за этот день. интересная беседа, местами получилась даже терапевтическая)) я точно вернусь в бешеную Москву немного спокойнее))
Батыр учел все наши пожелания по
Батыр учел все наши пожелания по
Вам был полезен этот отзыв?
А
Недавно я побывала на экскурсии по Адыгее, и это стало одним из самых ярких впечатлений за последнее время! Огромное спасибо нашему гиду Батыру - профессионалу с большой буквы, который не
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия! Если в Адыгею -то только с Батыром! Прекрасно управляет авто, прекрасно подает информацию, и наконец прекрасный человек! Посетили самые впечатляющие места Адыгеи, которые останутся в памяти навсегда. Батыр делал остановки по нашему требованию, корректировал маршрут по нашим желаниям, делал замечательные фото со всевозможных ракурсов. Все остались очень довольны. Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Один день в Адыгее как целая жизнь! Это место покорило моё сердце. Очень рада, что моим проводником оказался именно Батыр, он помогал преодолевать мои страхи высоты, рассказывал интересные факты и
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Мы с подругой изначально планировали другую экскурсию, с другим гидом, но прочитав множество восторженных отзывов, однозначно изменили наши планы и отправились в чудесное путешествие с Батыром, о чем, конечно же, ни разу не пожалели. Батыр, спасибо за профессионализм и терпение!
Благодарные туристки из Санкт-Петербурга. 🫶
Благодарные туристки из Санкт-Петербурга. 🫶
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии на «Из Краснодара - в горную Адыгею»
Индивидуальная
до 5 чел.
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - по ярким местам республики Адыгея
Погрузитесь в мир горных пейзажей и древних легенд Адыгеи. Откройте для себя уникальные природные объекты и культурные традиции региона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 25 400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа
Несложный треккинг из Гуамского ущелья к лучшей смотровой Мезмая
Начало: На ул. Мачуги, 2
Завтра в 07:00
10 авг в 06:00
от 26 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
Завтра в 08:30
1 сен в 08:30
от 26 500 ₽ за всё до 5 чел.
от 27 000 ₽ за экскурсию