Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

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Из Краснодара — в Горную Адыгею

Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе

Анастасия
Анастасия – представитель из Краснодара
В Краснодаре нет гор ⛰️, но проехав всего три часа, вы окажетесь в совершенно другом мире, где под ногами парят орлы и плывут облака.

Откроете впечатляющие панорамы с высокогорных плато и самую красивую пещеру Адыгеи.

Послушаете о свободолюбивых абадзехах, их кухне 🥧 и легендах.

А также сможете покататься на санках и искупаться в термальном источнике на базе отдыха.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 600 ₽ за экскурсию

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Из Краснодара — в Горную Адыгею
Из Краснодара — в Горную Адыгею

Что вас ожидает

Мир Западного Кавказа
Вы доберетесь до границы двух регионов: Краснодарского края и Адыгеи — земли, где исторически жил свободолюбивый народ абадзехи. В пути поговорим об исконных традициях и культуре региона — местной кухне 🥧, легендах и топонимике необычных здешних названий: Лаго-Наки, Азишская пещера, Хаджохская теснина, ущелье Мишоко, водопады Руфабго (некоторые места из перечня включены в программу).

Фантастические горные панорамы
С плато Утюг вы откроете захватывающий вид на плато Лаго-Наки. Если будет не слишком много снега, то мы обязательно прогуляемся к Боевому гроту, где получаются отличные снимки. Затем я отвезу вас на другую смотровую площадку Панораму. Название себя оправдывает — пейзажи отсюда открываются потрясающие. А рядом находится самая красивая пещера Адыгеи — Большая Азишская, в которую вы сможете спуститься в составе сборной группы.

Мощь кавказских рек и термальный источник
После горных духозахватывающих видов по программе — Гранитный каньон, на дне которого течет река Белая. А вечером мы отвезем вас на базу отдыха с термальными источниками, где вы сможете окунуться в горячую воду, которую предприниматели добывают здесь же, под землей.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле 🚘 Kia Rio входит в стоимость поездки
  • По запросу возможна организация поездки для групп до 8 человек на минивене — подробности уточняйте при бронировании
  • Опциональные дополнительные расходы: билет 🎫 в Большую Азишскую пещеру — 500 руб. ; купание в термальных источниках — 350 руб. ; прокат санок в зимнее время ~ 300 руб. ; питание (по пути будет остановка в кафе)
Начало и место завершения
🚩 в месте вашего проживания в Краснодаре
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Из Краснодара — в Горную Адыгею
Из Краснодара — в Горную Адыгею

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Мы с мужем больше 3-х лет проводим туры по Кавказу и Крыму для жителей Краснодара и гостей города. За это время организовали более 300 групповых и индивидуальных туров. Будем рады познакомить и вас с самыми потрясающими местами, историей, культурой, легендами южных регионов и влюбить в красоту их природы.
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