Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Что вас ожидает

Мир Западного Кавказа

Вы доберетесь до границы двух регионов: Краснодарского края и Адыгеи — земли, где исторически жил свободолюбивый народ абадзехи. В пути поговорим об исконных традициях и культуре региона — местной кухне 🥧, легендах и топонимике необычных здешних названий: Лаго-Наки, Азишская пещера, Хаджохская теснина, ущелье Мишоко, водопады Руфабго (некоторые места из перечня включены в программу).

Фантастические горные панорамы

С плато Утюг вы откроете захватывающий вид на плато Лаго-Наки. Если будет не слишком много снега, то мы обязательно прогуляемся к Боевому гроту, где получаются отличные снимки. Затем я отвезу вас на другую смотровую площадку Панораму. Название себя оправдывает — пейзажи отсюда открываются потрясающие. А рядом находится самая красивая пещера Адыгеи — Большая Азишская, в которую вы сможете спуститься в составе сборной группы.

Мощь кавказских рек и термальный источник

После горных духозахватывающих видов по программе — Гранитный каньон, на дне которого течет река Белая. А вечером мы отвезем вас на базу отдыха с термальными источниками, где вы сможете окунуться в горячую воду, которую предприниматели добывают здесь же, под землей.

Организационные детали