Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

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в этот раз впечатления превзошли все ожидания. Первой точкой на нашем пути было нагорье Лаго-Наки и пешая прогулка по горе Утюг, мы видели как небо сливается с горами, снежные долины, альпийские луга, коши пастухов, мирно гуляющих, позвякивая колокольчиками, лошадей. Дошли до грота Орлиный глаз. И снова потрясающие виды и интересный рассказ от Батыра. Несмотря на грозовые тучи, мы продолжили свое путешествие и второй нашей точкой было посещение Гранитного ущелья реки Белой. Мощь гранитных скал и бурлящей воды - восторг!!! Прекрасные виды, на фоне которых наш гид сделал множество памятных фото. Все в режиме неторопливой ходьбы и любования природой этого замечательного места. Небольшой перерыв на вкуснейший обед в станице Даховской, и снова в путь. Посовещавшись, решили отправиться в урочище Мишоко. От созерцания решили перейти к активным действиям. Перелет над ущельем на троллее и подъем по скале для перелета обратно. Не все из нас решились на такой экстрим, но наш гид сопровождал нашу бесстрашную подругу и в перелетах и при подъеме по скале, делая профессиональные фото и снимая видео. Получив дозу адреналина, выдохнув, мы переместились на новую локацию, а именно: в Ходжохскую Теснину. И снова река Белая поразила нас своей мощью и красотой. Такой замечательный, познавательный и наполненный впечатлениями путь мы закончили под звездный небом в термальных источниках поселка Тульский. Большое спасибо профессионалу, и большому любителю своего края - гиду Батыру.

Татьяна, бесстрашная Светлана, Маргарита.