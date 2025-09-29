Мои заказы

Парк «Краснодар»: здесь могло быть снято ваше кино

Прогулка по парку «Краснодар» - это возможность окунуться в мир кино и искусства, познакомиться с историей стадиона и насладиться уникальными арт-объектами
Парк "Краснодар" - это не просто место для прогулок, а настоящий кинематографический мир.

Здесь можно увидеть стадион "Краснодар", который славится не только футбольными матчами, но и своей архитектурой.

Фонтан "Инфинити" напоминает фантастические
фильмы, а зеркальный лабиринт с редким деревом делоникс удивит даже искушённых путешественников. Арт-объект Abstrakta и амфитеатр под открытым небом создают атмосферу античности и современности. Это идеальное место для тех, кто хочет прикоснуться к миру кино и искусства

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Уникальные места съёмок
  • 🏟️ Величественный стадион
  • 💧 Фантастический фонтан
  • 🌳 Редкие природные объекты
  • 🎨 Искусство и античность
Парк «Краснодар»: здесь могло быть снято ваше кино© Алексей
Парк «Краснодар»: здесь могло быть снято ваше кино© Алексей
Парк «Краснодар»: здесь могло быть снято ваше кино© Алексей

Что можно увидеть

  • Стадион «Краснодар»
  • Фонтан «Инфинити»
  • Зеркальный лабиринт
  • Арт-объект Abstrakta
  • Амфитеатр

Описание экскурсии

  • Стадион «Краснодар» — один из лучших в Европе, с историей, которая неотделима от личности его создателя, Сергея Галицкого
  • Фонтан «Инфинити» — будто летающая тарелка из фантастического фильма
  • Зеркальный лабиринт с королевским делониксом — редким деревом с Мадагаскара, которое исчезает даже на родине
  • Арт-объект Abstrakta от итальянского художника — размышление о связи античности и современности
  • Амфитеатр, который «переносит» зрителей на выездные матчи и превращается в кинотеатр под открытым небом

Вы узнаете, где в парке уже снимали кино — и какие фильмы появятся совсем скоро. Мы остановимся в точках съёмок, обсудим сюжеты и кадры. А ещё — попробуем их повторить.

Я расскажу, как Ханс Циммер написал гимн футбольному клубу «Краснодар», а Антон Беляев создал аранжировку. Поделюсь историей создания клуба и устройством уникальной академии. Вы узнаете, кто из краснодарцев участвует в создании фильмов в парке — от актёров до режиссёров.

Мы обязательно поговорим о фантастах, деревьях, блокбастерах и будущем — и всё это, поверьте, будет связано между собой.

Организационные детали

  • Ограничений по возрасту нет
  • В экскурсию не входит посещение парка «Облака» (ещё недостроен) и «Японского сада» (это парк в парке, который я вам рекомендую посетить по предварительной записи)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У стадиона ФК «Краснодар» (OZON Арена)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Алексей, я родился и живу в Краснодаре. Журналист, кинокритик, автор проекта о кино. Я выпустил собственную книгу-путеводитель, регулярно провожу спецпоказы с обсуждением классики мирового кино и новинок проката. А теперь готов делиться фактами о любимом городе сквозь призму кинематографа!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Елена
29 сен 2025
Огромная благодарность Алексею, нашему гиду и его авторской экскурсии по парку «Краснодар»: Здесь могло быть снято ваше кино!
Уже с первых минут прогулки стало понятно, что мы попали в волшебное место,
полное очарования и красоты. Алексей оказался идеальным гидом, умеющим увлекательно рассказывать истории, разбавляя серьёзную информацию интересными деталями о парке, о городе и знаковых для города людях.
Особенность маршрута состояла в том, что Алексею удалось показать парк с необычной стороны, с которой остановился съёмочной площадкой известных многим фильмов. Наслаждение природой сопровождалось массой познавательной информации и веселыми стоп-кадрами.
Безусловно, эта экскурсия стала настоящим открытием и ярким событием для нашей семьи. Искренне рекомендуем экскурсию «Здесь могло быть снято ваше кино!» всем, кто хочет окунуться в атмосферу кино и насладиться уникальным миром парка «Краснодар». Огромное спасибо Алексею за организацию нашего времени и незабываемые эмоции!

Дата посещения: 27 сентября 2025
Н
Наталья
17 авг 2025
Конечно, без экскурсовода тоже можно ознакомиться с парком, но с экскурсоводом получается структурировано, более полно и интересно. Уезжая, приобретаем ощущение удовлетворения, ощущение внутренней картины грандиозного рукотворного оазиса для релакса жителей
и гостей города. На экскурсии рассказывается про интерес кинематографистов к парку как эффектной декорации и его впечатляющих возможностей для картинки кадра. Также в процессе экскурсии можно повторить кадр из фильма с экскурсантами.

Конечно, без экскурсовода тоже можно ознакомиться с парком, но с экскурсоводом получается структурировано, более полно иКонечно, без экскурсовода тоже можно ознакомиться с парком, но с экскурсоводом получается структурировано, более полно и
А
Александр
15 авг 2025
Всё началось с того, что мы наметили семейную вылазку в парк ФК "Краснодар". И чтобы в полной мере насладиться поездкой, забронировали экскурсию-поход по парку с известным краснодарским кинокритиком и кинематографистом
Алексеем Двоеглазовым в качестве гида. Алексей - очень грамотный и интересный рассказчик, - сразу увлёк нас своим живым и эмоциональным стилем ведения экскурсии с активным вовлечением её участников, и мы незамедлительно отправились в увлекательное путешествие по детально спланированному маршруту нашего экскурсовода.
Алексей сначала рассказал про предысторию парка, потом много показывал и рассказывал и про парк, и про места в парке, где снимали фильмы, приправляя наш поход упоминанием режиссёров и фактов, связанных со съёмками, причём факты про кино умело комбинировал с рассказами про парк, попутно показывая основные достопримечательности и останавливаясь в локациях, где были сняты фильмы.
Все участники отметили хорошую динамику экскурсии, активную насыщенную программу, подходящий баланс рассказов про кино и общей информации о парке, каждый узнал что-то новое и обзавёлся классными фотками для своей коллекции из этого уникального парка.
Если кратко подытожить, то экскурсия получилась очень шикарной и содержательной, и подойдёт любому, кто хочет расширить свои знания о парке и его кинематографическом аспекте!

Всё началось с того, что мы наметили семейную вылазку в парк ФК "Краснодар". И чтобы вВсё началось с того, что мы наметили семейную вылазку в парк ФК "Краснодар". И чтобы вВсё началось с того, что мы наметили семейную вылазку в парк ФК "Краснодар". И чтобы вВсё началось с того, что мы наметили семейную вылазку в парк ФК "Краснодар". И чтобы вВсё началось с того, что мы наметили семейную вылазку в парк ФК "Краснодар". И чтобы вВсё началось с того, что мы наметили семейную вылазку в парк ФК "Краснодар". И чтобы вВсё началось с того, что мы наметили семейную вылазку в парк ФК "Краснодар". И чтобы вВсё началось с того, что мы наметили семейную вылазку в парк ФК "Краснодар". И чтобы в
В
Вадим
15 авг 2025
Идея изучать местность через кино крайне интересная. Экскурсия открывает для нас места в парке Краснодар, в которых были сняты эпизоды фильмов. По ходу экскурсии Алексей рассказывает о парке, о фильмах,
показывает наиболее интересные кадры и даже предлагает сделать фото по сюжету, получаются красивые снимки, композиция которых продумана настоящими мастерами кино. Я в восторге от идеи и от реализации и однозначно рекомендую эту экскурсию!

Идея изучать местность через кино крайне интересная. Экскурсия открывает для нас места в парке Краснодар, вИдея изучать местность через кино крайне интересная. Экскурсия открывает для нас места в парке Краснодар, в
Ю
Юрий
13 авг 2025
Благодарю Алексея за свежий взгляд на знакомство с парком Краснодар. Это одна из центральных точек притяжения Краснодара, хочется побывать в парке и так, чтобы эффектно рассказать о своей поездке в
Краснодар. Экскурсия по местам, где в парке снимались фильмы - то, что нужно! Очень доволен - был и материал про парк, и интересные факты о кино, сделали несколько фото по кадрам из фильмов. И теперь осталось посмотреть фильмы, на местах съёмок которых я уже побывал, очень интересное ощущение!

Благодарю Алексея за свежий взгляд на знакомство с парком Краснодар. Это одна из центральных точек притяженияБлагодарю Алексея за свежий взгляд на знакомство с парком Краснодар. Это одна из центральных точек притяженияБлагодарю Алексея за свежий взгляд на знакомство с парком Краснодар. Это одна из центральных точек притяжения

Входит в следующие категории Краснодара

