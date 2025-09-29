Парк "Краснодар" - это не просто место для прогулок, а настоящий кинематографический мир.
Здесь можно увидеть стадион "Краснодар", который славится не только футбольными матчами, но и своей архитектурой.
Фонтан "Инфинити" напоминает фантастические
Здесь можно увидеть стадион "Краснодар", который славится не только футбольными матчами, но и своей архитектурой.
Фонтан "Инфинити" напоминает фантастические
5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Уникальные места съёмок
- 🏟️ Величественный стадион
- 💧 Фантастический фонтан
- 🌳 Редкие природные объекты
- 🎨 Искусство и античность
Что можно увидеть
- Стадион «Краснодар»
- Фонтан «Инфинити»
- Зеркальный лабиринт
- Арт-объект Abstrakta
- Амфитеатр
Описание экскурсии
- Стадион «Краснодар» — один из лучших в Европе, с историей, которая неотделима от личности его создателя, Сергея Галицкого
- Фонтан «Инфинити» — будто летающая тарелка из фантастического фильма
- Зеркальный лабиринт с королевским делониксом — редким деревом с Мадагаскара, которое исчезает даже на родине
- Арт-объект Abstrakta от итальянского художника — размышление о связи античности и современности
- Амфитеатр, который «переносит» зрителей на выездные матчи и превращается в кинотеатр под открытым небом
Вы узнаете, где в парке уже снимали кино — и какие фильмы появятся совсем скоро. Мы остановимся в точках съёмок, обсудим сюжеты и кадры. А ещё — попробуем их повторить.
Я расскажу, как Ханс Циммер написал гимн футбольному клубу «Краснодар», а Антон Беляев создал аранжировку. Поделюсь историей создания клуба и устройством уникальной академии. Вы узнаете, кто из краснодарцев участвует в создании фильмов в парке — от актёров до режиссёров.
Мы обязательно поговорим о фантастах, деревьях, блокбастерах и будущем — и всё это, поверьте, будет связано между собой.
Организационные детали
- Ограничений по возрасту нет
- В экскурсию не входит посещение парка «Облака» (ещё недостроен) и «Японского сада» (это парк в парке, который я вам рекомендую посетить по предварительной записи)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона ФК «Краснодар» (OZON Арена)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Алексей, я родился и живу в Краснодаре. Журналист, кинокритик, автор проекта о кино. Я выпустил собственную книгу-путеводитель, регулярно провожу спецпоказы с обсуждением классики мирового кино и новинок проката. А теперь готов делиться фактами о любимом городе сквозь призму кинематографа!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
29 сен 2025
Огромная благодарность Алексею, нашему гиду и его авторской экскурсии по парку «Краснодар»: Здесь могло быть снято ваше кино!
Уже с первых минут прогулки стало понятно, что мы попали в волшебное место,
Уже с первых минут прогулки стало понятно, что мы попали в волшебное место,
Дата посещения: 27 сентября 2025
Н
Наталья
17 авг 2025
Конечно, без экскурсовода тоже можно ознакомиться с парком, но с экскурсоводом получается структурировано, более полно и интересно. Уезжая, приобретаем ощущение удовлетворения, ощущение внутренней картины грандиозного рукотворного оазиса для релакса жителей
А
Александр
15 авг 2025
Всё началось с того, что мы наметили семейную вылазку в парк ФК "Краснодар". И чтобы в полной мере насладиться поездкой, забронировали экскурсию-поход по парку с известным краснодарским кинокритиком и кинематографистом
В
Вадим
15 авг 2025
Идея изучать местность через кино крайне интересная. Экскурсия открывает для нас места в парке Краснодар, в которых были сняты эпизоды фильмов. По ходу экскурсии Алексей рассказывает о парке, о фильмах,
Ю
Юрий
13 авг 2025
Благодарю Алексея за свежий взгляд на знакомство с парком Краснодар. Это одна из центральных точек притяжения Краснодара, хочется побывать в парке и так, чтобы эффектно рассказать о своей поездке в
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие
Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии
Начало: Рядом со стадионом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5850 ₽
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Аллеями парка Галицкого в Краснодаре
Исследовать один из лучших парков России с гидом, который знает там каждый камушек
Начало: У стадиона «Краснодар»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.