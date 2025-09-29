Парк "Краснодар" - это не просто место для прогулок, а настоящий кинематографический мир.Здесь можно увидеть стадион "Краснодар", который славится не только футбольными матчами, но и своей архитектурой.Фонтан "Инфинити" напоминает фантастические

фильмы, а зеркальный лабиринт с редким деревом делоникс удивит даже искушённых путешественников. Арт-объект Abstrakta и амфитеатр под открытым небом создают атмосферу античности и современности. Это идеальное место для тех, кто хочет прикоснуться к миру кино и искусства

Описание экскурсии

Стадион «Краснодар» — один из лучших в Европе, с историей, которая неотделима от личности его создателя, Сергея Галицкого

— один из лучших в Европе, с историей, которая неотделима от личности его создателя, Сергея Галицкого Фонтан «Инфинити» — будто летающая тарелка из фантастического фильма

— будто летающая тарелка из фантастического фильма Зеркальный лабиринт с королевским делониксом — редким деревом с Мадагаскара, которое исчезает даже на родине

с королевским делониксом — редким деревом с Мадагаскара, которое исчезает даже на родине Арт-объект Abstrakta от итальянского художника — размышление о связи античности и современности

от итальянского художника — размышление о связи античности и современности Амфитеатр, который «переносит» зрителей на выездные матчи и превращается в кинотеатр под открытым небом

Вы узнаете, где в парке уже снимали кино — и какие фильмы появятся совсем скоро. Мы остановимся в точках съёмок, обсудим сюжеты и кадры. А ещё — попробуем их повторить.

Я расскажу, как Ханс Циммер написал гимн футбольному клубу «Краснодар», а Антон Беляев создал аранжировку. Поделюсь историей создания клуба и устройством уникальной академии. Вы узнаете, кто из краснодарцев участвует в создании фильмов в парке — от актёров до режиссёров.

Мы обязательно поговорим о фантастах, деревьях, блокбастерах и будущем — и всё это, поверьте, будет связано между собой.

Организационные детали