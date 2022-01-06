Новогодние каникулы в Адыгее
Каждый день будет насыщен пешими и автомобильными экскурсиями по самым красивым достопримечательностям Адыгеи, за один день в республике можно побывать сразу в нескольких климатических поясах и удивиться разнообразию природы и буйству красок.
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/nedelnye-novogodnie-kanikuly-v-adygee-17559
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заселение. Купание в термальных источниках
19:00 Заезд.
19:30 Ужин, знакомство с инструктором.
20:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.
Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы
Водопады Руфабго
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго — «Каскадный» — около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Посещение термальных источников (3 час).
19:00 Ужин.
Жемчужина Адыгеи - Плато Лаго-Наки
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2400 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед-пикник на маршруте.
24:00 Праздничный новогодний ужин (включен в стоимость).
23:55 Фейерверк.
Столица Республики Адыгея
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп — один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».
В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни
14:30 После обеда прогулка по городскому парку.
По желанию, возможно, посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией —дегустацией «Крафтовое пиво».
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
День Релаксации
Пати возле бассейна.
Отъезд
09:00 Завтрак.
Вручение подарков.
10:00 Отъезд.
Проживание
В рамках тура гости проживают в комфортабельных номерах на туристической базе «Активация» или аналогичной — БО «Горная Слобода», «Горная».
Доплата за одноместное размещение — 20 000 рублей.
Доплата при выборе проживания в БО «Белла» - 7 000 руб.
При размещении на турбазе “Активация” одноместное размещение не предусмотрено.
- для детей до 5-ти лет — бесплатно, без претензий на услуги.
- детям до 14 лет — 10%
- пенсионерам — 10%
Варианты проживания
Туристическая база «Активация»
Расположена в уникальном, живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. За вкусным завтраком на террасе с панорамными окнами вы можете любоваться видами Кавказа за чашкой горячего чая или кофе. А вечером можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле, поиграть в различные увлекательные игры на свежем воздухе, спеть песни под гитару у костра. Рядом с базой в пешей доступности находятся многие туристические достопримечательности.
К размещению предлагаются уютные комфортабельные номера. В номерах различных категорий есть всё необходимое для комфортного отдыха, цифровое телевидение, Wi-Fi, душ, туалет.
На территории базы открыт бассейн, зона джакузи, детская зона и гидромассаж.
В бассейне установлена современная очистка воды, включающая фильтр жесткой очистки, песчаный фильтр, станцию обеззараживания хлором и ультрафиолетовым излучением.
Турбаза «Горная»
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
БО «Горная Слобода»
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансферы в день заезда и в день выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Новогодний стол
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
- Посещение геотермальных источников по программе
- Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
- Авиа-, ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 700 руб. /взрослый, 200 руб. детский (до 7 лет бесплатно) экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийпещера «Азишская» - 1000 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатнопосещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 600 руб. /взрослый, 200 руб. /детский, до 5 лет бесплатно, трансфер предоставляется бесплатноводопады Руфабго - 800 руб. /взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 200 рублейканатная дорога - 800 руб. Гузерипль - 500 руб. /150 руб. Сад камней - 300 руб. Паноптикум - 300 руб. Гуамское ущелье (паровозик) - 800 руб. /взрослый, 500 руб. /детский (льготникам скидка)
- Хаджохская теснина - 700 руб. /взрослый, 200 руб. детский (до 7 лет бесплатно)
- Экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийпещера «Азишская» - 1000 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатнопосещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 600 руб. /взрослый, 200 руб. /детский, до 5 лет бесплатно, трансфер предоставляется бесплатноводопады Руфабго - 800 руб. /взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 200 рублейканатная дорога - 800 руб. Гузерипль - 500 руб. /150 руб. Сад камней - 300 руб. Паноптикум - 300 руб. Гуамское ущелье (паровозик) - 800 руб. /взрослый, 500 руб. /детский (льготникам скидка)
- Пещера «Азишская» - 1000 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 600 руб. /взрослый, 200 руб. /детский, до 5 лет бесплатно, трансфер предоставляется бесплатно
- Водопады Руфабго - 800 руб. /взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 200 рублей
- Канатная дорога - 800 руб
- Гузерипль - 500 руб. /150 руб
- Сад камней - 300 руб
- Паноптикум - 300 руб
- Гуамское ущелье (паровозик) - 800 руб. /взрослый, 500 руб. /детский (льготникам скидка)
- Аренда санок (Лаго-Наки) - 1000 руб
- Спортивная страховка (по желанию) - 300 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- Документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- Удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), треккинговые теплые ботинки;
- Спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- Купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- Рюкзак на 20-25 литров.
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Для прохождения активной части Вам предоставят все необходимое снаряжение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы нужно с собой взять для заселения в гостевой дом?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии,
Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Возможно ли в данном туре одноместное размещение?
Нет, в данном туре одноместное размещение не предусмотрено.
Предоставляется ли трансфер до базы размещения и обратно?
- В день заезда вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале г. Краснодар
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 14.00.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно, по тарифам Яндекс. Такси.
Групповой (бесплатный трансфер) из Мин. Вод. при заезде по туру в воскресенье и выезд в субботу: Выезд с Мин. Вод ориентировочно с 14 до 15 часов (наличие трансфера уточняется). С базы в Мин. Воды в 10.00. Время движения около 5ти часов.
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.