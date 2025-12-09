Приглашаю на прогулку по парку «Краснодар» — современному пространству, где сочетаются природа, архитектура и арт-объекты. Вы узнаете, как создавался парк, увидите экзотические растения со всего мира и разберётесь в особенностях ландшафтного дизайна.

Описание экскурсии

История создания парка

Вы узнаете, как парк задумывался и проектировался, чем вдохновлялись архитекторы и почему это место стало образцом нового городского пространства.

Ландшафтный дизайн

Вы увидите террасы, водные каскады, тематические сады и узнаете, как устроена композиция, почему здесь так комфортно и почему парк выглядит по-разному в каждое время года.

Современное искусство

Я расскажу, как «читать» арт-объекты, почему они появились именно в этих зонах и какие идеи вкладывали европейские архитекторы.

Экзотические растения

Познакомлю вас с растениями из Японии, Чили, Мадагаскара, Европы и других регионов мира — многие из них встречаются в открытом грунте только здесь.

