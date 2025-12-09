Приглашаю на прогулку по парку «Краснодар» — современному пространству, где сочетаются природа, архитектура и арт-объекты.
Вы узнаете, как создавался парк, увидите экзотические растения со всего мира и разберётесь в особенностях ландшафтного дизайна.
Описание экскурсии
История создания парка
Вы узнаете, как парк задумывался и проектировался, чем вдохновлялись архитекторы и почему это место стало образцом нового городского пространства.
Ландшафтный дизайн
Вы увидите террасы, водные каскады, тематические сады и узнаете, как устроена композиция, почему здесь так комфортно и почему парк выглядит по-разному в каждое время года.
Современное искусство
Я расскажу, как «читать» арт-объекты, почему они появились именно в этих зонах и какие идеи вкладывали европейские архитекторы.
Экзотические растения
Познакомлю вас с растениями из Японии, Чили, Мадагаскара, Европы и других регионов мира — многие из них встречаются в открытом грунте только здесь.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего кол-ва людей — стоимость уточняйте в переписке
- Посещение японского сада не входит в маршрут
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Приветствую вас в солнечном Краснодаре — сердце юга России, городе с богатой историей, культурой и тёплым гостеприимством. Я дипломированный аттестованный гид-экскурсовод. Отлично знаю город: его храмы, парки, уютные улочки и уникальные
