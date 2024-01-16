Проведите незабываемые 5 новогодних дней и окунитесь в историю этого края, проникнитесь потрясающими видами на горы, изучите загадочные ущелья с незамерзающими реками и загадочные замерзшие водопады.
Знаменитое плато Лаго-Наки, конная прогулка, пещеры, термальные источники, а также дегустация адыгейского сыра, домашнего вина, горного меда и многое другое ждет Вас.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Геотермальные источники
14.00 Обед.
15.00 Отправление на термальные источники "Псыгупс".
Инфраструктура базы отдыха «Псыгупс», на территории термального источника включает в себя все для отличного отдыха: 3 общих бассейна под открытым небом на термальной воде, обладающей целебными свойствами, детский бассейн.
Так же на территории источников есть уютное кафе.
Свежие полотенца для туристов предоставляются гидами на каждый выезд на термальные источники.
Стоимость посещения термальных источников (трёхчасовое купание) - 800 руб взрослый, 450 руб детский (до 13 лет).
19.00 Ужин.
Ущелье Мишоко и Водопады Руфабго
009.00 Завтрак
10.00 Водопады Руфабго (удобная обувь, рюкзачок).
Мы с Вами перейдем через мост каньон реки Белая и отправимся по тропе, вверх по течению реки Руфабго, по пути увидим пять водопадов.
Протяженность маршрута в обе стороны составит около 3 км.
Стоимость экскурсии 500 руб. взрослый, 200 детский (до 12 лет).
14.00 Обед
15.00 Отправление на конную прогулку.
Конная прогулка 1 час через ущелье Мишоко. (необходима удобная обувь, ограничение по весу до 95 кг.).
Маршрут проходит вдоль ущелья Мишоко.
Наш конный маршрут проходит мимо экстрим-парка.
Затем мы прогуливаемся по старым Черкесским садам. .
Стоимость экскурсии 2 000 руб. с человека.
После конной прогулки, у Вас будет прекрасная возможность посетить экстрим парк Мишоко, где находится самый длинный зиплайн в Адыгее, протяженность полета над ущельем около 700 метров, глубина ущелья 180 метров.
Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров).
Стоимость данного аттракциона - 2000 и 3000 руб. с человека.
Так же в парке есть Парящие качели, которые стоят над обрывом ущелья Мишоко.
19.00 ужин.
Канатная дорога и источник «Псыгупс»
09.00 Завтрак.
10.00 Канатная дорога.
Длина дороги 1250 м, высота подъема 500 м., время пути в одну сторону 15 минут.
Канатка поднимает туристов на вершину хребта Уна-Коз (высота над уровнем моря 1 км.).
Сам подъем и спуск открывает захватывающее зрелище на долину реки белой и вершины хребта Азиш-Тау.
На самой вершине расположены завораживающие панорамы.
Отсюда как на ладони вся станица Даховская, а вдали виднеются вершины Лаго-Наки.
Стоимость билета на канатную дорогу 800 руб. взрослый, 500 детский (до 11 лет).
14.00 Обед.
15.00 Отправление на термальные источники Псыгупс.
Купание оплачивается самостоятельно.
19.00 Ужин.
Плато Лаго-Наки и Праздничный ужин
09.00 Завтрак.
10.00 Отправление.
Выезд на ВЕСЬ ДЕНЬ в горы (район плато Лаго-Наки).
Повара приготовят нам с собой ланч боксы.
12.00 Большая Азишская пещера.
Горный хребет Азиш-Тау, находящийся в Адыгее, расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря. Туристы уделяют этому месту особое внимание, так как в южной части хребта находится уникальный живописный памятник – Большая Азишская пещера.
Далеко не все пещеры Краснодарского края и Адыгеи могут похвастаться такой красотой, как эта.
Стоимость входного билета в Большую Азишскую пещеру - 700 рублей взрослый и 350 детский (до14 лет).
После посещения пещеры у Вас будет прекрасная возможность приобрести на большом продуктово-сувенирном рынке местную продукцию (покупка самого вкусного и свежего Адыгейского сыра, варений, в приготовлении которых используется натуральный яблочный пектин, уникального меда для похудения, который называется Урбеч, сувениров, магнитиков, носков, тапочек, браслетиков и т. д.) общую стоимость покупок на рынке, вы определяете сами.
Рекомендуется брать наличные денежные срдства, не всегда есть зоны покрытия сети.
Далее мы с вами посетим Карстовое плато Лаго-Наки (Лагонакское нагорье) по праву считается одним из самых живописных мест в горах Западного Кавказа.
И многие сравнивают его ландшафты с прекрасными пейзажами Западных Альп.
Лаго-Наки простирается по территории Адыгеи и Краснодарского края и состоит из нескольких горных массивов и хребтов.
Во время посещения плато Лаго-Наки вы сможете покататься на санках и снегоходах в районе кавказского заповедника.
Стоимость проката саней - 1000 руб. час. Стоимость проката снегохода - 4000 руб. 30 мин.
19.00 Рождественский ужин.
Отъезд
09:30 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:
|Гостевой дом
Номер категория
|03.01.24 – 07.01.24
|Рябиновые Бусы
|Двухместный номер комфорт
|41 900
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|39 900
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|39 900
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|39 900
Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|39 900
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|39 900
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|25 400
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|45 500
|Двухместный номер улучшенный
|48 500
|Двухместный номер комфорт
|51 900
|Трехместный номер студия
|61 500
|Четырехместный семейный номер
|43 500
|Дополнительное место в номер стандарт/ улучшенный (раскладушка)
|25 400
|Дополнительное место в номер комфорт (диван- кровать)
|25 400
Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|34 300
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|25 400
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|27 900
Софья
|Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы
32 900
|Стандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями
32 900
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
30 400
Доплата за одноместное размещение, руб:
|Рябиновые бусы
|23 000
|Горная Лаванда
|15 000
|На Аминовской
|10 000
|Софья
|14 000
|Парк Хаджох
|нет
В ГД "Горная Лаванда" подселение невозможно.
Туристы проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы проживающие в гостевых домах Парк Хаджох Усадьба питаются на территории этого гостевого дома.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «на Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. благоустроенная территория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 2-х категорий (Стандарт, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя как настоящие мастера своего дела!
Гостевой дом «Софья»
Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами. Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом. В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер г. Краснодар/Минеральные Воды - Каменномостский - г. Краснодар/Минеральные Воды
- Проживание в гостевых домах в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед)
- Рождественский ужин (без алкогольных напитков)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: Водопады Руфабго - 600 руб. Канатка - 800 руб. Хаджохская теснина - 600 руб. Азишская пещера - 700 руб. конная прогулка (1 час) - 2 000 руб. (ограничения по весу туриста - 95 кг) термальные источники (3 часа) - 800 руб. взрослым, 450 рублей детым от 5 до 12 лет*Указаны примерные цены. В праздничные и предпраздничные дни цены могут изменяться, это не зависит от организатора тура, Т.К. цены устанавливается собственниками/арендодателями объектов
- Водопады Руфабго - 600 руб
- Канатка - 800 руб
- Хаджохская теснина - 600 руб
- Азишская пещера - 700 руб
- Конная прогулка (1 час) - 2 000 руб. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Термальные источники (3 часа) - 800 руб. взрослым, 450 рублей детым от 5 до 12 лет
- Указаны примерные цены. В праздничные и предпраздничные дни цены могут изменяться, это не зависит от организатора тура, Т.К. цены устанавливается собственниками/арендодателями объектов
- Алкогольные напитки
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
2. Страховой медицинский полис;
3. Медицинские препараты для собственных нужд;
4. Головной убор по сезону;
5. Фото или видеоаппаратура;
6. Небольшой рюкзак;
7. Туристический коврик для сидения;
8. Удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
9. Непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
10. Накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
11. Плавки / купальник;
12. Средства личной гигиены;
13. Одежда по сезону;
14. Наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Есть ли скидки в туре?
Скидка до 14 лет - 10%
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды). Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из- за закрытия аэропорта.
Если вы прибываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала. Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.