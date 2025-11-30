Гуамское ущелье - это живописные западные ворота Лагонакского нагорья, которые находятся в Апшеронском районе Краснодарского края, между посёлками Мезмай и Гуамка.
Трёхкилометровое ущелье прорезано рекой Курджипс в верхнеюрских известняках, которые залегают горизонтальными слоями различных цветов – белого, розового, коричневого, дымчатого, зеленого, желтого, красного.
Описание экскурсииГуамское ущелье - это живописные западные ворота Лагонакского нагорья, которые находятся в Апшеронском районе Краснодарского края, между посёлками Мезмай и Гуамка. Трёхкилометровое ущелье прорезано рекой Курджипс в верхнеюрских известняках, которые залегают горизонтальными слоями различных цветов – белого, розового, коричневого, дымчатого, зеленого, желтого, красного. А в первой части нашей экскурсии проедем по территории республики Адыгея и познакомимся со столицей республики – городом Майкоп
Экскурсия строго по расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Майкоп: площадь Свободы, лестница Мэздах
- Гуамское ущелье
Что включено
- Транспортное обслуживание/nЭкскурсионное сопровождение/nСтраховка
Что не входит в цену
- Вход в Гуамское ущелье с проездом на мини-поезде - 1000 руб. /взрослый - 800руб. /детский (5-13 лет)
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия строго по расписанию
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
