Фототур в волшебные горы Адыгеи

Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида

Для красивых фото
Запечатлеть самые красивые пейзажи, насладиться величием гор и долин, увидеть красоту альпийских лугов и хвойных лесов.

Проведите в своем ритме незабываемый день в прекрасных локациях Адыгеи.

Вас ждет удобный трансфер по живописным местам, приправленный легендами и историями от профессионального проводника.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День, полный впечатлений

Заряжайте фотоаппараты: я покажу вам самые колоритные точки в горах Майкопского района Адыгеи и расскажу об истории этих удивительных мест. На пути нам встретится огромный грот, негласно называемый «Пронеси, Господи!», и вы своими глазами увидите, откуда взялось такое прозвище. Затем услышите легенду о чудесном плато Лаго-Наки и полюбуетесь его красотой. Покорите Казачий камень и узнаете, почему раньше он назывался камнем Джигита. И конечно, на протяжении всего пути насладитесь свежим горным воздухом и завораживающей красотой ущелий, скал и утесов.

Маршрут прогулки

Путь из Краснодара до первой локации займет 2 часа.
Секретный пляж в ущелье реки Белой. Среди доломитовых скал ощущается подлинная мощь горного потока.
Хребет Азиш-Тау. Здесь расположены две красивейшие панорамные точки: Парящая Беседка и Остров Любви. Завораживающие панорамы на долины рек и Главный Кавказский хребет.
Большая Азишская пещера с посещением смотровой площадки.
Плато Лаго-Наки и подъем к хребту Каменное море. Ароматные хвойные леса сменяются великолепием альпийских лугов.
Утес хребта Уна-Коз. Внизу шумят водопады, над скалами парят орлы, а в душе остается восторг от увиденных картин.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
  • Поездка рассчитана на весь световой день. Оптимальное время выезда без пробок из Краснодара до 8.00.
  • С учетом ваших пожеланий маршрут может быть скорректирован
  • Рекомендую надеть удобную спортивную обувь и одежду. На случай осадков взять куртку или дождевик, а также не забыть солнцезащитные очки.
  • По желанию вы можете посетить оборудованные туристские достопримечательности: каньон р. Белой «Хаджохская теснина» и карстовую пещеру «Большая Азишская» (оплата наличными: 600 руб. /взрослый, 300 руб. /детский).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Краснодаре
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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