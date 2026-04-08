Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
Приготовьтесь запечатлеть самые красивые пейзажи, насладиться величием гор и долин и увидеть красоту альпийских лугов и хвойных лесов. Проведите в своем ритме незабываемый день в прекрасных локациях Адыгеи.
Вас ждет удобный трансфер по живописным местам, приправленный легендами и историями от профессионального проводника.
Заряжайте фотоаппараты: я покажу вам самые колоритные точки в горах Майкопского района Адыгеи и расскажу об истории этих удивительных мест. На пути нам встретится огромный грот, негласно называемый «Пронеси, Господи!», и вы своими глазами увидите, откуда взялось такое прозвище. Затем услышите легенду о чудесном плато Лаго-Наки и полюбуетесь его красотой. Покорите Казачий камень и узнаете, почему раньше он назывался камнем Джигита. И конечно, на протяжении всего пути насладитесь свежим горным воздухом и завораживающей красотой ущелий, скал и утесов.
Маршрут прогулки
Путь из Краснодара до первой локации займет 2 часа. Секретный пляж в ущелье реки Белой. Среди доломитовых скал ощущается подлинная мощь горного потока. Хребет Азиш-Тау. Здесь расположены две красивейшие панорамные точки: Парящая Беседка и Остров Любви. Завораживающие панорамы на долины рек и Главный Кавказский хребет. Большая Азишская пещера с посещением смотровой площадки. Плато Лаго-Наки и подъем к хребту Каменное море. Ароматные хвойные леса сменяются великолепием альпийских лугов. Утес хребта Уна-Коз. Внизу шумят водопады, над скалами парят орлы, а в душе остается восторг от увиденных картин.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Поездка рассчитана на весь световой день. Оптимальное время выезда без пробок из Краснодара до 8.00.
С учетом ваших пожеланий маршрут может быть скорректирован
Рекомендую надеть удобную спортивную обувь и одежду. На случай осадков взять куртку или дождевик, а также не забыть солнцезащитные очки.
По желанию вы можете посетить оборудованные достопримечательности: каньон р. Белой «Хаджохская теснина» и карстовую пещеру «Большая Азишская» (оплата наличными: 600 ₽/взрослый, 300 ₽/детский)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Краснодаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 133 туристов
Привет, я Максим: гид-проводник и экскурсовод, жизнь которого связана с туризмом, горами, городами и путешествиями. С 2003 года я организую туры в горы, потому что хочу, чтобы каждый человек увидел и ощутил подлинную красоту мира, в котором мы живём! Путешествия делают нашу жизнь по-настоящему богатой. Давайте наполним ее золотом осеннего леса, изумрудами весенних долин и бриллиантами горных водопадов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Вера
7 апреля мы побывали на экскурсии в волшебных горах Адыгеи. Это место невероятной силы и красоты!!! Нашими гидами были Максим и Светлана. Максим очень интересный рассказчик. Мы узнали много нового о читать дальшеуменьшить
культуре, традициях и легендах местного народа, и это расширило наше представление об этом крае. Маршрут, внимание к деталям, к настроению и самочувствию путешественников на высоте. Огромным бонусом для нас стало то, что Максим – отличный фотограф! Он не только запечатлел наши лучшие моменты на фоне потрясающих пейзажей, но и помог нам увидеть красоту природы под необычным углом. Однозначно рекомендуем "Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи" всем путешественникам!
Максим
Ответ организатора:
Вера благодарю вас и ваших спутниц за развернутый отзыв и добрые слова! Приезжайте ещё - у нас так много красоты, которой хочется делиться:)
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О
Ольга
Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и драматически живописные ущелья с горными реками, и сказочные, будто из читать дальшеуменьшить
Властелина колец, леса, и заснеженные горные вершины. Спасибо вам огромное, было очень интересно и красиво. И, конечно, хочется отдельно отметить гида Светлану и поблагодарить за легкое, приятное общение, интересные рассказы, пунктуальность и организованность.
+2
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Екатерина
Отличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один день всё нереально изучить. Первый раз воспользовались индивидуальной, а не групповой экскурсией, и не разочарованы. читать дальшеуменьшить
Гид Светлана учла все пожелания, всё показала, рассказала, посоветовала, какие местные блюда стоит попробовать, помогала фотографироваться, дала дочке, накануне потянувшей связки, свои треккинговые палки, чтобы было удобнее ходить по горам. Настоящий профессионал и приятный в общении человек. На обратном пути освоили новый для себя музыкальный инструмент глюкофон, который оказался у гида в машине. Светлана и Максим, спасибо за прекрасный тур, отличную организацию и массу положительных эмоций!
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Екатерина
Ребятам спасибо за познавательную информацию и красивые места
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Наталья
В октябре посетили волшебную Адыгею первый раз в жизни и побывали на экскурсии "Фототур в волшебные горы Адыгеи". Повезло со всем-с погодой, нашим гидом, с настроением. Максим увлечен Адыгеей, обладает читать дальшеуменьшить
энциклопедическими знаниями истории, обычаев, географии этих мест, сам исходил эту землю от края до края. И эту любовь смог донести и передать нам. Побывали в самых красивых локациях, самостоятельно точно такое не увидишь и не услышишь. Захватили кроме гор еще немного Майкопа, который очень понравился. Благодарны за экскурсию, рекомендуем всем и обязательно вернемся!
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Е
Елена
Замечательный тур и гид Андрей! Несмотря на то, что накануне был ливень и лес промок насквозь, под ногами скользкая земля, это добавило остроты впечатлениям) команда подобралась замечательная) непривыкшим к пешим читать дальшеуменьшить
длительным прогулкам будет сложновато. Не большой экстрим в виде скальников, узких троп, где приходится держатся за натянутую веревку и корни деревьев. Курджипское ущелье очень красиво. Бурная река и водопады в это время года. Бескрайний вид с орлиной полки. Если будет возможность- обязательно воспользуюсь другими предложениями этого организатора
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