Приготовьтесь запечатлеть самые красивые пейзажи, насладиться величием гор и долин и увидеть красоту альпийских лугов и хвойных лесов. Проведите в своем ритме незабываемый день в прекрасных локациях Адыгеи. Вас ждет удобный трансфер по живописным местам, приправленный легендами и историями от профессионального проводника.

Описание экскурсии

День, полный впечатлений

Заряжайте фотоаппараты: я покажу вам самые колоритные точки в горах Майкопского района Адыгеи и расскажу об истории этих удивительных мест. На пути нам встретится огромный грот, негласно называемый «Пронеси, Господи!», и вы своими глазами увидите, откуда взялось такое прозвище. Затем услышите легенду о чудесном плато Лаго-Наки и полюбуетесь его красотой. Покорите Казачий камень и узнаете, почему раньше он назывался камнем Джигита. И конечно, на протяжении всего пути насладитесь свежим горным воздухом и завораживающей красотой ущелий, скал и утесов.

Маршрут прогулки

Путь из Краснодара до первой локации займет 2 часа.

Секретный пляж в ущелье реки Белой. Среди доломитовых скал ощущается подлинная мощь горного потока.

Хребет Азиш-Тау. Здесь расположены две красивейшие панорамные точки: Парящая Беседка и Остров Любви. Завораживающие панорамы на долины рек и Главный Кавказский хребет.

Большая Азишская пещера с посещением смотровой площадки.

Плато Лаго-Наки и подъем к хребту Каменное море. Ароматные хвойные леса сменяются великолепием альпийских лугов.

Утес хребта Уна-Коз. Внизу шумят водопады, над скалами парят орлы, а в душе остается восторг от увиденных картин.

Организационные детали