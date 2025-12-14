-
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборГуамское ущелье из Краснодара
Попасть в настоящую сказку, где красиво в любое время года
Начало: У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
«На автобусе мы доедем до станции Гуамка, а дальше экскурсионный поезд с аудиосопровождением домчит нас до середины Гуамского ущелья»
17 дек в 07:00
19 дек в 07:00
3135 ₽
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
«По ущелью мы дойдем до конечной станции узкоколейной железной дороги и уедем в поселок Гуамка на паровозе»
Завтра в 07:30
16 дек в 07:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Лучший выборФотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
Начало: В Краснодаре
«Секретный пляж в ущелье реки Белой»
16 дек в 06:30
17 дек в 06:30
19 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
«Вы увидите живописные ущелья и каньоны, самшитовые рощи, звонкие водопады и старинную железную дорогу, а кроме того познакомитесь с историей, традициями и легендами края»
Завтра в 06:00
16 дек в 06:00
23 399 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Прикоснуться к исчезающему миру узкоколеек, вдохновиться природой и разобраться в адыгских топонимах
Начало: В центре города Краснодара. Шуховская башня. Улица...
«Вы увидите достопримечательность, аналогов которой больше не найти в России: это Апшеронская узкоколейная железная дорога, проложенная по дну ущелья реки Курджипс и связывавшая поселки Гуамку с Мезмаем»
17 дек в 06:00
18 дек в 06:00
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку, в Мезмай и Гуамское ущелье
Подняться на скальный уступ, посетить живописные посёлки и прокатиться на колоритном тепловозе
Начало: Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остано...
«Мы поднимемся на скалистый уступ Орлиная полка за шикарными видами на Гуамское ущелье и Лагонакское нагорье»
Завтра в 08:30
16 дек в 08:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - к скалам Гуамского ущелья и просторам Лаго-Наки
Максимум впечатлений и знаний о традициях местных жителей, загадках истории и природе Кавказа
Начало: В Краснодаре, микрорайон Гидростроителей
«10:00–11:00 — хутор Гуамка и путешествие сквозь ущелье»
Завтра в 07:30
16 дек в 07:30
29 900 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа
Несложный треккинг из Гуамского ущелья к лучшей смотровой Мезмая
Начало: На ул. Петра Метальникова, 32/1
«В ущелье нас ждёт первое приключение — поездка по железной дороге, проложенной по дну древнего океана Тетис»
Завтра в 06:00
17 дек в 06:00
19 800 ₽
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Лучший выборГуамское ущелье и термальный источник Н2О
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«Его визитная карточка — Гуамское ущелье и проложенная по нему в 1927 году узкоколейка»
Расписание: Выходные и праздничные дни
27 дек в 07:00
3 янв в 07:00
3150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Гуамскому ущелью и его окрестностям
Начало: Улица Володи Головатого, 311
«Первая остановка — хутор Гуамка, где нас ждет уникальная поездка на тепловозе по узкоколейке, пролегающей через живописное Гуамское ущелье»
Расписание: По вторникам (если это не праздничный день) поезд по ущелью не ходит; открыт только пеший проход.
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Гуамское ущелье
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
«Гуамское ущелье — это живописные западные ворота Лагонакского нагорья, расположенное на участке русла реки Курджипс, между поселками Мезмай и Гуамка, в Апшеронском районе Краснодарского края»
Расписание: 07:00
20 000 ₽ за всё до 18 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Авторский тур из Краснодара в Гуамское ущелье
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
«Ущелье, которое туристы сравнивают с кадрами из «Парка Юрского периода», удивит величественными скалами, густым лесом и бурлящей рекой Курджипс»
Расписание: Дата и время экскурсии согласовываются заранее.
17 дек в 07:00
19 дек в 07:00
2970 ₽
3300 ₽ за человека
Групповая
В Гуамское ущелье через столицу Адыгеи
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, 110
«Гуамское ущелье - это живописные западные ворота Лагонакского нагорья, которые находятся в Апшеронском районе Краснодарского края, между посёлками Мезмай и Гуамка»
Расписание: Экскурсия строго по расписанию
21 дек в 07:00
5 янв в 07:00
3150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуамское ущелье, Горячий ключ и термы одним днем из Краснодара
Начало: Тц Горизонт (ул. Тюляева, 2)
«Увидим красивейшее Гуамское ущелье и прокатимся на паравозике между скал, искупаемся в натуральных горячих водах из двухкилометровой глубины подземелья»
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гуамское ущелье и Монахова пещера: поездка из Краснодара
Полюбоваться красотой природы таинственного каньона и прокатиться по узкоколейке
«А аудиогид расскажет об истории ущелья»
Завтра в 06:00
20 дек в 06:00
19 990 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Орлиная полка, Мезмай и Гуамское ущелье - из Краснодара с фотосессией
Найти лучшие ракурсы для фото - в ущелье и на скальном карнизе
«6:30 — выезд из Краснодара9:30 — Орлиная полка11:30 — обед (по желанию)12:30 — Гуамское ущелье14:30 — термальные источники (по желанию)15:30 — выезд обратно»
Завтра в 06:00
20 дек в 06:00
19 990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуамское ущелье + Горячий Ключ + термы
Путешествие в Краснодаре: горы, ущелья и термы за один день. Уникальный маршрут с историей и природой
Начало: На улице Тюляева
«10:00-12:00 — Гуамское ущелье: скалы, река и паровозик»
Завтра в 07:00
16 дек в 07:00
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
