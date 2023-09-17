Экскурсия в Краснодаре: исследование Японского сада вместе с персональным гидом
Почувствуйте себя VIP–гостем маленькой Японии в Краснодаре — этого удивительного уголка в огромном мегаполисе. Отрешитесь от суеты и проблем, отдохните душой и телом. Я расскажу много интересного о культуре Японии, обо всех объектах и, обещаю, Вы словите дзен!
Что вас ожидает:
- Японский сад
- Храмы для медитаций
- Садовые коридоры Цубо-нива кайро
- Парящая над водой сцена театра НО
- Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо и многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Пока все остальные стоят в очереди за QR-кодами (от 2,5 часов), суетятся и бегают по Японскому саду (площадь 7,5 гектаров, протяженность троп — 3,6 км), ищут в интернете информацию об объектах… Вы — VIP–гость Японского сада: беспрепятственно проходите под главными воротами Карамон и чувствуете себя важной персоной в гостях у императора.
- Я проведу Вас самым комфортным маршрутом по пешеходным тропам. Вы увидите все фантастически красивые объекты Японского сада: храмы для медитаций, огромные водопады и озера, садовые коридоры Цубо-нива кайро, парящую над водой сцену театра НО.
- Вы подниметесь на самую высокую точку — храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо.
Важная информация:
- Экскурсия индивидуальная, будете только Вы, ваши друзья или семья.
- Встречаемся в заранее запланированное время за 30 мин до входа в Японский сад.
- Обязательно возьмите с собой телефон с возможностью сканирования QR-кода и выхода в интернет.
- Рекомендуем взять с собой удобную обувь, так как в Саду есть дорожки из дикого необработанного камня и подъемы в гору.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги персонального гида
- Вход в Японский сад (бесплатный при наличии QR-кода, помогаем с получением)
- Что не входит
- За доп. плату:
- Трансфер по городу до места проведения экскурсии
- Короткий видео-ролик прогулки
- Прокат кимоно для фотосессии
- Место начала и завершения?
- ул. Разведчика Леонова, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсия индивидуальная, будете только Вы, ваши друзья или семья.
- Встречаемся в заранее запланированное время за 30 мин до входа в Японский сад, получаем специальный бесплатный QR-код. Знакомимся.
- Обязательно возьмите с собой телефон с возможностью сканирования QR-кода и выхода в интернет.
- Рекомендуем взять с собой удобную обувь, так как в Саду есть дорожки из дикого необработанного камня, подъемы в гору.
- Экскурсия продлится 2 часа, после этого у вас будет свободное время на осмотр парка (QR-код на вход действует до 23:30 того же дня), можно будет посетить тематическое японское кафе Киссатэн или ресторан высокой кухни Рётей.
- Бронируйте экскурсию заранее — спрос растет с каждым днем!
- Предоплата — 50%. Бесплатная отмена за 48 часов до экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
17 сен 2023
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