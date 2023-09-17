VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого

Экскурсия в Краснодаре: исследование Японского сада вместе с персональным гидом

5
1 оценка
Описание
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Ответы на вопросы
Почувствуйте себя VIP–гостем маленькой Японии в Краснодаре — этого удивительного уголка в огромном мегаполисе. Отрешитесь от суеты и проблем, отдохните душой и телом. Я расскажу много интересного о культуре Японии, обо всех объектах и, обещаю, Вы словите дзен!
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого

Что вас ожидает:

  • Японский сад
  • Храмы для медитаций
  • Садовые коридоры Цубо-нива кайро
  • Парящая над водой сцена театра НО
  • Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо и многое другое!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Пока все остальные стоят в очереди за QR-кодами (от 2,5 часов), суетятся и бегают по Японскому саду (площадь 7,5 гектаров, протяженность троп — 3,6 км), ищут в интернете информацию об объектах… Вы — VIP–гость Японского сада: беспрепятственно проходите под главными воротами Карамон и чувствуете себя важной персоной в гостях у императора.
  • Я проведу Вас самым комфортным маршрутом по пешеходным тропам. Вы увидите все фантастически красивые объекты Японского сада: храмы для медитаций, огромные водопады и озера, садовые коридоры Цубо-нива кайро, парящую над водой сцену театра НО.
  • Вы подниметесь на самую высокую точку — храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо.

Важная информация:

  • Экскурсия индивидуальная, будете только Вы, ваши друзья или семья.
  • Встречаемся в заранее запланированное время за 30 мин до входа в Японский сад.
  • Обязательно возьмите с собой телефон с возможностью сканирования QR-кода и выхода в интернет.
  • Рекомендуем взять с собой удобную обувь, так как в Саду есть дорожки из дикого необработанного камня и подъемы в гору.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги персонального гида
  • Вход в Японский сад (бесплатный при наличии QR-кода, помогаем с получением)
Что не входит
  • За доп. плату:
  • Трансфер по городу до места проведения экскурсии
  • Короткий видео-ролик прогулки
  • Прокат кимоно для фотосессии
Место начала и завершения?
ул. Разведчика Леонова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия индивидуальная, будете только Вы, ваши друзья или семья.
  • Встречаемся в заранее запланированное время за 30 мин до входа в Японский сад, получаем специальный бесплатный QR-код. Знакомимся.
  • Обязательно возьмите с собой телефон с возможностью сканирования QR-кода и выхода в интернет.
  • Рекомендуем взять с собой удобную обувь, так как в Саду есть дорожки из дикого необработанного камня, подъемы в гору.
  • Экскурсия продлится 2 часа, после этого у вас будет свободное время на осмотр парка (QR-код на вход действует до 23:30 того же дня), можно будет посетить тематическое японское кафе Киссатэн или ресторан высокой кухни Рётей.
  • Бронируйте экскурсию заранее — спрос растет с каждым днем!
  • Предоплата — 50%. Бесплатная отмена за 48 часов до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
17 сен 2023

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