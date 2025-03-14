Конный театр «Ковчег» – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Конный театр «Ковчег»» в Краснодаре, цены от 1880 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
Познакомьтесь с историческим сердцем Краснодара, его архитектурой и культурой в увлекательной пешеходной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Интересный Краснодар
Пешая
На автобусе
1.5 часа
78 отзывов
Индивидуальная
Интересный Краснодар: уникальная индивидуальная экскурсия
Познайте уникальный Краснодар: исторические сокровища и современные чудеса ждут вас в индивидуальной экскурсии
Начало: Ул. Красная, 3
25 апр в 18:00
26 апр в 09:00
1880 ₽ за человека
Из Краснодара в Азовскую к казакам
Пешая
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Краснодара в Азовскую к казакам
Начало: Краснодар, ул. Одесская, 37 б
Расписание: По договоренности в любой день кроме четверга
Сегодня в 10:00
11 апр в 09:00
21 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    14 марта 2025
    Интересный Краснодар
    Хочу поделииься своим впечатлением о первой экскурсии по Краснодару. Экскурсовод Анна очень интересно рассказала об истории возникновения Краснодара, показала достопримечательности
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    старого центра вдоль улицы Красной, особенности архитектуры зданий. Было интересно слушать историю создания музеев, театров. Узнать о великих фамилиях Коваленко, Захарченко, Галицкий. Мне очень понравилвсь экскурсия! Всем советую.

  • Е
    Елена
    13 марта 2025
    Интересный Краснодар
    Отличная экскурсия! Я первый раз была в Краснодаре, узнала много интересного, обошли все основные достопримечательности Краснодара. Гид Анна влюблена в свой город и с удовольствием делится этим с экскурсантами!!! Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    9 марта 2025
    Интересный Краснодар
    Это была прекрасная познавательная экскурсия! Анна очень легко и непринужденно вела нас по улочкам, проводила викторины для нас и даже
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    давала подарочки за правильные ответы)) рассказывала факты, интересно погружала в жизнь значимых людей Краснодара. Анна очень светлый человечек, от знакомства с ней остались супер позитивные эмоции и впечатления! Она очень много знает про Краснодар, а также поразила нас знаниями про наш город, откуда мы прибыли) спасибо большое за интереснейшую экскурсию!!!

  • З
    Заур
    2 сентября 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
    Мы прошлись по всему историческому центру Краснодара. Хотя мы родились и всю жизнь живем в Краснодаре, экскурсовод все равно удивила
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    нас интересными фактами. У нее были печатные материалы, которые показывали, как места выглядели раньше. У экскурсовода увлекательная и спокойная манера изложения, она НЕ заваливает вас фактами, датами, а интересно вплетает их в повествование. Нам все понравилось, остались довольны экскурсией. Получили ответы на все вопросы. Что можно сделать лучше? Мне бы хотелось заранее видеть маршрут экскурсии, но это, конечно, не обязательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Конный театр «Ковчег»»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в апреле 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Конный театр «Ковчег»" можно забронировать 3 экскурсии от 1880 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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