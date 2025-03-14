Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
Познакомьтесь с историческим сердцем Краснодара, его архитектурой и культурой в увлекательной пешеходной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Интересный Краснодар: уникальная индивидуальная экскурсия
Познайте уникальный Краснодар: исторические сокровища и современные чудеса ждут вас в индивидуальной экскурсии
Начало: Ул. Красная, 3
25 апр в 18:00
26 апр в 09:00
1880 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Краснодара в Азовскую к казакам
Начало: Краснодар, ул. Одесская, 37 б
Расписание: По договоренности в любой день кроме четверга
Сегодня в 10:00
11 апр в 09:00
21 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna14 марта 2025Хочу поделииься своим впечатлением о первой экскурсии по Краснодару. Экскурсовод Анна очень интересно рассказала об истории возникновения Краснодара, показала достопримечательности
- ЕЕлена13 марта 2025Отличная экскурсия! Я первый раз была в Краснодаре, узнала много интересного, обошли все основные достопримечательности Краснодара. Гид Анна влюблена в свой город и с удовольствием делится этим с экскурсантами!!! Спасибо!!!
- ННаталья9 марта 2025Это была прекрасная познавательная экскурсия! Анна очень легко и непринужденно вела нас по улочкам, проводила викторины для нас и даже
- ЗЗаур2 сентября 2024Мы прошлись по всему историческому центру Краснодара. Хотя мы родились и всю жизнь живем в Краснодаре, экскурсовод все равно удивила
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Конный театр «Ковчег»»
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