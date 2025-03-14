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нас интересными фактами. У нее были печатные материалы, которые показывали, как места выглядели раньше. У экскурсовода увлекательная и спокойная манера изложения, она НЕ заваливает вас фактами, датами, а интересно вплетает их в повествование. Нам все понравилось, остались довольны экскурсией. Получили ответы на все вопросы. Что можно сделать лучше? Мне бы хотелось заранее видеть маршрут экскурсии, но это, конечно, не обязательно.