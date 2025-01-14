Ботанический сад им. профессора И. С. Косенко – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Ботанический сад им. профессора И. С. Косенко» в Краснодаре, цены от 1880 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
Познакомьтесь с историческим сердцем Краснодара, его архитектурой и культурой в увлекательной пешеходной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Парк Галицкого раскрывает свои тайны в индивидуальном туре. Уникальные арт-объекты и легенды о деревьях создадут незабываемые впечатления
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
5500 ₽ за экскурсию
Парк Краснодар (Галицкого). Самое интересное
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
Парк Краснодар (Галицкого): секреты, история и арт-объекты
Загляните в парк Краснодар - узнайте историю Галицкого, тайны парка и уникальность стадиона на нашей экскурсии
Начало: У 14-го входа в круглый стадион «Краснодар»
25 апр в 18:00
26 апр в 09:00
1880 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    14 января 2025
    Парк Краснодар (Галицкого). Самое интересное
    Экскурсия очень понравилась. Много интересного.
  • З
    Заур
    2 сентября 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
    Мы прошлись по всему историческому центру Краснодара. Хотя мы родились и всю жизнь живем в Краснодаре, экскурсовод все равно удивила
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    нас интересными фактами. У нее были печатные материалы, которые показывали, как места выглядели раньше. У экскурсовода увлекательная и спокойная манера изложения, она НЕ заваливает вас фактами, датами, а интересно вплетает их в повествование. Нам все понравилось, остались довольны экскурсией. Получили ответы на все вопросы. Что можно сделать лучше? Мне бы хотелось заранее видеть маршрут экскурсии, но это, конечно, не обязательно.

  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
    Парк потрясающий! Фонтаны, амфитеатр, плавные линии и гармоничное сочетание Спасибо экскурсоводу и техническому помощнику за сопровождение) Гуляя по парку самостоятельно мы бы просто
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    восхитились видами, но не узнали в чем задумка той или иной локации. Нам показали фотографии, как выглядит то или иной место в разное время года. Было очень интересно. Жаль, что нет экскурсии по японскому саду, так как путеводитель существует только в электронном виде.

  • К
    Кира
    12 июля 2024
    Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
    Экскурсия очень интересная и познавательная, экскурсовод обладает огромным багажом знаний. Даже не смотря на то, что я не увлекаюсь ботаникой,
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    экскурсовод смогла меня заинтересовать невероятными историческими рассказами о них, как и почему были привезены. Экскурсия была очень насыщенной и интересной, не смотря на дождь нас все равно успели провести по всем локациям, рассказать о них и показать. Я раньше уже была в данном парке и могу сказать, что с экскурсией мой багаж знаний значительно пополнился, я увидела намного больше чем в первое посещение парка, хотя вроде бы прошлась по тем же местам, это явно говорит об уровне квалификации экскурсовода. Не могу не упомянуть об уровне терпения экскурсовода, я много раз останавливалась, делала фотографии и видео, так как красота парка была по истине завораживающей, но я ни разу не услышала упрека за это, хотя это достаточно распространено у людей данной профессии, за что выражаю большую благодарность. Экскурсовод на протяжении всей прогулки наблюдала за тем, чтобы все участники данного мероприятия были увлечены процессом. Мне очень понравился сам парк, я искренне благодарю нашего экскурсовода, так как я не любитель данного рода мероприятий, но слушала с таким удовольствием. Я почувствовала, что теперь знаю больше о растениях, архитектуре, создателя парка несомненно. Выражаю большую благодарность экскурсоводу. Это было во истину отличное решение и я ни капельки не сожалею, в следующий визит в Краснодар обязательно возьму экскурсию еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Ботанический сад им. профессора И. С. Косенко»

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