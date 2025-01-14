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экскурсовод смогла меня заинтересовать невероятными историческими рассказами о них, как и почему были привезены. Экскурсия была очень насыщенной и интересной, не смотря на дождь нас все равно успели провести по всем локациям, рассказать о них и показать. Я раньше уже была в данном парке и могу сказать, что с экскурсией мой багаж знаний значительно пополнился, я увидела намного больше чем в первое посещение парка, хотя вроде бы прошлась по тем же местам, это явно говорит об уровне квалификации экскурсовода. Не могу не упомянуть об уровне терпения экскурсовода, я много раз останавливалась, делала фотографии и видео, так как красота парка была по истине завораживающей, но я ни разу не услышала упрека за это, хотя это достаточно распространено у людей данной профессии, за что выражаю большую благодарность. Экскурсовод на протяжении всей прогулки наблюдала за тем, чтобы все участники данного мероприятия были увлечены процессом. Мне очень понравился сам парк, я искренне благодарю нашего экскурсовода, так как я не любитель данного рода мероприятий, но слушала с таким удовольствием. Я почувствовала, что теперь знаю больше о растениях, архитектуре, создателя парка несомненно. Выражаю большую благодарность экскурсоводу. Это было во истину отличное решение и я ни капельки не сожалею, в следующий визит в Краснодар обязательно возьму экскурсию еще!