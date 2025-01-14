Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
Познакомьтесь с историческим сердцем Краснодара, его архитектурой и культурой в увлекательной пешеходной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Парк Галицкого раскрывает свои тайны в индивидуальном туре. Уникальные арт-объекты и легенды о деревьях создадут незабываемые впечатления
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
Парк Краснодар (Галицкого): секреты, история и арт-объекты
Загляните в парк Краснодар - узнайте историю Галицкого, тайны парка и уникальность стадиона на нашей экскурсии
Начало: У 14-го входа в круглый стадион «Краснодар»
25 апр в 18:00
26 апр в 09:00
1880 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина14 января 2025Экскурсия очень понравилась. Много интересного.
- ЗЗаур2 сентября 2024Мы прошлись по всему историческому центру Краснодара. Хотя мы родились и всю жизнь живем в Краснодаре, экскурсовод все равно удивила
- ЕЕлена30 августа 2024Парк потрясающий! Фонтаны, амфитеатр, плавные линии и гармоничное сочетание Спасибо экскурсоводу и техническому помощнику за сопровождение) Гуляя по парку самостоятельно мы бы просто
- ККира12 июля 2024Экскурсия очень интересная и познавательная, экскурсовод обладает огромным багажом знаний. Даже не смотря на то, что я не увлекаюсь ботаникой,
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Ботанический сад им. профессора И. С. Косенко»
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