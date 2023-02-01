Каждый новый день встретит вас новой программой: маршрут по горным ущельям Адыгеи, конные прогулки, посещение диких пещер, экскурсия к дольменам и гранитному каньону и многое другое.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы, знакомство с инструктором
Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах!
Маршрут по ущелью р. Руфабго
После завтрака выезжаем к началу маршрута.
Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго.
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.
Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м.
Ппройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты — «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
Вечером возвращаемся на базу, где нас будет ждать вкусный ужин.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
Радиальный поход по урочищу Курджипс, катание на санках
После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух.
Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках!
Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.
Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина.
За окном «уханье» филинов, лес и более никого.
Маршрут в ущелье реки Мешоко. Черный шум. Рафтинг по желанию
В этот день наш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Следующий объект для посещения — пляж Черном шум.
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг — сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин и уютные посиделки у камина.
Спелеомаршрут
Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира — в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.
Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом — от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
Гранитный каньон. Музей Кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.
Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море — это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Вечером возвращаемся на базу.
Конный маршрут. Термальные источники
Насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с послушным, сильным и умным животным можно даже в городе, но сделать это на высокогорном плато любуясь величием Кавказских гор с белыми шапками ледников или проехать по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье можно только в горах на наших маршрутах.
После обеда на базе отправляемся на горячие источники.
Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — все это отличное завершение хорошего дня.
Завершение программы
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар.
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха «Формула активного отдыха.
При одноместном размещении стоимость тура — 74 000 руб. /чел.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Детям до 16 лет предоставляется скидка —10 %.
Варианты проживания
База «Формула активного отдыха»
База «Формула активного отдыха» - это четыре новых благоустроенных коттеджа, оформленных в скандинавском стиле. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы).
Коттеджи № 1, 2, 3
В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два номера: двухместный (с возможностью размещению доп. места) и трехместный с тремя стационарными кроватями.
Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4
В коттедже расположено 3 номера - на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 –х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел) Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание
- Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й-7-й дни - трехразовое комплексное питание, 8-й день - завтрак)
- Активная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Услуги инструкторов
- Внутримаршрутный транспорт
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Трансфер Краснодар - база размещения/база размещения - Краснодар (3 000 руб. /чел.)
- Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды (4 000 руб. /чел.)
- Рафтинг по горной реке - 1 500 руб. /чел
- Баня - 3 000 руб. /2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи
- Шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
- дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
- гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца);
- солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть
Обувь и одежда для путешествия:
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, снега, солнца и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.
Обувь:
- удобная спортивная обувь. Обязательно две пары непромокаемые и с нескользкой подошвой:
- первая пара – высокие непромокаемые и теплые ботинки. Лучшее решение – резиновые утепленные ЭВА-сапоги (вкладыш до -20°С). Если есть треккинговая обувь, возьмите ее;
- вторая пара – зимняя или демо-сезонная обувь с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру.
Одежда:
Зимой берите одежду для теплой и холодной погоды.
- Для холодной погоды:
- куртка зимняя (ветрозащитная, утепленная, водонепроницаемая). Идеальный вариант сноубордическая/горнолыжная, так как соответствует всем необходимым требованиям;
- штаны зимние (ветрозащитные, утепленные, водонепроницаемые). Идеальный вариант сноубордические/горнолыжные, так как соответствуют всем необходимым требованиям;
- пуховик (до -10°С);
- жилетка пуховая или флисовая (по желанию);
- комплект зимнего термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой;
- тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 2 пары. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах;
- шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею;
- шапка теплая (флисовая идеальное решение);
- перчатки теплые (флисовые лучше);
- руковицы-верхонки непромокаемые из мембраны (по желанию). Надеваются на флисовые перчатки, защищают руки от ветра, снега, дождя. Цена 1000-2500 руб. Можно заменить зимними непромокаемыми варежками.
Для теплой погоды:
- футболки синтетические 2-3 шт., с длинным и коротким рукавом;
- флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды);
- теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны). Обязательно для «нижних» маршрутов, где не так холодно, как в горах;
- носки (2-3 пары обычных);
- головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Где будет проходить тур?
Место проведения тура: Северо-Западный Кавказ, Краснодарский край, респ. Адыгея, Лагонакское нагорье, Азишский хребет.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера за доп. плату и по предварительной заявке.
Трансфер:
Объединенный трансфер в первый день тура:
- сбор группы в 15:00 в аэропорту г. Минеральные Воды;
- сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1;
Обратный объединенный трансфер:
- в 10:00 — для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16:00)
- в 10:00 — для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15:00)
*возможна организация индивидуального трансфера
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.
Предоставляется ли групповое снаряжение на маршруте?
Для прохождения активной части туров организатор предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
- Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
- Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
- Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Зеленый гай» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
До г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Моё знакомство с Адыгеей приключилось в январе и без преувеличения превзошло все мои ожидания! Искренняя благодарность принимающей стороне: талантливому руководителю Евгению, вежливому водителю, умелому повару Танюше)
Отдельная благодарность инструкторам: Маше, Филу и Сергею. Профессионалы своего дела! Сопровождали, страховали и заботились)))
Евгений, Вы собрали шикарную команду!
Не прощаюсь, а до скорой встречи)
С уважением,
Светлана
г. Новый Уренгой