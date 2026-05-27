Когда в городе плавится воздух, время сбежать туда, где царит прохлада.
Вы пройдёте по зелёной тропе к каньону реки Бешенки, освежитесь в воде, а потом отправитесь к морю и встретите закат.
Описание экскурсии
- Вы отправитесь на прогулку по лесу. Путь в одну сторону — около 3 км. Маркированная тропа приведёт вас к каменистому ущелью Бешенки
- У реки вы позавтракаете в беседке и подготовитесь к купанию. Каньон можно проплыть или пройти по тросам и ступеням, не заходя в воду
- Потом доберёмся в Небуг. Здесь будет время поужинать у моря, поплавать и проводить закат на побережье
Тайминг маршрута
6:30–10:00 — дорога из Краснодара к каньону
10:00–14:00 — свободное время у реки
14:00–16:00 — переезд в посёлок Небуг
16:00–18:00 — ужин у моря и купание
18:00–21:00 — возвращение в Краснодар
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются вход в каньон — 500 ₽ с чел., питание в кафе — от 500 ₽ с чел.
- Завтрак лучше взять с собой, а пообедать или поужинать можно будет в кафе у моря
- С вами буду я или другой гид нашей команды
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Краснодаре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 588 туристов
Вместе со своей командой я организую походы, восхождения, экскурсии для гостей и жителей города Краснодара. Мы ценим комфорт, безопасность и рады познакомить вас с историей нашего края без лишней скучной информации в непринуждённой дружеской обстановке. Нас рекомендуют и к нам возвращаются, потому что мы продаём не локацию, а атмосферу.
