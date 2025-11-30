Приключение в горах, родительское внимание и забота – самый верный способ
Программа тура по дням
Прибытие
Добро пожаловать в горную Адыгею!
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Пеший маршрут по плато Лаго-Наки
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км.), откуда и начнется маршрут.
В этот день идём в настоящий поход!
Он пройдет по территории Кавказского заповедника на высоте более 1700 метров над уровнем моря.
Здесь весной еще сохраняются снежные переметы, а карстовые полости забиты снегом!
Нам это не помешает, при необходимости, мы возьмем с собой снегоступы.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно – белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг.
Вечером, после ужина, приглашаем всех гостей заглянуть в нашу игротеку, там есть игры на любой возраст!
Маршрут в дикие пещеры
В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).
Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Итак, дикие пещеры!
О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Лучше один раз увидеть!
Вечером, после ужина – мастер-класс.
Будем учиться ставить палатку, разводить костер, собирать вещи в поход – это увлекательно, интересно и полезно для ребенка.
Особенно, если он ни разу не был в походе.
Наверняка, и вы откроете что-то новое и узнаете больше о своем ребенке.
Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен, Музей природы, веревочный парк
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов.
Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!
С этого места легко представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.
Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой.
Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами.
Прогулка здесь – особое удовольствие!
Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа.
Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.
Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.
Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.
После маршрута возвращаемся на базу.
Вечером, после ужина, ждём вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.
В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
Лесная прогулка в высокогорье. Скалолазание
До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе.
Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух!
Далее, нас ждет треккинг над Курджипским ущельем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным!
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После обеда, отправляемся на скалолазание, где продолжим настоящие приключения в пределах безопасности!
Совместное время на скалах, преодоление страхов, взаимная помощь и поддержка, вера друг в друга – вот, что такое семейное скалолазание.
Лазить так же естественно, как ходить, бегать, плавать и прыгать.
Вас ждет несколько трасс разных уровней сложности.
Инструктор обучит и покажет основные приемы скалолазания и организации страховки на скалах.
Для дополнительной мотивации детей забраться повыше – на каждой трассе наверху будет приятный "бонус" за новое достижение.
Вечером, на базе, нас ждет мастер-класс по туристическим узлам.
Вы узнаете про основные узлы, их названия, для чего и в каких ситуациях они используются и как их правильно вязать.
Полезный навык, даже если вы не занимаетесь скалолазанием!
Экскурсионный маршрут в ущелье реки Руфабго
После завтрака на вездеходе совершаем заброску к верховью ущелья.
Именно эта часть самая живописная и удаленная.
Мы идем к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов.
Вода срывается с высоких террас на обширные просторы ущелья.
Колорит здешним местам придает растительность – буковые заросли деревьев, обвитые колхидским плющом.
Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, трекинг по живописным местам.
После маршрута – возвращаемся на базу, где нас будет ждать вкусный ужин.
Конный маршрут. Хаджохская теснина. Пляж Черный шум. Термальные источники
Вы ни разу не ездили верхом, но всегда хотели попробовать?
Мы научим находить контакт с лошадью и расскажем, как подружиться с ней.
Вы узнаете основы верховой езды, а также подберем вам и вашему ребенку спокойных, добрых лошадок.
Наши хорошо воспитанные лошадки отлично подходят для катания, как новичков, так и искушенных наездников, как взрослых, так и деток.
Часовая конная прогулка пройдет под чутким руководством инструктора.
После прогулки можно пообщаться с лошадьми, узнать много нового об этих удивительных животных и угостить их лакомствами.
Детей такое занятие непременно научит доброте и любви к животным.
Один час общения с лошадью станет началом любви к этим грациозным животным.
Далее, наше путешествие продолжается.
Идём к Хаджохской Теснине – месту, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Очень впечатляет!
После возвращения с маршрута, «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных водах.
Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
Завтрак, сборы, отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Доплата за одноместное размещение — 14 000 руб.
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10%.
Варианты проживания
База в горах «Формула активного отдыха»
База в горах «Формула активного отдыха».
Турбаза представляет собой новые коттеджи скандинавского типа в окружении горного леса на высоте чуть более 1000 м над уровнем моря. Ближайший населённый пункт расположен в 15 км. Столько же до КПП заповедника.
Двести метров от асфальтированной дороги ни в коем случае не нарушают безмятежность лесной заимки. Не жарко летом… Гомон птиц и запах ожившей природы весной… Заснеженность и уханье филина за окном зимой… Золото осени под ногами и над головой… Вокруг буковый и пихтовый лес.
В просторных (25 кв. м) номерах тепло и уютно. Стандартные условия двух-, трехместного размещения, а также у нас есть пара семейных двухкомнатных апартаментов.
Горная база небольшая, рассчитана на 25-30 человек, этим обусловлен индивидуальный подход и особое внимание к каждому.
Вкусная кухня, натуральная, свежая, разнообразная, приготовленная от души.
Гости вовлечены в калейдоскоп приключений с утра и до позднего вечера. Всё очень просто — командное сопереживание ярких эмоций всегда побуждает к общению, что это будет: банька на дровах, гитара у костра или вино с шашлыками на уютной веранде кафе — решать Вам.
Условия размещения:
- Коттеджи № 1, 2, 3.
В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3 коттедже расположены два номера: двухместный (с возможностью размещению доп. места) и трехместный с тремя стационарными кроватями.
Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
- Коттедж №4.
В коттедже расположено 3 номера — на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-местный номер.
Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел.
Мансардный номер (2 кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел)
Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й - 7-й дни - трёхразовое питание, 8-й день - завтрак)
- Активные маршруты
- Экскурсионная программа, входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Конная прогулка (1ч)
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральные Воды и обратно
- Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 4 000 руб. /чел. в обе стороны
- Трансфер от Минеральных Вод до базы размещения и обратно - 5 000 руб. /чел. (оплачивается в 1-й день тура)
- Баня
- Шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
- наличные деньги;
Удобную спортивную обувь:
- легкие кроссовки для прохождения маршрутов по воде (если есть возможность — обувь для каньонинга);
- сменную обувь (кроссовки);
- треккинговые ботинки (по желанию);
Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные, шорты;
- носки;
- кепка, панама (! с козырьком);
- теплая шапка, перчатки (в зависимости от сезона);
- купальный костюм;
- средства личной гигиены;
Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные;
- гермопакет для телефона.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли трансфер до базы и обратно в стоимость?
Важно! Групповой трансфер возможен только после подтверждения менеджером, если менеджер не подтвердил, то индивидуальный.
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус):
Ж/д г. Краснодар:
- объединенный трансфер: сбор группы в день начала тура на ж/д г. Краснодар в 15:00.
- обратный трансфер: в 10:00, отправление с базы размещения.
- Обратный билет рекомендуем брать на рейсы после 15:00.
Аэропорт г. Минеральные Воды:
- объединенный трансфер: сбор группы в день начала тура на парковке аэропорта в 15:00.
- обратный трансфер: в 10:00, отправление с базы размещения.
- Обратный билет рекомендуем брать на рейсы после 16:00.
При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.