2 день

Пеший маршрут по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км.), откуда и начнется маршрут.

В этот день идём в настоящий поход!

Он пройдет по территории Кавказского заповедника на высоте более 1700 метров над уровнем моря.

Здесь весной еще сохраняются снежные переметы, а карстовые полости забиты снегом!

Нам это не помешает, при необходимости, мы возьмем с собой снегоступы.

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно – белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг.

Вечером, после ужина, приглашаем всех гостей заглянуть в нашу игротеку, там есть игры на любой возраст!

