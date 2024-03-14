Тур 4 дня на термальных источниках в Адыгее



Это был первый в моей жизни тур. В Адыгее раннее не была.

Нас с мужем встретил микроавтобус в Краснодаре. В салоне было 8 человек. Доехали за 2.5 часа по хорошей дороге.



Так как все бронировали разное жилье, меня и мужа высадили первых у гостевого дома "Графство Хаджоха". Нас очень гостеприимно встретил администратор Мадина, быстро заселила, все показала и угостила вкусным, домашним обедом.



Кстати про питание в туре, оно здесь действительно вкусное, как будто ты приехал к бабушке. Единственное, во время бронирования тура нужно было указать пищевые предпочтения (что я и сделала). Я не ем творог и молоко. Но все равно на завтрак 2 дня подряд нам давали молочную кашу и блюда из творога. Мне приходилось завтракать хлебом и кофе🤷 Честно сказать, эту проблему я не пыталась решить не у администратора гостевого дома, не у сотрудников тура, т. к. еду в гостевом доме не готовят, ее привозят, поэтому я не понимаю как бы они выкрутились из этой ситуации.



Гостевой дом "Графство Хаджоха" находится возле трассы, это очень не удобно, до поселка Каменомостский, где есть магазины нужно идти 15-20 минут вдоль трассы.



2 раза нас возили на термальные источники "Водная Ривьера", это 5 бассейнов с термальной водой разных температур. По скольку отдыхали мы весной и на улице ещё грязь, то люди заносят её в раздевалки, где все переодеваются в купальники, моются в душе и т. д. Почему администрация "Водной Ривьеры" не вводят правила снимать уличную обувь (переобуваться в шлепки) при входе в раздевалку я не понимаю 🤦



К программе и организации тура претензий нет. Нас возили по всем местам и экскурсиям заявленных в туре.



В расписание были добавлены тематические вечера. Я обрадовалась думая, что наконец-то мы познакомимся с людьми с которыми отдыхаем в одном туре, будет весело и интересно! Поскольку мы одни единственные жили в конкретно этом гостевом доме (ну почти одни, с нами ещё жили две бабушки). Нас возили в место (дом), где тематические вечера организовываются.

Итак, "Вечер меда" 🍯

Нас встретил пасечник Юрий с 30 летним стажем. Очень нудный, душный с антинаучными фактами. Около часа мы слушали медленную, монотонную, безэмоциональную речь о пользе меда и правилах хранения. Юрий утверждает, что с помощью мёда, но только хорошего можно лечить катаракту и перечень других заболеваний. Вы спросите как? Очень просто, нужно закапать мед в глаза! А если не помогло, то это просто мед был плохой 👀 Страшно представить, какие будут последствия у доверчивых людей после подобной лекции.

К слову, мёд мы у него купили (но для употребления в пищу, а не в глаза 😁), т. к цена приемлемая относительно других мест.

"Вечер культуры Адыгеи"⛰️

К тому моменту я ещё не потеряла надежду провести весело и интересно совместный вечер с группой хотя бы в последний день тура. В целом, он прошел лучше, чем предыдущий, пасечника Юрия, заменила активная Любовь, именно она проводила все экскурсии в этом туре. Мы слушали про культуру и традиции Адыгов (Черкесов) под звуки камина, а в конце нам провели короткий мастер - класс по танцу "Лезгинка".



Что не хватило?

Работы с группой. Не было общего комьюнити. Хотелось, чтобы было как в лагере, где отряд, это команда. Может нам не повезло, что мы жили далеко от большинства. Считаю необходимым хотя бы в первый день тура устроить вечер знакомств под руководством куратора, ведь действительно очень интересно кто и откуда приехал, кем работает и чем занимается.



Что не понравилось?

Постоянные долгие поездки на машинах и микроавтобусах. От места где мы жили все далеко и источники, и места экскурсий, и красивые места. Большую часть тура проводили в дорогах.



Кому подойдёт этот тур?

Не советую этот тур активной и заряженной на общение молодежи. Мне 25, мужу 27 и нам было скучно. Тур подойдёт интровертам и людям от 40 лет. Парам с маленькими детьми не советую приезжать, дошкольникам очень тяжело и не интересно, весь тур вы будете развлекать своего ребенка и пропустите красивые места Адыгеи.