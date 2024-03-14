Выходные на термальных источниках Адыгеи
А после легких прогулок – приятное расслабление в кремниевых водах знаменитых термальных источников Адыгеи.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.
18:00-19:00 Ужин.
19:00 едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
8:00 – 09:00 Завтракаем.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (вход доп. плата).
14:00 Обед.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18.00-19.00 Ужин и отдых после насыщенного дня.
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник
9:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий (вход доп. плата).
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр.
Отъезд
9:00 Завтрак.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- гостевой дом «У горы» (деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная), номера со всеми удобствами) – 22 500 руб.;
- гостевой дом “Горная Лаванда” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 19 500 руб.;
- гостиница "Графство Хаджох Улучшенный" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 19 500 руб.;
- гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 18 000 руб.;
- гостиница "Графство Хаджох. Хостел" Общий санузел и душ – 13 000 руб.;
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «Горная лаванда»
Гостевой дом «Горная лаванда» находится в поселке Каменномостский, в 2 минутах ходьбы от реки Белой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода.
Гостиница «Графство Хаджох»
Гостиница «Графство Хаджох» находится в поселке Каменномостский (Хаджох) рядом с остановкой общественного транспорта. Хаджох представляется неповторимым туристическим центром с бесчисленным количеством экскурсионных мест, монументов природы и культуры. Поселок размещен в лесной площади республики Адыгея, обладает приятным климатом и живописными окрестностями.
На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы.
Окрестности гостиницы отлично подойдут для досуга любителей активного отдыха, например рафтинг, снегоходные катания, альпинизм, пешие прогулки по Кавказским вершинам. На территории гостиницы постояльцы могут посетить русскую баню. Вблизи располагаются такие природные достопримечательности как водопады «Руфабго», крепость «Меот», пещеры и ущелья.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп)
- Работа гидов-инструкторов по программе тура
- Трансферы по программе
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
- Трансфер до пос. Каменномостский
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская Теснина" - 600 руб. Водопады "Руфабго" - 500 руб. подземный монастырь - 400 руб
- «Хаджохская Теснина» - 600 руб
- Водопады «Руфабго» - 500 руб
- Подземный монастырь - 400 руб
- Обратный трансфер из п. Каменномостский
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер, шапка, перчатки;
- купальник, тапочки, шапочка, халат по желанию;
- куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
- фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Осуществляется в день заезда (воскресенье).
Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды - 13:00.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобусов из г. Краснодара - 12.10 или 13:00, уточняйте перед покупкой билетов.
Трансфер из г. Армавир - 15.00 - 15.20 - поезд
Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар и Армавир.
В среду:
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 6:30 -7:00
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 на ж/. д вокзал.
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
Стоимость обратного трансфера в г. Минеральные воды - 800 руб. с чел;
Стоимость обратного трансфера в г. Краснодар - 500 руб. с чел.;
Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 500 руб. с чел.
Какие скидки есть в туре?
Скидки на детей:
- 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
- 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
- 10% - Для детей от 7 до 16 лет.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Может ли измениться программа тура?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.
При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Это был первый в моей жизни тур. В Адыгее раннее не была.
Нас с мужем встретил микроавтобус в Краснодаре. В салоне было 8 человек. Доехали за 2.5 часа по хорошей дороге.
Так как все бронировали разное жилье, меня и мужа высадили первых у гостевого дома "Графство Хаджоха". Нас очень гостеприимно встретил администратор Мадина, быстро заселила, все показала и угостила вкусным, домашним обедом.
Кстати про питание в туре, оно здесь действительно вкусное, как будто ты приехал к бабушке. Единственное, во время бронирования тура нужно было указать пищевые предпочтения (что я и сделала). Я не ем творог и молоко. Но все равно на завтрак 2 дня подряд нам давали молочную кашу и блюда из творога. Мне приходилось завтракать хлебом и кофе🤷 Честно сказать, эту проблему я не пыталась решить не у администратора гостевого дома, не у сотрудников тура, т. к. еду в гостевом доме не готовят, ее привозят, поэтому я не понимаю как бы они выкрутились из этой ситуации.
Гостевой дом "Графство Хаджоха" находится возле трассы, это очень не удобно, до поселка Каменомостский, где есть магазины нужно идти 15-20 минут вдоль трассы.
2 раза нас возили на термальные источники "Водная Ривьера", это 5 бассейнов с термальной водой разных температур. По скольку отдыхали мы весной и на улице ещё грязь, то люди заносят её в раздевалки, где все переодеваются в купальники, моются в душе и т. д. Почему администрация "Водной Ривьеры" не вводят правила снимать уличную обувь (переобуваться в шлепки) при входе в раздевалку я не понимаю 🤦
К программе и организации тура претензий нет. Нас возили по всем местам и экскурсиям заявленных в туре.
В расписание были добавлены тематические вечера. Я обрадовалась думая, что наконец-то мы познакомимся с людьми с которыми отдыхаем в одном туре, будет весело и интересно! Поскольку мы одни единственные жили в конкретно этом гостевом доме (ну почти одни, с нами ещё жили две бабушки). Нас возили в место (дом), где тематические вечера организовываются.
Итак, "Вечер меда" 🍯
Нас встретил пасечник Юрий с 30 летним стажем. Очень нудный, душный с антинаучными фактами. Около часа мы слушали медленную, монотонную, безэмоциональную речь о пользе меда и правилах хранения. Юрий утверждает, что с помощью мёда, но только хорошего можно лечить катаракту и перечень других заболеваний. Вы спросите как? Очень просто, нужно закапать мед в глаза! А если не помогло, то это просто мед был плохой 👀 Страшно представить, какие будут последствия у доверчивых людей после подобной лекции.
К слову, мёд мы у него купили (но для употребления в пищу, а не в глаза 😁), т. к цена приемлемая относительно других мест.
"Вечер культуры Адыгеи"⛰️
К тому моменту я ещё не потеряла надежду провести весело и интересно совместный вечер с группой хотя бы в последний день тура. В целом, он прошел лучше, чем предыдущий, пасечника Юрия, заменила активная Любовь, именно она проводила все экскурсии в этом туре. Мы слушали про культуру и традиции Адыгов (Черкесов) под звуки камина, а в конце нам провели короткий мастер - класс по танцу "Лезгинка".
Что не хватило?
Работы с группой. Не было общего комьюнити. Хотелось, чтобы было как в лагере, где отряд, это команда. Может нам не повезло, что мы жили далеко от большинства. Считаю необходимым хотя бы в первый день тура устроить вечер знакомств под руководством куратора, ведь действительно очень интересно кто и откуда приехал, кем работает и чем занимается.
Что не понравилось?
Постоянные долгие поездки на машинах и микроавтобусах. От места где мы жили все далеко и источники, и места экскурсий, и красивые места. Большую часть тура проводили в дорогах.
Кому подойдёт этот тур?
Не советую этот тур активной и заряженной на общение молодежи. Мне 25, мужу 27 и нам было скучно. Тур подойдёт интровертам и людям от 40 лет. Парам с маленькими детьми не советую приезжать, дошкольникам очень тяжело и не интересно, весь тур вы будете развлекать своего ребенка и пропустите красивые места Адыгеи.