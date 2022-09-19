Мы будем любоваться фантастическими пейзажами и встретим рассвет на горе, поднимемся на самую высокую вершину республики и ощутим вкус победы.
Вас ждёт особая атмосфера сплочённости с участниками и связь с природой, которая возникает только в походах.
Описание тура
Организационные детали
Поход доступен новичкам. Всем необходимым навыкам научим на месте.
Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду. Список снаряжения вышлем по запросу.
Проживание. Ночёвки в палатках в организованных кемпингах
Питание. Питание 3-разовое (походное)
Километраж. 35 км
Связь и интернет. Не доступны на маршруте
Программа тура по дням
Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»
Встречаемся в 6:00 на ж. -д. вокзале в Краснодаре и едем до посёлка Гузерипль (Адыгея), куда прибудем в 10:00 и получим пропуска. Оттуда отправимся на Яровую (Яворовую) поляну и, взяв рюкзаки, начнём наш поход. Любуясь по дороге густыми лесами, просторными лугами, холмами, покрытыми растительностью, и горами с белыми пятнами снега, преодолеем перевалы Гузерипль (около 2000 м) и Армянский (1860 м). С Армянского перевала посмотрим на Фишт, который будем штурмовать завтра. А пока дойдём до туристического приюта «Фишт», разместившегося на живописной поляне рядом с рекой Белая. Здесь разобьём лагерь и проведём первую ночь на природе, вдали от цивилизации и шума городов.
Покоряем Фишт
Сегодня мы поднимемся на самую высокую вершину Адыгеи — гору Фишт, название которой переводится как «белая голова». Её высота 2867 м, а на склонах расположились Большой Фиштинский и Малый Фиштинский ледники.
Выйдем в 5:00. Начнём восхождение чуть левее Красных скал, которые видно из приюта. После подъёма по крутой ложбине уже через час окажемся на ровном плато, а затем и у пологого ледника. Пересечём его и выйдем на гребень, немного пройдя по которому, достигнем вершины Фишта. Всего подъём займет около пяти часов.
Спустимся около 17:00. Ночёвка на поляне Фишт.
Перевалы Белореченский и Черкесский
По утоптанной тропе через пихтовый лес поднимемся на перевал Белореченский (1788 м), где вдохнём влажный морской воздух, долетающий с побережья. По пути полюбуемся просторными лугами и серебряным холодом Фишта. Дойдём до Черкесского перевала и остановимся на ночь у хижины пастуха.
Треккинг до приюта «Бабук-Аул»
Сегодня покорим перевал Черкесский (1830 м), а оттуда до приюта «Бабук-аул» нас ждёт головокружительный «весёлый спуск». Всего за день пройдём 14 км. Будет нелегко, но справятся все.
Село Солох-Аул, купание в Дагомысе
Утром на внедорожнике проедем 17 км, любуясь по пути видами гор. Доедем до села Солох-Аул, которое считается родиной русского чая. Здесь переселенец из Украины И. А. Кошман более 100 лет назад впервые посадил чай. По прибытии желающие могут посетить музей и познакомиться с экспонатами, рассказывающими о местной чайной истории. Из Салох-Аула на городском автобусе доберёмся до Дагомыса, где искупаемся и отдохнём.
После окончания тура вы можете задержаться на несколько дней на море или выдвинуться в обратный путь — ближайшие ж. -д. вокзалы находятся в Лоо и Сочи, до аэропорт в Адлере ездят электрички.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Питание
- Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
- Страховка от несчастного случая
- Вход в заповедник
Что не входит в цену
- Прокат личного снаряжения (при необходимости)
- Проезд до места начала маршрута в Адыгее и обратно
- Трансфер из Краснодара до Адыгеи ~ 2000 ₽
- Трансфер на внедорожнике от Бабук-Аула до Солох-Аула ~ 2000 ₽