Сегодня мы поднимемся на самую высокую вершину Адыгеи — гору Фишт, название которой переводится как «белая голова». Её высота 2867 м, а на склонах расположились Большой Фиштинский и Малый Фиштинский ледники.

Выйдем в 5:00. Начнём восхождение чуть левее Красных скал, которые видно из приюта. После подъёма по крутой ложбине уже через час окажемся на ровном плато, а затем и у пологого ледника. Пересечём его и выйдем на гребень, немного пройдя по которому, достигнем вершины Фишта. Всего подъём займет около пяти часов.

Спустимся около 17:00. Ночёвка на поляне Фишт.