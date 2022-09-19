Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт

Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Знаменитый маршрут № 30 проходит по Кавказскому биосферному заповеднику в Адыгее и заканчивается на берегу Чёрного моря.

Мы будем любоваться фантастическими пейзажами и встретим рассвет на горе, поднимемся на самую высокую вершину республики и ощутим вкус победы.

Вас ждёт особая атмосфера сплочённости с участниками и связь с природой, которая возникает только в походах.
5
1 отзыв
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Ближайшие даты:
25
июн23
июл13
авг3
сен24
сен
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Поход доступен новичкам. Всем необходимым навыкам научим на месте.
Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду. Список снаряжения вышлем по запросу.

Проживание. Ночёвки в палатках в организованных кемпингах

Питание. Питание 3-разовое (походное)

Километраж. 35 км

Связь и интернет. Не доступны на маршруте

Программа тура по дням

1 день

Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»

Встречаемся в 6:00 на ж. -д. вокзале в Краснодаре и едем до посёлка Гузерипль (Адыгея), куда прибудем в 10:00 и получим пропуска. Оттуда отправимся на Яровую (Яворовую) поляну и, взяв рюкзаки, начнём наш поход. Любуясь по дороге густыми лесами, просторными лугами, холмами, покрытыми растительностью, и горами с белыми пятнами снега, преодолеем перевалы Гузерипль (около 2000 м) и Армянский (1860 м). С Армянского перевала посмотрим на Фишт, который будем штурмовать завтра. А пока дойдём до туристического приюта «Фишт», разместившегося на живописной поляне рядом с рекой Белая. Здесь разобьём лагерь и проведём первую ночь на природе, вдали от цивилизации и шума городов.

Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»Перевалы Гузерипль и Армянский, приют «Фишт»
2 день

Покоряем Фишт

Сегодня мы поднимемся на самую высокую вершину Адыгеи — гору Фишт, название которой переводится как «белая голова». Её высота 2867 м, а на склонах расположились Большой Фиштинский и Малый Фиштинский ледники.

Выйдем в 5:00. Начнём восхождение чуть левее Красных скал, которые видно из приюта. После подъёма по крутой ложбине уже через час окажемся на ровном плато, а затем и у пологого ледника. Пересечём его и выйдем на гребень, немного пройдя по которому, достигнем вершины Фишта. Всего подъём займет около пяти часов.

Спустимся около 17:00. Ночёвка на поляне Фишт.

Покоряем ФиштПокоряем ФиштПокоряем ФиштПокоряем Фишт
3 день

Перевалы Белореченский и Черкесский

По утоптанной тропе через пихтовый лес поднимемся на перевал Белореченский (1788 м), где вдохнём влажный морской воздух, долетающий с побережья. По пути полюбуемся просторными лугами и серебряным холодом Фишта. Дойдём до Черкесского перевала и остановимся на ночь у хижины пастуха.

Перевалы Белореченский и ЧеркесскийПеревалы Белореченский и ЧеркесскийПеревалы Белореченский и ЧеркесскийПеревалы Белореченский и Черкесский
4 день

Треккинг до приюта «Бабук-Аул»

Сегодня покорим перевал Черкесский (1830 м), а оттуда до приюта «Бабук-аул» нас ждёт головокружительный «весёлый спуск». Всего за день пройдём 14 км. Будет нелегко, но справятся все.

Треккинг до приюта «Бабук-Аул»Треккинг до приюта «Бабук-Аул»Треккинг до приюта «Бабук-Аул»Треккинг до приюта «Бабук-Аул»
5 день

Село Солох-Аул, купание в Дагомысе

Утром на внедорожнике проедем 17 км, любуясь по пути видами гор. Доедем до села Солох-Аул, которое считается родиной русского чая. Здесь переселенец из Украины И. А. Кошман более 100 лет назад впервые посадил чай. По прибытии желающие могут посетить музей и познакомиться с экспонатами, рассказывающими о местной чайной истории. Из Салох-Аула на городском автобусе доберёмся до Дагомыса, где искупаемся и отдохнём.

После окончания тура вы можете задержаться на несколько дней на море или выдвинуться в обратный путь — ближайшие ж. -д. вокзалы находятся в Лоо и Сочи, до аэропорт в Адлере ездят электрички.

Село Солох-Аул, купание в ДагомысеСело Солох-Аул, купание в ДагомысеСело Солох-Аул, купание в Дагомысе

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Питание
  • Групповое снаряжение (кухня, аптечка, техническое оборудование)
  • Страховка от несчастного случая
  • Вход в заповедник
Что не входит в цену
  • Прокат личного снаряжения (при необходимости)
  • Проезд до места начала маршрута в Адыгее и обратно
  • Трансфер из Краснодара до Адыгеи ~ 2000 ₽
  • Трансфер на внедорожнике от Бабук-Аула до Солох-Аула ~ 2000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и привезём в Гузерипль (за доплату)
Завершение: Солох-Аул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
19 сен 2022
Мне очень понравилась экскурсия- поход и сопровождение гида- Дениса! Внимательный, заботливый, отзывчивый человек. Только лучше впечатления и воспоминания, несмотря на трудности подъёма- спуска и прохладные ночи. Хорошая организация и профессионализм. Рекомендую!

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