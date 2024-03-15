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Авторский тур
4 дня
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
«Мы совершим поход по его живописным тропам, справятся даже новички»
12 июня в 06:00
11 июля в 06:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
«Вас ждёт особая атмосфера сплочённости с участниками и связь с природой, которая возникает только в походах»
19 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Начало: г. Краснодар
«Недельный поход с проживанием в полевых условиях»
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пеший поход на Большой Тхач, Адыгея
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
«Полный пансион (1-2 дни), завтрак в 3-й день, обеспечение продуктами питания на поход (3-7 дни)»
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Начало: Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
«Походное, на 7-й день включён завтрак в гостинице»
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
«Пойти в поход и любоваться заснеженными вершинами Фишт-Оштенского горного массива, увидеть стоянки древних людей и прикоснуться к истории человечества или оказаться под землёй в рукотворных кельях»
21 июля в 12:00
4 авг в 12:00
45 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
«Для похода не требуется специальной подготовки, всему научим»
12 июня в 06:00
10 июля в 08:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалерия15 марта 2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024. Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет). Последний раз посещала
- ААлексей15 ноября 2023С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
- ААндрей9 ноября 2023Все прошло очень хорошо, хороший и внимательный гид! Нам всё понравилось, будем и дальше ходить с ним в путешествия!
- ННикита17 октября 2023Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
- ИИгорь23 июля 2023Мы ходили на Большой Тхач в четырехдневный поход с 20 по 23 июля 2023. Начну с того, что опыт походов
- ММихаил19 сентября 2022Мне очень понравилась экскурсия- поход и сопровождение гида- Дениса! Внимательный, заботливый, отзывчивый человек. Только лучше впечатления и воспоминания, несмотря на трудности подъёма- спуска и прохладные ночи. Хорошая организация и профессионализм. Рекомендую!
- ААлексей13 декабря 2021Все очень понравилось. Отличный гид Анна Александровна! Хорошая еда, голодными не были. Советую! На броды берите быстросохнущую обувь.
- ММария13 декабря 2021Прекрасный тур! Прекрасный туроператор! Прекрасная погода! Прекрасная раскладка еды! Прекрасный маршрут! Полный восторг?
- ААнтон12 сентября 2020Природа красивая на всех высотах, попутчиков мало, палатку всегда есть где разместить.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Многодневные походы»
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