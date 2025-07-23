Описание тура
Поход «Тридцатка» — Легендарный Тур по Адыгее
Поход «Тридцатка» — это уникальный маршрут, который проходит через живописные горы к морю. Этот маршрут был создан еще в СССР и стал известен как Всесоюзный маршрут № 30. За его прохождение юные туристы получали значок «Юный Турист». Уникальность этого похода заключается в разнообразии климатических зон и ландшафтов, которые можно увидеть на пути: от альпийских лугов до снежников и субтропиков.
Поход «Тридцатка» идеально подходит для начинающих туристов, желающих попробовать свои силы в настоящем пешем походе с рюкзаками.
Даты поездок на 2025 год
- 29 июня - 05 июля 2025
- 06 июля - 12 июля 2025
День 1: Плато Лаго-Наки — Ручей Рубленый
Сбор группы проходит на железнодорожном вокзале Краснодар-1 и в аэропорту Краснодара. Переезд на микроавтобусе до кордона Кавказского заповедника занимает около 3,5 часов. Наш поход начинается на плато Лаго-Наки, где мы оформим пропуска в заповедник и выйдем на смотровую площадку с потрясающим видом на Кавказский заповедник.
Мы пройдем через альпийские луга и дойдем до «Каменного моря» — удивительного массива вертикальных камней. Наша первая остановка будет у ручья Рубленый, где мы разобьем лагерь. Это будет нелегкий день, но он поможет адаптироваться к условиям похода.
День 2: Гора Оштен (налегке)
Сегодня мы покорим вершину Оштен (2804 м), одну из самых высоких точек Адыгеи. С вершины открывается великолепный вид на горные соседей и высокогорные озера. Это обязательная часть маршрута, откуда видны ледники и альпийские луга.
День 3: Гузерипльский и Армянский перевал — Приют Фишт
На этом этапе мы увидим туристов, совершающих кольцевой поход вокруг гор Фишт и Оштен. Мы покинем ручей Армянский и будем двигаться к приюту у подножия горы Фишт, самой высокой точки на плато Лаго-Наки. Здесь мы насладимся красотой природы и комфортом приюта.
День 4: Фишт-Оштеновский перевал — Озеро Псенодах (налегке)
Мы отправимся покорять самый высокий перевал маршрута. Отсюда открываются захватывающие виды на окрестности. Озеро Псенодах, расположенное на высоте 1938 метров, считается священным и является самым крупным ледниково-карстовым озером на Кавказе.
День 5: Малый Фиштинский ледник (налегке)
Сегодня мы посетим Малый Фиштинский ледник, который существует более 10 тысяч лет. Мы увидим, как ледник постепенно уменьшается, и насладимся его красотой и уникальностью.
День 6: Приют Фишт — Приют «Бабук-Аул»
В этот день мы поднимемся на перевалы Белореченский и Черкесский, где сможем попробовать вкусный мацони и сыр. Затем начнется спуск к морю, где мы почувствуем смену климата и растительности.
День 7: Поселок Солох-аул — Поселок Дагомыс
На заключительном этапе нашего путешествия мы спустимся в поселок Солох-аул и далее в Дагомыс, где нас ждет теплое море. Это завершение нашего увлекательного похода по маршруту номер 30, и вы сможете продолжить отдых на побережье.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Лаго-Наки
- Альпийские луга
- Восхождение на гору Оштен
- Виды на вершины Главного Кавказского Хребта
- Озеро в форме полумесяца
- Один из самых высоких водопадов в Европе
Что включено
- Транспортные переезды по маршруту
- Проживание в личной палатке на платных туристических стоянках в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка).
- Регистрация в МЧС
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.
- Услуги инструктора-проводника/n/n
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута (г. Краснодар) и обратно (пос. Дагомыс).
- Баня на приюте «Фишт» (по желанию). Стоимость 1000 руб. за 1 час. Баня рассчитана на 5-6 человек.
- Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат).
- Страховка (не обязательна)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Общая информация по маршруту:
- Район путешествия: Российская Федерация, Республика Адыгея, Краснодарский край
- Старт маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 09:00 МСК
- Финиш маршрута: пос. Дагомыс (жд станция) в 17:00 МСК
- Тип отдыха: поход с рюкзаками
- Проживание: палатки
- Питание: трехразовое. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед - сухой паек днем
- Протяженность маршрута: 101,3 км (62,1 км переходы с рюкзаками 39,2 км прогулки налегке)
- Маршрут проходит на высоте: 300-2804 м (горная часть маршрута в среднем - 1500-2000 м). На всей протяженности маршрута нет населенных пунктов
- Ограничение по возрасту: от 10 до 60 лет
- Мобильная связь по маршруту: день 1 - до 14:00, день 2-6 связи нет, день 7 - с 12.00 связь постоянно