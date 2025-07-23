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Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней

Гузерипльский, Армянский перевал и приют Фишт: экскурсии в Краснодаре на 7 дней
Вас ждет Плато Лаго-Наки, альпийские луга, вечера под звёздным небом! Восхождение на гору Оштен, виды на вершины Главного Кавказского Хребта, озеро в форме полумесяца, один из самых высоких водопадов в Европе и море.
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Поход «Тридцатка» — Легендарный Тур по Адыгее

Поход «Тридцатка» — это уникальный маршрут, который проходит через живописные горы к морю. Этот маршрут был создан еще в СССР и стал известен как Всесоюзный маршрут № 30. За его прохождение юные туристы получали значок «Юный Турист». Уникальность этого похода заключается в разнообразии климатических зон и ландшафтов, которые можно увидеть на пути: от альпийских лугов до снежников и субтропиков.

Поход «Тридцатка» идеально подходит для начинающих туристов, желающих попробовать свои силы в настоящем пешем походе с рюкзаками.

Даты поездок на 2025 год

  • 29 июня - 05 июля 2025
  • 06 июля - 12 июля 2025

День 1: Плато Лаго-Наки — Ручей Рубленый

Сбор группы проходит на железнодорожном вокзале Краснодар-1 и в аэропорту Краснодара. Переезд на микроавтобусе до кордона Кавказского заповедника занимает около 3,5 часов. Наш поход начинается на плато Лаго-Наки, где мы оформим пропуска в заповедник и выйдем на смотровую площадку с потрясающим видом на Кавказский заповедник.

Мы пройдем через альпийские луга и дойдем до «Каменного моря» — удивительного массива вертикальных камней. Наша первая остановка будет у ручья Рубленый, где мы разобьем лагерь. Это будет нелегкий день, но он поможет адаптироваться к условиям похода.

День 2: Гора Оштен (налегке)

Сегодня мы покорим вершину Оштен (2804 м), одну из самых высоких точек Адыгеи. С вершины открывается великолепный вид на горные соседей и высокогорные озера. Это обязательная часть маршрута, откуда видны ледники и альпийские луга.

День 3: Гузерипльский и Армянский перевал — Приют Фишт

На этом этапе мы увидим туристов, совершающих кольцевой поход вокруг гор Фишт и Оштен. Мы покинем ручей Армянский и будем двигаться к приюту у подножия горы Фишт, самой высокой точки на плато Лаго-Наки. Здесь мы насладимся красотой природы и комфортом приюта.

День 4: Фишт-Оштеновский перевал — Озеро Псенодах (налегке)

Мы отправимся покорять самый высокий перевал маршрута. Отсюда открываются захватывающие виды на окрестности. Озеро Псенодах, расположенное на высоте 1938 метров, считается священным и является самым крупным ледниково-карстовым озером на Кавказе.

День 5: Малый Фиштинский ледник (налегке)

Сегодня мы посетим Малый Фиштинский ледник, который существует более 10 тысяч лет. Мы увидим, как ледник постепенно уменьшается, и насладимся его красотой и уникальностью.

День 6: Приют Фишт — Приют «Бабук-Аул»

В этот день мы поднимемся на перевалы Белореченский и Черкесский, где сможем попробовать вкусный мацони и сыр. Затем начнется спуск к морю, где мы почувствуем смену климата и растительности.

День 7: Поселок Солох-аул — Поселок Дагомыс

На заключительном этапе нашего путешествия мы спустимся в поселок Солох-аул и далее в Дагомыс, где нас ждет теплое море. Это завершение нашего увлекательного похода по маршруту номер 30, и вы сможете продолжить отдых на побережье.

Согласно расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плато Лаго-Наки
  • Альпийские луга
  • Восхождение на гору Оштен
  • Виды на вершины Главного Кавказского Хребта
  • Озеро в форме полумесяца
  • Один из самых высоких водопадов в Европе
Что включено
  • Транспортные переезды по маршруту
  • Проживание в личной палатке на платных туристических стоянках в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка).
  • Регистрация в МЧС
  • Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.
  • Услуги инструктора-проводника/n/n
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы к началу маршрута (г. Краснодар) и обратно (пос. Дагомыс).
  • Баня на приюте «Фишт» (по желанию). Стоимость 1000 руб. за 1 час. Баня рассчитана на 5-6 человек.
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат).
  • Страховка (не обязательна)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт)
Завершение: Пос. Дагомыс (жд станция)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Республика Адыгея, Краснодарский край
  • Старт маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 09:00 МСК
  • Финиш маршрута: пос. Дагомыс (жд станция) в 17:00 МСК
  • Тип отдыха: поход с рюкзаками
  • Проживание: палатки
  • Питание: трехразовое. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед - сухой паек днем
  • Протяженность маршрута: 101,3 км (62,1 км переходы с рюкзаками 39,2 км прогулки налегке)
  • Маршрут проходит на высоте: 300-2804 м (горная часть маршрута в среднем - 1500-2000 м). На всей протяженности маршрута нет населенных пунктов
  • Ограничение по возрасту: от 10 до 60 лет
  • Мобильная связь по маршруту: день 1 - до 14:00, день 2-6 связи нет, день 7 - с 12.00 связь постоянно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Краснодара

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