Вас ждет Плато Лаго-Наки, альпийские луга, вечера под звёздным небом! Восхождение на гору Оштен, виды на вершины Главного Кавказского Хребта, озеро в форме полумесяца, один из самых высоких водопадов в Европе и море.

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Описание тура

Поход «Тридцатка» — Легендарный Тур по Адыгее

Поход «Тридцатка» — это уникальный маршрут, который проходит через живописные горы к морю. Этот маршрут был создан еще в СССР и стал известен как Всесоюзный маршрут № 30. За его прохождение юные туристы получали значок «Юный Турист». Уникальность этого похода заключается в разнообразии климатических зон и ландшафтов, которые можно увидеть на пути: от альпийских лугов до снежников и субтропиков.

Поход «Тридцатка» идеально подходит для начинающих туристов, желающих попробовать свои силы в настоящем пешем походе с рюкзаками.

Даты поездок на 2025 год

29 июня - 05 июля 2025

06 июля - 12 июля 2025

День 1: Плато Лаго-Наки — Ручей Рубленый

Сбор группы проходит на железнодорожном вокзале Краснодар-1 и в аэропорту Краснодара. Переезд на микроавтобусе до кордона Кавказского заповедника занимает около 3,5 часов. Наш поход начинается на плато Лаго-Наки, где мы оформим пропуска в заповедник и выйдем на смотровую площадку с потрясающим видом на Кавказский заповедник.

Мы пройдем через альпийские луга и дойдем до «Каменного моря» — удивительного массива вертикальных камней. Наша первая остановка будет у ручья Рубленый, где мы разобьем лагерь. Это будет нелегкий день, но он поможет адаптироваться к условиям похода.

День 2: Гора Оштен (налегке)

Сегодня мы покорим вершину Оштен (2804 м), одну из самых высоких точек Адыгеи. С вершины открывается великолепный вид на горные соседей и высокогорные озера. Это обязательная часть маршрута, откуда видны ледники и альпийские луга.

День 3: Гузерипльский и Армянский перевал — Приют Фишт

На этом этапе мы увидим туристов, совершающих кольцевой поход вокруг гор Фишт и Оштен. Мы покинем ручей Армянский и будем двигаться к приюту у подножия горы Фишт, самой высокой точки на плато Лаго-Наки. Здесь мы насладимся красотой природы и комфортом приюта.

День 4: Фишт-Оштеновский перевал — Озеро Псенодах (налегке)

Мы отправимся покорять самый высокий перевал маршрута. Отсюда открываются захватывающие виды на окрестности. Озеро Псенодах, расположенное на высоте 1938 метров, считается священным и является самым крупным ледниково-карстовым озером на Кавказе.

День 5: Малый Фиштинский ледник (налегке)

Сегодня мы посетим Малый Фиштинский ледник, который существует более 10 тысяч лет. Мы увидим, как ледник постепенно уменьшается, и насладимся его красотой и уникальностью.

День 6: Приют Фишт — Приют «Бабук-Аул»

В этот день мы поднимемся на перевалы Белореченский и Черкесский, где сможем попробовать вкусный мацони и сыр. Затем начнется спуск к морю, где мы почувствуем смену климата и растительности.

День 7: Поселок Солох-аул — Поселок Дагомыс

На заключительном этапе нашего путешествия мы спустимся в поселок Солох-аул и далее в Дагомыс, где нас ждет теплое море. Это завершение нашего увлекательного похода по маршруту номер 30, и вы сможете продолжить отдых на побережье.