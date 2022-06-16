1 день

Прибытие. "Хаджохская теснина"

13:00 Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение в комфортабельных коттеджах, номерах.

14:00 Обед.

После обеда гид – инструктор поведет вас на уникальный, природный объект: "Хаджохскую теснину" (вход оплачивается отдельно).

Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.

Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.

Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.

Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.

Потом пойдем дальше по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.

Будем купаться в каменной чаше четвертого водопада ручья.

19:00 Ужин.