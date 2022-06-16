Приключения в Адыгее и отдых на Черном море

Первая половина Вашего путешествия будет проходить в удивительно красивом месте - горах

5
3 отзыва
Первая половина Вашего путешествия будет проходить в удивительно красивом месте – горах и предгорьях Адыгеи. Там Вы попробуете самые интересные виды активного отдыха, не требующие специальной подготовки.

После яркой и наполненной активностью первой половины тура, вы релаксируете на Черноморском побережье Краснодарского края, наслаждаясь природой, солнцем и морем.
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Ближайшие даты:
3
июл
10
июл
17
июл
24
июл
31
июл
7
авг
14
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Хаджохская теснина
Хаджохская теснина
Увидим и почувствуем невероятную мощь и силу воды, зажатую объятьями скал
Альпинистский спуск
Альпинистский спуск
Освоим технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения осуществим спуск в пещеру "Сквозная"
Сплав по Гранитному каньону
Сплав по Гранитному каньону
По желанию сплавимся на реке Белой. Сплав несложный, но динамичный!
Сочная адыгейская кухня
Сочная адыгейская кухня
В нашем меню будут блюда из адыгейской кухни, знаменитый адыгейский сыр и сочный шашлык
Отдых на море
Отдых на море
Целую неделю будем купаться, загорать и отдыхать на черноморском побережье

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. "Хаджохская теснина"

13:00 Прибытие в пос. Каменномостский. 

Размещение в комфортабельных коттеджах, номерах. 

14:00 Обед. 

После обеда гид – инструктор поведет вас на уникальный, природный объект: "Хаджохскую теснину" (вход оплачивается отдельно). 

Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи. 

Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой. 

Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями. 

Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды. 

Потом пойдем дальше по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.

Будем купаться в каменной чаше четвертого водопада ручья.

19:00 Ужин.

Прибытие. &quot;Хаджохская теснина&quot;Прибытие. &quot;Хаджохская теснина&quot;
2 день

Ущелье "Руфабго". Спуск в пещеру "Сквозная"

9:00 Завтрак.

10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья "Руфабго", с его водной феерией: водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок. 

Будем купаться в водопадах.

Дойдем до скалы "Парус". 

Это огромная скала в виде паруса, стоящая в месте слияния ручья Бачурина и Руфабго.

В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру "Сквозная" (высота спуска 15 м). 

Обед – ланч-бокс. 

19:00 Ужин.

Ущелье &quot;Руфабго&quot;. Спуск в пещеру &quot;Сквозная&quot;Ущелье &quot;Руфабго&quot;. Спуск в пещеру &quot;Сквозная&quot;Ущелье &quot;Руфабго&quot;. Спуск в пещеру &quot;Сквозная&quot;Ущелье &quot;Руфабго&quot;. Спуск в пещеру &quot;Сквозная&quot;
3 день

Конный маршрут. Частная коллекция "Сад камней"

09.00 Завтракаем.

В этот день у нас в меню только блюда из адыгейской кухни.

10.00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней" (вход оплачивается отдельно). 

На этой экскурсии вы познакомитесь в с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита - дольмена, выезжаем на конную прогулку на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз (оплачивается отдельно).

По горным тропам добираемся до смотровых площадок на потрясающие горные панорамы.

Обед в формате пикника.

19.00 Ужинаем.

Конный маршрут. Частная коллекция &quot;Сад камней&quot;Конный маршрут. Частная коллекция &quot;Сад камней&quot;Конный маршрут. Частная коллекция &quot;Сад камней&quot;Конный маршрут. Частная коллекция &quot;Сад камней&quot;
4 день

Сплав. Каньонинг

09.00 Завтракаем и едем на сплав. 

Сплав несложный, будет проходить по Гранитному каньону на реке Белой в течение 1,5 часа (оплачивается отдельно).

Сам гранитный каньон является памятником природы, интересен необычным цветом берегов.

Скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой, красный, розовый цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.

В отдельных местах русло реки сужается до двух метров и образует потоки колоссальной силы.

14.00 Обедаем. 

После обеда едем к реке Мишоко, где будем осваивать элементы каньонинга с использованием альпинистского снаряжения и обучаться навыкам движения по пересеченному рельефу.

Река Мишоко в нижнем течении образовала несколько каскадов водопадов, ванны в монолитах, глубокие заводи. 

На обоих берегах реки имеются пещеры-стоянки древнего человека.

После маршрута можете посещение экстрим-парк «Мишоко». 

Полет на троллее, протянутом над ущельем Мишоко (оплачивается самостоятельно).

19.00 Ужинаем в каминном зале.

Сплав. КаньонингСплав. КаньонингСплав. Каньонинг
5 день

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты

09.00 Просыпаемся и завтракаем.

10.00 По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки доедем до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмен.

Обед-пикник.

19.00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
6 день

Плато Лаго-Наки. Посещение необорудованных пещер и пещеры "Азишской"

09.00 Завтракаем.

10.00 Сегодня выезжаем к горному плато Лаго-Наки. 

Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря. 

Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги - запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.

Обедаем в формате пикника.

На обратном пути заезжаем в необорудованные карстовые пещеры: «Красивая», «Пикетная» и «Сухая». 

Пещеры расположены среди леса в южной части хребта Азиш-Тау на высоте более 1300 метров над уровнем моря. 

Длина «Красивой» 173 метра, «Пикетной» 141 м, «Сухой»-100м. 

На стенах, потолке и на полу пещер образовалось большое количество сталактитов и сталагмитов.

При посещении необорудованных пещер - приключения гарантированы!

Обед в формате пикника.

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

19.00 Встречаемся за ужином. Общаемся, делимся впечатлениями и фотографиями, едим приготовленный на огне шашлык.

Плато Лаго-Наки. Посещение необорудованных пещер и пещеры &quot;Азишской&quot;Плато Лаго-Наки. Посещение необорудованных пещер и пещеры &quot;Азишской&quot;Плато Лаго-Наки. Посещение необорудованных пещер и пещеры &quot;Азишской&quot;Плато Лаго-Наки. Посещение необорудованных пещер и пещеры &quot;Азишской&quot;
7 день

Переезд в пос. Бетта

9:00 Завтракаем и готовимся к дороге. 

10:00 Переезжаем из пос. Каменномостский на Черноморское побережье Краснодарского края в поселок Бетта. 

Пос. Бетта – это живописный курортный поселок, расположенный в сорока километров южнее Геленджика. 

Этот курорт, благодаря своей удаленности от крупных транспортных магистралей, заслужил признание людей, которые стремятся провести свой отдых как можно ближе к природе. 

В окрестностях поселка сохранилась первозданная горная природа со смешанными лесами, естественными галечными пляжами и чистейшим морем. 

Расстояние до пляжа – около 350 метров. 

Дорога без ступенек, идет мимо частного сектора. 

Время в пути около 12 минут.

14:00 Размещение на базе отдыха, расположенной на берегу Черного моря. 

15:00 Обед на базе. 

18:30 Ужин. 

Все последующие дни вы живёте на базе отдыха. 

Переезд в пос. БеттаПереезд в пос. БеттаПереезд в пос. БеттаПереезд в пос. Бетта
8 день

Отдых на море

8:00 – 10.00 Завтрак.

Отдых в курортном поселке на Черном море.

13:00 – 14.30 Обед.

Свободное время.

18:30 –19.30 Ужин. 

По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.

9 день

Отдых на море

8:00 – 10.00 Завтрак.

Отдых в курортном поселке на Черном море.

13:00 – 14.30 Обед.

Свободное время.

18:30 –19.30 Ужин. 

По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.

10 день

Отдых на море

8:00 – 10.00 Завтрак.

Отдых в курортном поселке на Черном море.

13:00 – 14.30 Обед.

Свободное время.

18:30 –19.30 Ужин. 

По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.

11 день

Отдых на море

8:00 – 10.00 Завтрак.

Отдых в курортном поселке на Черном море.

13:00 – 14.30 Обед.

Свободное время.

18:30 –19.30 Ужин. 

По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.

12 день

Отдых на море

8:00 – 10.00 Завтрак.

Отдых в курортном поселке на Черном море.

13:00 – 14.30 Обед.

Свободное время.

18:30 –19.30 Ужин. 

По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.

13 день

Отъезд

Освобождение номера до 12:00.

Самостоятельный выезд. 

Трансфер в удобное время и город отправления можно заказать на базе отдыха.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Адыгее и в домиках в по. Бетта Краснодарский край.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Гостевой дом “У Горы”/ пос. Бетта58 000
Гостевой дом “на Аминовке” / пос. Бетта47 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных коттеджах (на территории базы есть Wi-fi, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов)
  • Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа инструкторов по программе
  • Аренда снаряжения
  • Трансферы по программе
  • Купание в геотермальных бассейнах
  • Трансфер из Краснодара в пос. Каменномостский (в день заезда)
  • Переезд из п. Каменномостского в пос. Бетту
  • Прохождение трассы в веревочном парке
Что не входит
  • Авиа- и жд билеты до г. Краснодар и обратно
  • Билеты на экскурсионные объекты:
  • «Хаджохская Теснина» – 500 руб.
  • Музей природы – 300 руб.
  • Проход в заповедник – 300 руб.
  • Конная прогулка: 1 000 руб. – 1 час, 1 700 руб. – 2 часа, 2 700 руб. – 5 часов (доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость)
  • Сплав – 1 200 руб. (доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость)
  • Обратный трансфер из пос. Бетта
  • Аренда маленького рюкзак 20-30 л. – 300 р. за сутки
  • Спортивная страховка (оформляется по запросу)
  • Дополнительные трассы в веревочном парке «Тетис» – от 400 до 1000 руб.
  • Экстрим-парк" Мишоко"
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • фонарик налобный для кейвинга;
  • одежду, подходящую для активных приключений (которую не жалко испачкать). Лучше всего подходит синтетика или смесовая ткань, она лёгкая и быстро сохнет, в отличие от хлопка;
  • легкую одежду (футболки, шорты, купальник, плавки);
  • куртку-ветровку с капюшоном, плащ-дождевик или накидку;
  • трекинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве (кроссовки или трекинговые сандалии), лучше 2 пары на смену. Трекинговые сандалии используются для переходов речек вброд;
  • репелленты;
  • крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко!
  • головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
  • очки солнечные;
  • гигиеническая помада – с фактором защиты от солнца.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организован трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в день заезда.

  • Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды 12:40
  • Перелет в Сочи и трансфер из г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкоп можно на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Из Адлера электричка отправляется в 16:18
  • Трансфер из г. Армавир - 15:00-15:20 - поезд
  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:00 - поезд

Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Как самостоятельно добраться до места начала тура?

Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал Краснодара можно заказав микроавтобус - 4000 руб. за машину, легковой автомобиль -2500 руб. за машину;

Трансфер Белореченск - пос. Каменномостский – 1200 руб. за машину;

г. Майкоп – пос. Каменномостскийй – 1000 руб. за машину;

Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 2000 до 3000 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;

Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка 15% для детей до 16 лет.

Может ли измениться программа?

При проведении программы возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

Есть ли ограничения по весу для конной прогулки?

Не рекомендуется участвовать в конной прогулке при массе тела свыше 100 кг., только по согласованию с туроператором.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 июня 2022
Спасибо за четкость и оперативность работы и полную информацию о туре на сайте, что избавляет от недопонимания и лишних вопросов
Т
13 июня 2022
Кроме мелких огрехов с логистикой замечаний нет. Очень проживание в мотеле Беловодье. Чуткий заботливый персонал. Замечательные экскурсоводы Сергей Александрович и Любовь.
Т
9 июня 2022
По части организации тура Большой страной нет претензий. Все было четко и понятно по документам, оплате, срокам, на все дополнительные вопросы получали ответы.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

🧒Можно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлечения🧳Экскурсионные турыКаньонингХаджохская теснина🗽Популярные места🐴Конные турыГоры🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Краснодаре

Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Батыр
Батыр
5
1 отзыв
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
В Краснодаре нет гор, но я отвезу вас в настоящие горы. Мы доберемся до границы двух регионов: Краснодарского края
12 600 за всё до 4 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
13 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
30 июня
1 июля
4 июля
5 июля
11 690 за всё до 3 чел.
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
30 июня
1 июля
2 июля
3 июля
8 000 за всё до 4 чел.
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
21 июля
27 июля
28 июля
25 авг
8 500 за 1 человека
Маршрут №30: поход через горы к морю
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
10 июля
17 июля
24 июля
31 июля
26 500 за 1 человека
Из Краснодара - в Горную Адыгею
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
59 отзывов
Очень популярно сейчас
Из Краснодара - в Горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Сегодня
Завтра
30 июня
1 июля
12 600 за всё до 4 чел.
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии КрайЮга
КрайЮга
5
2 отзыва
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
О горах Адыгеи можно рассказывать очень долго, но как гласит народная мудрость: Лучше один раз увидеть, чем сто раз
от 12 500 за всё до 4 чел.
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
5 отзывов
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
Совершите поездку в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
от 14 500 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Столичный Майкоп, горный поселок Гузерипль и потрясающая природа Кавказского заповедника
Завтра
30 июня
5 июля
6 июля
10 390 за всё до 3 чел.
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
4 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
до 26 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
Прокатиться на байдарке по горной реке Белая и насладиться видами плато Лаго-Наки
4 июля
10 июля
22 авг
69 000 за 1 человека
Тур на 1 день по черноморскому побережью
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
5 отзывов
Тур на 1 день по черноморскому побережью
Приглашаю вас отправиться на экскурсию по живописному побережью Черного моря. Вы увидите главные достопримечательности
от 15 500 за всё до 3 чел.
Термальные источники «Водная Ривьера»
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
4.7
3 отзыва
Термальные источники «Водная Ривьера»
Путешествие по Адыгее с ее ледяными водопадами и величественными горными вершинами запомнится еще больше, если вы будете
2 июля
3 июля
9 июля
10 июля
1 700 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ