13:00 Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение в комфортабельных коттеджах, номерах.
14:00 Обед.
После обеда гид – инструктор поведет вас на уникальный, природный объект: "Хаджохскую теснину" (вход оплачивается отдельно).
Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.
Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.
Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.
Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.
Потом пойдем дальше по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.
Будем купаться в каменной чаше четвертого водопада ручья.
19:00 Ужин.
9:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья "Руфабго", с его водной феерией: водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
Будем купаться в водопадах.
Дойдем до скалы "Парус".
Это огромная скала в виде паруса, стоящая в месте слияния ручья Бачурина и Руфабго.
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру "Сквозная" (высота спуска 15 м).
Обед – ланч-бокс.
19:00 Ужин.
09.00 Завтракаем.
В этот день у нас в меню только блюда из адыгейской кухни.
10.00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней" (вход оплачивается отдельно).
На этой экскурсии вы познакомитесь в с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита - дольмена, выезжаем на конную прогулку на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз (оплачивается отдельно).
По горным тропам добираемся до смотровых площадок на потрясающие горные панорамы.
Обед в формате пикника.
19.00 Ужинаем.
09.00 Завтракаем и едем на сплав.
Сплав несложный, будет проходить по Гранитному каньону на реке Белой в течение 1,5 часа (оплачивается отдельно).
Сам гранитный каньон является памятником природы, интересен необычным цветом берегов.
Скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой, красный, розовый цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.
В отдельных местах русло реки сужается до двух метров и образует потоки колоссальной силы.
14.00 Обедаем.
После обеда едем к реке Мишоко, где будем осваивать элементы каньонинга с использованием альпинистского снаряжения и обучаться навыкам движения по пересеченному рельефу.
Река Мишоко в нижнем течении образовала несколько каскадов водопадов, ванны в монолитах, глубокие заводи.
На обоих берегах реки имеются пещеры-стоянки древнего человека.
После маршрута можете посещение экстрим-парк «Мишоко».
Полет на троллее, протянутом над ущельем Мишоко (оплачивается самостоятельно).
19.00 Ужинаем в каминном зале.
09.00 Просыпаемся и завтракаем.
10.00 По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки доедем до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмен.
Обед-пикник.
19.00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
09.00 Завтракаем.
10.00 Сегодня выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.
Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги - запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.
Обедаем в формате пикника.
На обратном пути заезжаем в необорудованные карстовые пещеры: «Красивая», «Пикетная» и «Сухая».
Пещеры расположены среди леса в южной части хребта Азиш-Тау на высоте более 1300 метров над уровнем моря.
Длина «Красивой» 173 метра, «Пикетной» 141 м, «Сухой»-100м.
На стенах, потолке и на полу пещер образовалось большое количество сталактитов и сталагмитов.
При посещении необорудованных пещер - приключения гарантированы!
Обед в формате пикника.
Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
19.00 Встречаемся за ужином. Общаемся, делимся впечатлениями и фотографиями, едим приготовленный на огне шашлык.
9:00 Завтракаем и готовимся к дороге.
10:00 Переезжаем из пос. Каменномостский на Черноморское побережье Краснодарского края в поселок Бетта.
Пос. Бетта – это живописный курортный поселок, расположенный в сорока километров южнее Геленджика.
Этот курорт, благодаря своей удаленности от крупных транспортных магистралей, заслужил признание людей, которые стремятся провести свой отдых как можно ближе к природе.
В окрестностях поселка сохранилась первозданная горная природа со смешанными лесами, естественными галечными пляжами и чистейшим морем.
Расстояние до пляжа – около 350 метров.
Дорога без ступенек, идет мимо частного сектора.
Время в пути около 12 минут.
14:00 Размещение на базе отдыха, расположенной на берегу Черного моря.
15:00 Обед на базе.
18:30 Ужин.
Все последующие дни вы живёте на базе отдыха.
8:00 – 10.00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00 – 14.30 Обед.
Свободное время.
18:30 –19.30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
8:00 – 10.00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00 – 14.30 Обед.
Свободное время.
18:30 –19.30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
8:00 – 10.00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00 – 14.30 Обед.
Свободное время.
18:30 –19.30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
8:00 – 10.00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00 – 14.30 Обед.
Свободное время.
18:30 –19.30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
8:00 – 10.00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00 – 14.30 Обед.
Свободное время.
18:30 –19.30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Освобождение номера до 12:00.
Самостоятельный выезд.
Трансфер в удобное время и город отправления можно заказать на базе отдыха.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Адыгее и в домиках в по. Бетта Краснодарский край.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостевой дом “У Горы”/ пос. Бетта
|58 000
|Гостевой дом “на Аминовке” / пос. Бетта
|47 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Трансфер осуществляется в день заезда.
Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал Краснодара можно заказав микроавтобус - 4000 руб. за машину, легковой автомобиль -2500 руб. за машину;
Трансфер Белореченск - пос. Каменномостский – 1200 руб. за машину;
г. Майкоп – пос. Каменномостскийй – 1000 руб. за машину;
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 2000 до 3000 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Предоставляется скидка 15% для детей до 16 лет.
При проведении программы возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Не рекомендуется участвовать в конной прогулке при массе тела свыше 100 кг., только по согласованию с туроператором.