2 день

Пеший маршрут по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км.), откуда и начнется маршрут.

В этот день идём в настоящий поход.

Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг.

Возвращение на базу, ужин.

Вечером ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.

В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!