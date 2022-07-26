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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча
Добро пожаловать в горную Адыгею.
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Пеший маршрут по плато Лаго-Наки
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км.), откуда и начнется маршрут.
В этот день идём в настоящий поход.
Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг.
Возвращение на базу, ужин.
Вечером ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.
В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
Каньонинг по ущелью реки Мешоко, Черный шум, Хаджохская теснина, скалолазание
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).
Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой).
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Очень впечатляет!
После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко.
Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!
По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.
Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности!
Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания.
Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером.
Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.
Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин и посиделки у камина в приятной компании.
Маршрут в дикие пещеры
В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).
Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Едем по лесной дороге среди пихт и лавровишни – здорово!
Итак, дикие пещеры!
О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Мы посетим одну из красивейших карстовых полостей.
Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Сегодня даже обеденный перекус проходит в необычном месте.
Большие поляны – копия живописных среднерусских равнин, вокруг березы и сосны.
Возвращение на базу, ужин.
Вечером ждём вас в нашем уютном кафе, где можно провести вечер в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
Водопады, пещеры и гроты
На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово.
Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.
По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.
Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.
Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.
Далее поселок Мезмай.
В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.
Набираем высоту.
Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.
Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое!
После обеда возвращаемся к нашему вездеходу и двигаемся по Гуамскому хребту в сторону Монахова водопада и пещер.
Дорога лежит через столетние дубравы.
Разбиваем лагерь, завтра утром мы спустимся к водопадам и пещерам, месту проживания (в 16 веке) монаха – отшельника.
Это место находится в скальном горизонтальном ложе, ограниченном снизу трёхсотметровым обрывом в Гуамское ущелье – это завтра, а сегодня вечером мы балуем себя разными вкусностями, слушаем гитару у костра, в общем расслабляемся.
Каньонинг в Гуамском ущелье
В этот день вас ждёт захватывающий каньонинг в Гуамском ущелье.
Это приключение в одном из самых интересных и сложных ущелий Краснодарского края.
Спускаемся через девственный лес стройных сосен и буков в Гуамское ущелье.
Делаем остановку для изучения пещерного водопада – Монахова.
Вновь крутая тропа.
Восстанавливаем силы вкусным перекусом, любуясь красотами ущелья.
Переодеваемся в гидрокостюмы и уходим за новой порцией ярких приключений.
Потрясающий объект – приток р. Курджипс, здесь тысячелетние реликтовые заросли самшита и папоротника в сочетании с нагромождением плотин из бревен и валунов создают ощущение оторванности от временной реальности.
Вода бодряще холодная, так что, хвала изобретателю неопрена.
Дорога домой – 6 км по узкоколейке до Мезмая, где нас подхватывает глубокоуважаемый наш «владыка бездорожья».
Обратный путь – это подъем по дороге на высоту птичьего полета и захватывающий дух «offroad».
Пеший радиальный выход в верховья р. Курджипс, термальные источники
После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км.).
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух.
По лесной тропе, среди высоченных пихт и сосен, над Курджипским ущельем забираемся во все интересные места – гроты, разломы, покрытые коврами мха.
Здесь настоящая тайга – дикая и красивая!
Возвращение на базу.
После ужина можно отправиться на геотермальные источники.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в палаточном лагере на маршруте.
Доплата за одноместное размещение – 14 000 руб.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.
Варианты проживания
База отдыха «Формула активного отдыха»
База отдыха находится в горах, в лесной зоне Азишского хребта на высоте около 1200 м над уровнем моря и удалена от автодороги на 300 м, что создает ощущение уединенности, но вместе с тем, подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта.
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера - на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4-х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Палаточный лагерь
Ночевка в палатке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й-7-й дни - трехразовое питание, 8-й день - завтрак)
- Активные маршруты
- Экскурсионная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар (3000 руб. /чел. - в обе стороны)
- Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды (4000 руб. /чел. - в обе стороны)
- Индивидуальный трансфер
- Баня
- Шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
- дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
- гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца);
- солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться самостоятельно?
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопский район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Как организован трансфер?
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату:
1) ж/д вокзал Краснодар–1 – база в горах – ж/д вокзал Краснодар-1.
Сбор группы в 15:00. на ж/д вокзале Краснодар-1.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
2) аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах – аэропорт г. Минеральные Воды.
Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 16:00).
Индивидуальный трансфер ко времени прибытия/отправления (стоимость за легковой автомобиль до 3-х человек в одну сторону):
- встреча в аэропорту г. Минеральные Воды – 9 000 руб.;
- встреча в г. Краснодар – 6 000 руб.;
- встреча в г. Армавир – 6 000 руб.;
- встреча в г. Белореченск – 3 000 руб.;
- встреча в г. Майкоп – 2 000 руб.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.
Есть ли сотовая связь?
МТС, Билайн, Мегафон.
! обратите внимание, что tele2, yota – сигнал отсутствует.
Мобильный интернет:
Билайн
Wi-fi:
В кафе, на территории базы (в номерах нет)
! Т. к. база отдыха находится в горах, связь может быть неустойчивой.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Такой момент только учесть хотелось бы, стоило бы внести хотя бы в список вещей, которые необходимо взять с собой, наколенники, потому что этим не обеспечивают, а колени могут пострадать на многих маршрутах, а в остальном вообще всё прекрасно, коллектив отзывчивый, дружелюбный, маршруты построены интересно, кормят безумно вкусно? мы остались очень довольны??