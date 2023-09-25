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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Источник «Псыгупс»
13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
19:30 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
14:00 Обед.
15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
19:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Хаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньон
9:00 Завтрак.
10:00 Отправление, выезд на весь день.
Берём с собой ланч- боксы, термоса и отправляемся в путешествие.
Для начала мы отправимся погулять к дольменам, древним сооружениям, ровесникам египетских пирамид и, даже чуть старше.
Далее, мы выдвигаемся с Вами на следующую нашу достопримечательность, которая находится прямо в нашем поселке.
Это Хаджохская теснина, каньон реки Белой.
Хаджохской тесниной (доп. плата) называют извилистую щель в скалах над рекой Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский.
Длина теснины составляет 400 метров, глубина — около 40, ширина в разных участках колеблется от 2 до 7 метров.
Затем мы с Вами выдвигаемся в район посёлка Хамышки.
Отправляемся по самой живописной дороге в Адыгее.
Остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км., а так же спустимся в него, чтобы посмотреть, как бушует и кипит вода, в каньоне реки Белой.
После этого, мы посетим жертвенный камень поселка Хамышки, где когда-то проводились жертвенные ритуалы.
Так же в этот день, мы обязательно заедем с Вами за самым вкусным горным медом и пообедаем в живописном месте, на берегу реки.
Конная прогулка по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (оплачивается отдельно).
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами.
14:00 Обед.
15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк.
19:00 Ужин.
Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день.
Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября).
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
18:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Скала Чертов палец
09:00 Завтрак.
10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец.
Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.
А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.
14:00 Обед.
Далее отправляемся на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно)..
19:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:
|24.03.24 - 16.11.24 (кроме 28.04.24-11.05.24)
|Майские
28.04.24 - 11.05.24
|17.11.24 - 27.12.24
|Дего
|Двухместный номер стандарт
|28400
|-
|28400
|Двухкомнатный 4-х местный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|28400
|-
|28400
|Двухкомнатный 4-х местный семейный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|28400
|-
|28400
|Двухместный номер комфорт
|31300
|-
|31300
|Трехкомнатный 4-х местный номер люкс
|31300
|-
|31300
|Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)
|26000
|-
|26000
|Доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере
|14000
|-
|14000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|-
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|34800
|43700
|30400
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|34800
|43700
|30400
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|34800
|43700
|30400
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|34800
|43700
|30400
|Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|34800
|43700
|30400
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|34800
|43700
|30400
|Двухместный номер стандарт-мини
|34800
|43700
|30400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|26000
|30400
|26000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|12000
|19000
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|35600
|43800
|34300
|Двухместный номер улучшенный
|37700
|46500
|36300
|Двухместный номер комфорт
|39800
|49700
|38300
|Трехместный номер студия
|45800
|58000
|44000
|Четырехместный семейный номер
|34300
|41900
|33000
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия
|29000
|29100
|29000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт
|17000
|24000
|16000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный
|19000
|27000
|18000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|21000
|30000
|19000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|32200
|36500
|30400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|26000
|26000
|26000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|13000
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|скидка 10%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|32200
|43700
|32200
|Двухместный номер стандарт (мини)
|32200
|43700
|32200
|Трехместный номер стандарт
|32200
|43700
|32200
|Четырехместный номер стандарт
|32200
|43700
|32200
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|26000
|26000
|26000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11000
|19000
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|скидка 10%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|27200
|30400
|27200
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|7000
|10000
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями
|30400
|33000
|28700
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
|30400
|33000
|28700
|Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы
|30400
|33000
|28700
|Семейный номер с видом на горы
|30400
|33000
|28700
|Доплата за одноместное размещение
|8000
|12000
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|скидка 10%
Подселение возможно только в ГД “Рябиновые бусы”.
На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Оснащение номеров при заселении:
- Полотенца
- Фен
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
- в гд «Парк Хаджох» в номере «Студия» входят в стоимость халаты
- чайник в номере, либо куллер на этаже
- Микроволная печь есть в номерах Горная Лаванда и Отдых у реки
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «на Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Софья»
Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.
В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.
Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.
Номерной фонд для размещения туристов представлен:
- Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
- Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Дего»
Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар / Минеральные Воды
- Проживание в гостевом доме в 2-3-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня
- Работа гида по программе
- Все трансферы по маршрутам программы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: канатная дорога - 800 руб. /чел. монастырь - 400 руб. /чел. Хаджохская теснина - 500 руб. /чел. «Сад Камней» - 150 руб. /чел. водопады Руфабго - 500 руб. /чел. Азишская Пещера - 700 руб. /чел. термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатнопещера Нежная - 300 руб. Кавказский заповедник - 300 руб. конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел. рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел
- Канатная дорога - 800 руб. /чел
- Монастырь - 400 руб. /чел
- Хаджохская теснина - 500 руб. /чел
- «Сад Камней» - 150 руб. /чел
- Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
- Азишская Пещера - 700 руб. /чел
- Термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
- В выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб
- Взрослый и дети от 14 лет - 800 руб
- Детский 6-13 лет - 450 руб
- Будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
- Взрослый и дети от 14 лет - 700 руб
- Детский 6-13 лет - 400 руб
- Дети до 5 лет бесплатно
- Пещера Нежная - 300 руб
- Кавказский заповедник - 300 руб
- Конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел
- Рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Питание, не указанное в программе тура
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- одежда по сезону;
- треккинговые палки – при необходимости;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
- Если вы пребываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала.
Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
- Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
- Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
- Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера
- от Минеральных Вод 4,5 часа
- от Краснодара 2,5 часа
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет - 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Может ли измениться программа?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
Как организовано питание?
Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).
ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.
Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.
На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох и «Софья» питаются на территории этого гостевого дома.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?
- Банкоматы есть
- Сетевой магазин «Пятёрочка»
- Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко
Подходит ли рафтинг новичкам и людям без опыта?
Рафтинг по реке Белая стоит особого внимания, у нас проводят чемпионаты России, поэтому инструктора, которые будут Вас сопровождать, выполняют свою работу на 100%. Для сплава выдаются: гидрокостюм, гидротапочки, жилет, весло. Маршруты специально продуманы для новичков (соответственно подготовки не требуют), пороги обязательно имеются, рафт они не перевернут (так как эта лодка создана специально, для устойчивости на воде).
Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Очень понравилось проживание в Парке Хаджох: красивая и ухоженная территория, вкусная домашняя еда в кафе и огромный плюс - это подогреваемый бассейн с гидро массажными установками. Номера чистые и уютные, всё в хорошем состоянии. И расположение отеля очень удачное - в центре поселка.
Мы увезли с собой массу самых приятных впечатлений и эмоций от этого тура!!!