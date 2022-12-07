Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
Групповой тур в Краснодаре

Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней

5
3 отзыва
Очень насыщенная и сбалансированная программа тура, сочетающая сильные и яркие впечатления от занятий активными видами отдыха, а также расслабляющим купанием в геотермальных источниках.

Вы посетите Хаджохскую теснину, познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», отправитесь на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь и к горному плато Лаго-Наки.

Подниметесь по канатной дороге на хребет Уна-Коз и дойдете к уникальному памятнику природы — Чертов Палец.
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Осень-зима
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Что вас ожидает:

Конная прогулка
Конная прогулка
Нас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным
Сочная адыгейская кухня
Сочная адыгейская кухня
В нашем меню будут блюда из адыгейской кухни, знаменитый адыгейский сыр и сочный шашлык
Релакс на термальных источниках
Релакс на термальных источниках
Окунемся в расслабляющее тепло геотермальных источников
Экстрим-парк
Экстрим-парк
После приятной прогулки у нас будет возможность посетить экстрим-парк в ущелье Мишоко
По ущелью на поезде
По ущелью на поезде
Совершим небольшое путешествие на экскурсионном поезде по Гуамскому ущелью
Спелеотуризм
Спелеотуризм
Спустимся в необорудованные пещеры — приключения гарантированы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Купание в геотермальном источнике

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.

Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке «Важно знать».

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.

Обед или ланч-бокс.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Прибытие. Купание в геотермальном источникеПрибытие. Купание в геотермальном источникеПрибытие. Купание в геотермальном источникеПрибытие. Купание в геотермальном источнике
2 день

Посещение горного ущелья «Руфабго»

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией: водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке.

С помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).

Обед-ланч-бокс.

19:00 Ужин.

Посещение горного ущелья «Руфабго»Посещение горного ущелья «Руфабго»Посещение горного ущелья «Руфабго»Посещение горного ущелья «Руфабго»
3 день

Посещение Свято-Михайловского монастыря

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий.

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Вкусный обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

Посещение Свято-Михайловского монастыряПосещение Свято-Михайловского монастыряПосещение Свято-Михайловского монастыряПосещение Свято-Михайловского монастыря
4 день

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты

08:00-10:00 Завтрак.

По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
5 день

Конная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснина

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.

В Хаджохскую теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды — зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14:00 Вкусный обед.

15:00 Едем изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».

Конная прогулка по урочищу Мишоко.

Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.

Вы сможете выбрать время прогулки (от 30 мин до 2 часов).

  • Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко. любуемся видами горными видами.

На данном маршруте есть возможность посетить экстрим-парк.

19:00 Ужин.

Конная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснинаКонная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснинаКонная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснинаКонная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснина
6 день

Плато Лаго-Наки, пещера Большая Азишская

09:00 Завтрак.

10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».

На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Обед — ланч-бокс.

Если позволит погода, идем в необорудованные пещеры.

При посещении необорудованных пещер —приключения гарантированы!

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».

Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.

19:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр. Акция действует с октября по май включительно.

Плато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая Азишская
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-КозПодъем по канатной дороге на хребет Уна-КозПодъем по канатной дороге на хребет Уна-КозПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз
8 день

Свободный день

08:00-10:00 Завтрак.

Свободное время.

14:00-15:00 Обед.

19:00 Ужин.

После ужина поездка на геотермальный источник.

Купание в бассейнах с геотермальной водой..

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Гуамское ущелье

08:00-10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед – пикник.

Возвращение на базу.

19:00 Ужин.

После ужина — поездка на геотермальный источник.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
10 день

Майкоп

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.

Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.

Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.

Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».

Мы также заедем на городской рынок.

15:00 Обед.

16:00 Поездка на геотермальный источник.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

19:00 Ужин.

МайкопМайкопМайкопМайкоп
11 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

11:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.

Стоимость тура на одного человека при размещении в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином. Уникальный дизайн — 63 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У горы». Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 63 000 руб. /чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 51 500 руб. /чел.;
  • гостевой дом «Горная Лаванда». Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 51 500 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У Николая». Номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай — 51 500 руб. /чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 47 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У Сергея». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 46 500 руб. /чел.;
  • гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 46 500 руб. /чел.;

Размещение в номерах от 4 человек:

  • в гостевом доме «Деревянные коттеджи»47 000 руб. /чел.;

Хостел:

  • гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел и душ — 36 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостевой дом «У горы»

10 ночей

Гостевой дом «У горы» расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Гостевой дом «Эдельвейс»

10 ночей

Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.

Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»

Гостиница «Графство Хаджох»

10 ночей

Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.

Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»Гостиница «Графство Хаджох»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

10 ночей

«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

10 ночей

Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;\
  • лектрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

Гостевой дом «У Сергея»

10 ночей

1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.

Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
  • Питание 3-разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа инструкторов по программе
  • Аренда снаряжения
  • Все трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике согласно программе
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская теснина" - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 200 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 350 руб. "Музей Востока" - 150 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. национальный музей в Майкопе - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
  • «Хаджохская теснина» - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 200 руб
  • «Водопады Руфабго» - 500 руб
  • Пещера «Большая Азишская» - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 350 руб
  • «Музей Востока» - 150 руб
  • Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб
  • Музей «Беловодье» - 200 руб
  • Национальный музей в Майкопе - 300 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
  • Конная прогулка: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб
  • Обратный трансфер - от 500 руб
  • Страховка
  • Билет на подъемник: подъем - 800 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
  • Трансфер до места проживания в любое другое время, раньше или позже указанного
  • Спортивная страховка
  • Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
  • теплую куртку; свитера, шерстяные носки;
  • куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
  • фонарик налобный;
  • треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары! на смену;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).

Для удобства можете захватить треккинговые палки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в воскресенье.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

  • Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:00.

Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский

  • Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:10.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи:

  • мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке Ласточка Сочи — Майкоп.
  • Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер в среду.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

Обратный трансфер не входит в стоимость тура.

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 800 руб. /чел.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 500 руб. /чел.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб. /чел.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка:

  • Трансфер из пос. Каменномостский до г. Майкопа в 5:45 (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкопа в 07:00.

Для тех, кто едет в Москву на автобусе:

  • Трансфер из п. Каменномостского в Майкоп. Время по согласованию. Стоимость 500 руб. (не менее 2 человек).
Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 дек 2022
Отдыхали с 20.11.22 г по 30.11.2021 года в мультитуре по Адыгее. Хочу выразить огромную благодарность Юлии в подборе тура, бронировании и МАКСИМАЛЬНО быстрых ответах на ВСЁ интересующие вопросы! Жили в отеле графство Хаджок не поверите жили одни. Это было необычно для нас! Куратор Николай добродушно нас встретил, всегда был на связи. Гид Людмила профессионал своего дела, каждый день с ней был просто замечательный и познавательный для нас. Водитель Андрей делал наш отдых комфортным всегда(встреча на вокзале,поездки на источники). Источники просто 🔥,после тяжелого дня поездка на них, как новое рождение. Всё благоустроено, чисто. Отдельное спасибо фотографу Юрию он весёлый, добрый, душевный, отзывчивый и естественно мастер своего дела, у нас впервые был свой фотограф, это неожиданно приятно и просто замечательно, фотографии очень красивые со вкусом. Юрий всегда нас веселил разными историями. Еда это отдельная история- это было ужастно много🤦‍♀️ и очень очень вкусно
. У нас был организован мастер класс по изготовлению куклы, и всё поехали на него)) было очень классно и весело. Хочется поблагодарить большую страну за такую команду профессионалов своего дела! Адыгея встретила нас теплом, гостеприимством, радостью., добром. НАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!! Всём рекомендую.
Л
17 апр 2024
При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное спасибо. Организатор дал полную понятную информацию где нас встретят, мы доезжали до Краснодара, далее автобусом довезли до места, определили в гостевой дом, который мы выбирали. И каждый день организованно за нами приезжал транспорт и отвозил на экскурсии. В конце нам сделали подарки: угостили вкусным шашлычком и с собой дали презент-адыгейский сыр, спасибо им огромное, сыр очень вкусный!
При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное
Е
16 апр 2024
Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!
Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!Спасибо организатору - принимающей стороне. Ребята, вы большие молодцы, все было очень здорово!!!

Тур входит в следующие категории Краснодара

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