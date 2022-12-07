Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
Вы посетите Хаджохскую теснину, познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», отправитесь на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь и к горному плато Лаго-Наки.
Подниметесь по канатной дороге на хребет Уна-Коз и дойдете к уникальному памятнику природы — Чертов Палец.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Купание в геотермальном источнике
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.
Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке «Важно знать».
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.
Обед или ланч-бокс.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Посещение горного ущелья «Руфабго»
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией: водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке.
С помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).
Обед-ланч-бокс.
19:00 Ужин.
Посещение Свято-Михайловского монастыря
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Вкусный обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
08:00-10:00 Завтрак.
По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Конная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснина
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван Хаджохская теснина.
В Хаджохскую теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды — зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14:00 Вкусный обед.
15:00 Едем изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
Конная прогулка по урочищу Мишоко.
Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.
Вы сможете выбрать время прогулки (от 30 мин до 2 часов).
- Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко. любуемся видами горными видами.
На данном маршруте есть возможность посетить экстрим-парк.
19:00 Ужин.
Плато Лаго-Наки, пещера Большая Азишская
09:00 Завтрак.
10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».
На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Обед — ланч-бокс.
Если позволит погода, идем в необорудованные пещеры.
При посещении необорудованных пещер —приключения гарантированы!
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».
Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.
19:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр. Акция действует с октября по май включительно.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Свободный день
08:00-10:00 Завтрак.
Свободное время.
14:00-15:00 Обед.
19:00 Ужин.
После ужина поездка на геотермальный источник.
Купание в бассейнах с геотермальной водой..
Гуамское ущелье
08:00-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед – пикник.
Возвращение на базу.
19:00 Ужин.
После ужина — поездка на геотермальный источник.
Майкоп
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — город Майкоп.
Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.
В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.
Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.
Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».
Мы также заедем на городской рынок.
15:00 Обед.
16:00 Поездка на геотермальный источник.
В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.
19:00 Ужин.
Отъезд
09:00 Завтрак.
11:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.
Стоимость тура на одного человека при размещении в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами:
- гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином. Уникальный дизайн — 63 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «У горы». Деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном, вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 63 000 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник — 51 500 руб. /чел.;
- гостевой дом «Горная Лаванда». Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 51 500 руб. /чел.;
- гостевой дом «У Николая». Номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай — 51 500 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 47 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «У Сергея». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 46 500 руб. /чел.;
- гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 46 500 руб. /чел.;
Размещение в номерах от 4 человек:
- в гостевом доме «Деревянные коттеджи» — 47 000 руб. /чел.;
Хостел:
- гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел и душ — 36 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевой дом «У горы»
Гостевой дом «У горы» расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «Эдельвейс»
Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.
Гостиница «Графство Хаджох»
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;\
- лектрический чайник.
Гостевой дом «У Сергея»
1-комнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Работа инструкторов по программе
- Аренда снаряжения
- Все трансферы по программе
- Купание в геотермальном источнике согласно программе
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская теснина" - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 200 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 350 руб. "Музей Востока" - 150 руб. посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. национальный музей в Майкопе - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
- «Хаджохская теснина» - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 200 руб
- «Водопады Руфабго» - 500 руб
- Пещера «Большая Азишская» - 800 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 350 руб
- «Музей Востока» - 150 руб
- Посещение древних пещер-келий монахов - 200 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб
- Музей «Беловодье» - 200 руб
- Национальный музей в Майкопе - 300 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 800 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 600 руб
- Конная прогулка: 35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб., 5 часов - 5 000 руб
- Обратный трансфер - от 500 руб
- Страховка
- Билет на подъемник: подъем - 800 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
- Трансфер до места проживания в любое другое время, раньше или позже указанного
- Спортивная страховка
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
- теплую куртку; свитера, шерстяные носки;
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- фонарик налобный;
- треккинговые ботинки или иную обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары! на смену;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в воскресенье.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
- Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:00.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский
- Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:10.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
- мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке Ласточка Сочи — Майкоп.
- Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Обратный трансфер в среду.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 800 руб. /чел.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 500 руб. /чел.
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб. /чел.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка:
- Трансфер из пос. Каменномостский до г. Майкопа в 5:45 (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкопа в 07:00.
Для тех, кто едет в Москву на автобусе:
- Трансфер из п. Каменномостского в Майкоп. Время по согласованию. Стоимость 500 руб. (не менее 2 человек).
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
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Отзывы и рейтинг
. У нас был организован мастер класс по изготовлению куклы, и всё поехали на него)) было очень классно и весело. Хочется поблагодарить большую страну за такую команду профессионалов своего дела! Адыгея встретила нас теплом, гостеприимством, радостью., добром. НАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!! Всём рекомендую.