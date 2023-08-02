После яркой и наполненной активностью первой половины тура, вы релаксируете на Черноморском побережье Краснодарского края, наслаждаясь природой, солнцем и морем.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Геотермальный источник
Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение в комфортабельных коттеджах, номерах.
18:00 Ужин.
19.00 Поездка на геотермальный источник.
Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день,когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Хаджохская теснина. Конный маршрут
09.00 Завтракаем.
10.00 Сегодня гид-инструктор поведет вас на уникальный, природный объект: «Хаджохскую теснину» (входные билеты оплачиваются отдельно).
Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.
Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.
Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.
Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.
Далее, маршрут пройдет по каньону реки Белой до ущелья ручья Мезмайский, напоминающего каменный лабиринт.
Купание в каменной чаше четвертого водопада ручья Мезмайский.
14.00 Обед.
15.00 Конная прогулка по предгорьям Адыгеи (оплачивается дополнительно).
Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.
19.00 Ужин.
Ущелье "Руфабго". Спуск в пещеру "Сквозная"
9:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья "Руфабго", с его водной феерией: водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (входные билеты оплачиваются отдельно).
Будем купаться в водопадах.
Дойдем до скалы "Парус".
Это огромная скала в виде паруса, стоящая в месте слияния ручья Бачурина и Руфабго.
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру "Сквозная" (высота спуска 15 м).
Обед – ланч-бокс.
19:00 Ужин.
Сплав. Каньонинг
09.00 Завтракаем и едем на сплав.
Сплав несложный, будет проходить по Гранитному каньону на реке Белой в течение 1,5 часа (оплачивается отдельно).
Сам гранитный каньон является памятником природы, интересен необычным цветом берегов.
Скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой, красный, розовый цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.
В отдельных местах русло реки сужается до двух метров и образует потоки колоссальной силы.
14.00 Обедаем.
После обеда едем к реке Мишоко, где будем осваивать элементы каньонинга с использованием альпинистского снаряжения и обучаться навыкам движения по пересеченному рельефу.
Река Мишоко в нижнем течении образовала несколько каскадов водопадов, ванны в монолитах, глубокие заводи.
На обоих берегах реки имеются пещеры-стоянки древнего человека.
После маршрута можете посещение экстрим-парк «Мишоко».
Полет на троллее, протянутом над ущельем Мишоко (оплачивается самостоятельно).
19.00 Ужинаем в каминном зале.
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
8:00-10:00 Завтрак.
10.00 По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки доедем до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмен.
Посещение веревочного парка (не входит в стоимость).
Обед-пикник.
19.00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Плато Лаго-Наки. Посещение необорудованных пещер
09.00 Завтракаем.
10.00 Сегодня выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.
Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги - запросто можно найти окаменелую ракушку — отличный сувенир на память об Адыгее!
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Треккинг к истокам реки Курджипс с кристально чистой водой и пещере «Овечьей».
Обед ланч-бокс.
На обратном пути заезжаем в необорудованные карстовые пещеры: «Красивая», «Пикетная» и «Сухая».
Пещеры расположены среди леса в южной части хребта Азиш-Тау на высоте более 1300 метров над уровнем моря.
Длина «Красивой» 173 метра, «Пикетной» 141 м, «Сухой»-100м.
На стенах, потолке и на полу пещер образовалось большое количество сталактитов и сталагмитов.
При посещении необорудованных пещер - приключения гарантированы!
Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
19.00 Встречаемся за ужином. Общаемся, делимся впечатлениями и фотографиями.
Переезд в пос. Бетта
9:00 Завтракаем и готовимся к дороге.
10:00 Переезжаем из пос. Каменномостский на Черноморское побережье Краснодарского края в поселок Бетта.
Пос. Бетта – это живописный курортный поселок, расположенный в сорока километров южнее Геленджика.
Этот курорт, благодаря своей удаленности от крупных транспортных магистралей, заслужил признание людей, которые стремятся провести свой отдых как можно ближе к природе.
В окрестностях поселка сохранилась первозданная горная природа со смешанными лесами, естественными галечными пляжами и чистейшим морем.
Расстояние до пляжа – около 350 метров.
Дорога без ступенек, идет мимо частного сектора.
Время в пути около 12 минут.
14:00 Размещение на базе отдыха, расположенной на берегу Черного моря.
15:00 Обед на базе.
18:30 Ужин.
Все последующие дни вы живёте на базе отдыха.
Отдых на море
8:00 – 10.00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00 – 14.30 Обед.
Свободное время.
18:30 –19.30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Отдых на море
8:00 – 10.00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00 – 14.30 Обед.
Свободное время.
18:30 –19.30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Отдых на море
8:00 – 10.00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00 – 14.30 Обед.
Свободное время.
18:30 –19.30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Отдых на море
8:00 – 10.00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00 – 14.30 Обед.
Свободное время.
18:30 –19.30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Отдых на море
8:00 – 10.00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00 – 14.30 Обед.
Свободное время.
18:30 –19.30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Отъезд
Освобождение номера до 12:00.
Самостоятельный выезд.
Трансфер в удобное время и город отправления можно заказать на базе отдыха.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Адыгее и в домиках в пос. Бетта, Краснодарский край.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
При двухместном размещении:
|В Адыгее
|В пос. Бетта
|руб. /чел.
|в гостинице «У горы» - деревянный сруб в старинном русском стиле", коттеджах "Замок Грез и "Акварум" (с камином) в номере на 2 этаже. Все коттеджи и номера со всеми удобствами. TV, холодильник в номере.
|двухкомнатные коттеджи (двухэажные и одноэтажные) со всеми удобствами: В коттеджах: TV, холодильник.
|72 000
|номера на 1 этаже коттеджа "Аквариум" - двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином, со всеми удобствами, ТV, холодильник.
|двухкомнатные двухэтажные и одноэтажные коттеджи со всеми удобствами. В коттеджах ТV, холодильник
|69 000
|гостевой дом "На Аминовской". гостевой дом "У Сергея" и номера "Стандарт" гостинице "Графство Хаджох". Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник.
|простые, уютные домики - двухместные номера со всеми удобствами и однокомнатном двухместном коттедже 25А. В номерах и коттеджах: санузел с душем, TV, холодильник.
|55 000
При трехместном размещении:
|В Адыгее
|В пос. Бетта
|руб. /чел.
|в гостинице «У горы» -, деревянный сруб в старинном русском стиле, в коттедже "Аквариум" в номерах на 1 этаже (с камином). Номера со всеми удобствами TV, холодильник.
|трехместный двухкомнатный коттедж и коттедж "Дом"А-Фрейм" со всеми удобствами. TV, холодильник
|69 000
|гостевой дом "На Аминовской", гостевом доме "У Сергея", номерах "Полулюкс" в гостинице “Графство Хаджох”. Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
|в трехместном двухкомнатном коттедже и коттедже "Дом"А-Фрейм" со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник
|59 000
|гостевой дом "На Аминовской гостевой дом" У Сергея" и номера "Полулюкс" в гостинице "Графство Хаджох". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
|простые однокомнатные трехместные номерах со всеми удобствами,: санузел с душем в номере, TV, холодильник
|53 000
|гостиница "Графство Хаджох "Хостел". Общий санузел и душ. ТВ и холодильник в холле.
|простые однокомнатные трехместные номера а со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник.
|44 000
При четырехместном размещении:
|В Адыгее
|В пос. Бетта
|руб. /чел.
|в гостинице «У горы» - деревянный сруб в старинном русском стиле и в коттедже "Замок Грез" и в коттедже "Аквариум" на 2 этаже. Номера со всеми удобствами. TV, холодильник.
|четырехместные двухкомнатные коттеджи со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник
|69 000
|гостевой дом "На Аминовской"., гостевой дом "У Сергея", в номерах "Стандарт" в гостинице "Графство Хаджох","Деревянные коттеджи". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
|двухкомнатные коттеджи со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник,
|59 000
|гостевой дом "На Аминовской", гостевой дом "У Сергея", в номерах "Стандарт"и в гостинице "Графство Хаджох". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
|простые, уютные домики в деревенском стиле: четырехместные номерах со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник. Номера коттеджей 10, 11, 14, 15
|53 000
|гостиница "Графство Хаджох". Хостел. Общий санузел и душ. ТВ и холодильник в холле
|четырехместные номера со всеми удобствами: санузел с душем в в коттедже., TV, холодильник. Номера коттеджей 10, 11, 14, 15
|49 000
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Выезд на маршруты производится с территории гостевого дома.
Деревянный в старинном русском стиле.
Номера со всеми удобствами (TV, холодильник, электрочайник).
Гостевой дом «на Аминовке»
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник.
База отдыха в пос. Бетта
В пос. Бетта простые, уютные домики в деревенском стиле. Двух-, трех- и четырехместные номера со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах (в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде)
- Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Работа инструкторов по программе
- Аренда снаряжения
- Трансферы по программе
- Купание в геотермальных бассейнах
- Трансфер в пос. Каменномостский (в день заезда)
- Переезд из п. Каменномостского в пос. Бетту
Что не входит в цену
- Авиа - и жд билеты до г. Краснодар и обратно
- Билеты на экскурсионные объекты:
- «Хаджохская Теснина» - 600 руб
- Музей природы - 300 руб
- Проход в заповедник - 300 руб
- Конная прогулка: 700 руб. - 35 мин., 1 000 руб. - 1 час, 1 800 руб. - 2 часа, 2 500 руб. - 3 часа, 4 000 руб. - 5 часов (доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость)
- Сплав - 1 500 руб. (доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость)
- Обратный трансфер из пос. Бетта
- Аренда маленького рюкзак 20-30 л. - 300 р. за сутки
- Спортивная страховка (оформляется по запросу)
- Трассы в веревочном парке «Тетис» - от 300 до 1500 руб
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- фонарик налобный для кейвинга;
- одежду, подходящую для активных приключений (которую не жалко испачкать). Лучше всего подходит синтетика или смесовая ткань, она лёгкая и быстро сохнет, в отличие от хлопка;
- легкую одежду (футболки, шорты, купальник, плавки);
- куртку-ветровку с капюшоном, плащ-дождевик или накидку;
- трекинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве (кроссовки или трекинговые сандалии), лучше 2 пары на смену. Трекинговые сандалии используются для переходов речек вброд;
- репелленты;
- крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко!
- головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
- очки солнечные;
- гигиеническая помада – с фактором защиты от солнца.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в день заезда.
- Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды 12:40
- Перелет в Сочи и трансфер из г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкоп можно на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп самостоятельно. Из Адлера электричка отправляется в 16:18.
- Трансфер из г. Армавир - 15:00-15:20 - поезд
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Краснодара до 12:00 - поезд
Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Как самостоятельно добраться до места начала тура?
Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом., Сайт http://www.neoplantur.ru тел: +7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97). От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении - 17 часов.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка 10% для детей до 16 лет.
Может ли измениться программа?
При проведении программы возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Есть ли ограничения по весу для конной прогулки?
Не рекомендуется участвовать в конной прогулке при массе тела свыше 100 кг., только по согласованию с туроператором.