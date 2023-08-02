1 день

Прибытие. Геотермальный источник

Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение в комфортабельных коттеджах, номерах.

18:00 Ужин.

19.00 Поездка на геотермальный источник.

Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет3 больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день,когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.