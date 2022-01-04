Каждый день будет насыщен пешими и автомобильными экскурсиями по самым красивым достопримечательностям Адыгеи, за один день в республике можно побывать сразу в нескольких климатических поясах и удивиться разнообразию природы и буйству красок.
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд. Хаджохская теснина. Купание в термальных источниках
13:00 Заезд.
14:00 Обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину (входной билет за доп. плату).
Теснина является частью Большого Хаджохского каньона.
Это извилистая щель в скалах над рекой Белая.
Длина теснины равна 400 м., глубина около — 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м..
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улицеи всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Скала Чертов палец
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз (доп. плата)и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Гуамское ущелье
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье — природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.
Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.
До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем (доп. плата) 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов».
Обед-пикник на маршруте.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Седые вершины Кавказских гор
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль (входной билет за доп. плату).
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Затем выезжаем на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
Здесь можно кататься на лыжах, санках, ватрушках на имеющемся здесь небольшом горнолыжном спуске с подъемником (доп. плата).
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Свято-Михайловский монастырь
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию в пос. Победа «Михайло-Афонскую Пустынь» — самый высокогорный мужской монастырь на Северном Кавказе.
Расположен на склоне горы Физиабго.
Давным-давно на вершине горы стояла крепость.
Оставшаяся кладка датируется историками «античным» временем.
Так же посетим одну из главных святынь монастыря — целебный источник святого великомученика Пантелеймона.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум» и «Сад камней» (доп. плата).
«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Водопады Руфабго
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго (входной билет за доп. плату) с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго — «Каскадный» — около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Посещение термальных источников (3 час).
19:00 Ужин.
Жемчужина Адыгеи - плато Лаго-наки
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры (входной билет за доп. плату). — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед-пикник на маршруте.
20:00 Праздничный новогодний ужин (доп. плата).
23:55 Фейерверк!!!
Столица Республики Адыгея
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп — один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.
Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни.
14:30 После обеда прогулка по городскому парку.
По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией — дегустацией «Крафтовое пиво» (доп. плата).
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
День релаксации
Пати возле бассейна.
Отъезд
Вручение подарков.
10:00 Отъезд.
Проживание
В рамках тура гости проживают в комфортабельных номерах на туристической базе «Активация» или аналогичной.
Доплата при выборе проживания в БО «Белла» - 7 000 руб.
Доплата за одноместное размещение — 25 000 рублей.
При размещении на турбазе “Активация” одноместное размещение не предусмотрено.
Варианты проживания
Туристическая база «Активация»
Расположена в уникальном, живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. За вкусным завтраком на террасе с панорамными окнами вы можете любоваться видами Кавказа за чашкой горячего чая или кофе. А вечером можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле, поиграть в различные увлекательные игры на свежем воздухе, спеть песни под гитару у костра. Рядом с базой в пешей доступности находятся многие туристические достопримечательности.
К размещению предлагаются уютные комфортабельные номера. В номерах различных категорий есть всё необходимое для комфортного отдыха, цифровое телевидение, Wi-Fi, душ, туалет.
Одноместное размещение не предусмотрено.
На территории функционирует открытый подогреваемый бассейн.
Турбаза «Горная»
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лагонаки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
БО «Горная Слобода»
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы в день заезда и в день выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
- Посещение геотермальных источников по программе
- Баня (по предварительной записи на месте)
- Спортивная страховка
Что не входит в цену
- Авиа-, ж/д, автобусные билеты до Краснодара и обратно
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: праздничный новогодний банкет (по желанию) - 7 000 руб. (до 18 лет - 3 500 руб.) Хаджохская теснина - 700 руб. /взрослый, 200 руб. /детский (до 7 лет бесплатно) пещера «Азишская» - 1000 руб. /взрослый, 500 руб. /детский (до 7 лет бесплатно) (льготникам скидка) Гуамское ущелье (паровозик) - 800 руб. /взрослый, 500 руб. /детский (льготникам скидка) посещение термальных источников сверх программы - 600 руб. /взрослый, 200 руб. /детский (до 7 лет бесплатно). Трансфер к источникам и обратно бесплатныйэкскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийканатная дорога - 800 рублейГузерипль - 500 руб. /150 руб. сад камней - 300 руб. паноптикум - 300 руб. водопады Руфабго - 800 руб. /взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 200 руб. аренда санок (Лаго-Наки) - 1000 руб
- Праздничный новогодний банкет (по желанию) - 7 000 руб. (до 18 лет - 3 500 руб.)
- Хаджохская теснина - 700 руб. /взрослый, 200 руб. /детский (до 7 лет бесплатно)
- Пещера «Азишская» - 1000 руб. /взрослый, 500 руб. /детский (до 7 лет бесплатно) (льготникам скидка)
- Гуамское ущелье (паровозик) - 800 руб. /взрослый, 500 руб. /детский (льготникам скидка)
- Посещение термальных источников сверх программы - 600 руб. /взрослый, 200 руб. /детский (до 7 лет бесплатно). Трансфер к источникам и обратно бесплатный
- Экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Канатная дорога - 800 рублей
- Гузерипль - 500 руб. /150 руб
- Сад камней - 300 руб
- Паноптикум - 300 руб
- Водопады Руфабго - 800 руб. /взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 200 руб
- Аренда санок (Лаго-Наки) - 1000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- Документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- Удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
- Спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- Купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- Рюкзак на 20-25 литров.
Для прохождения активной части Вам предоставят все необходимое снаряжение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы нужно с собой взять для заселения в гостевой дом?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Возможно ли в данном туре одноместное размещение?
Нет, в данном туре одноместное размещение не предусмотрено.
Предоставляется ли трансфер до базы размещения и обратно?
Расчетное время заселения - 14:30, выселения - 10:00.
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
1. Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 11:00;
2. Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 12:00;
— с 15:00 до 16:00;
Каждая суббота:
— с 15:00 до 16:00.
3. Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
— с 14:00 до 15:30;
— с 16:00 до 17:30;
Каждая суббота:
— с 14:00 до 15:30;
— с 16:00 до 17:30.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно, по тарифам Яндекс. Такси.
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки в туре?
- для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги;
- детям до 14 лет – 10%;
- пенсионерам - 10%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все хорошо организовано.