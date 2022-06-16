Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа

Проведите майские праздники в Адыгее! Вас ждет чистый горный воздух

5
3 отзыва
Проведите майские праздники в Адыгее! Вас ждет чистый горный воздух и прогулки по удивительным природным объектам: Гуамское ущелье, каньон реки «Мишоко», Свято-Михайловский монастырь и источник Пантелеймона-целителя, живописные водопады и горное ущелье «Руфабго».

Вы услышите рассказы об истории здешних мест, о древнем океане Тетис, о происхождении дольменов, а также у вас будет возможность искупаться в бассейнах с геотермальной водой.
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Майские каникулы на геотермальных источниках. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
03
мая

Программа тура по дням

1 день
Пос. Каменномостский, купание в геотермальных источниках

Встреча в аэропорте  и на ж/д вокзале Краснодара в 12:00.

Заезд в коттеджи или гостиницу.

14:00 Обед.

После обеда вас ждет поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной геотермальной водой.

19:00 Ужин.

2 день
Пешеходная экскурсия в каньон реки «Мишоко» либо конная прогулка. Геотермальные источники.

09:00 Завтрак.

10:00 Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.

Альтернативный маршрут  конная прогулка.

11:00 Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле).

Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!

14:00 Обед.

Поездка на геотермальный источник.

19:00 Ужин. 

3 день
Гуамское ущелье, геотермальный источник.

08:00 Завтрак.

09:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед – пикник.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

4 день
Свято-Михайловский монастырь и святой источник Пантелеймона, геотермальный источник.

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. 

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий. 

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

5 день
Пешеходная экскурсия на «Руфабго», геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: "Шум", "Малыш", "Сердце Руфабго", "Шнурок".

14:00 Обед.

15:00 Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

6 день
Отъезд

10:00  Завтрак.

Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:

  • гостевой дом «У горы» – 31 000 руб.;
  • гостевой дом «На Аминовской» – 25 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из г. Краснодар до пос. Каменномостский
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
  • Трехразовое питание
  • Работа инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обратный трансфер из п. Каменномостский в г. Краснодар – 700 руб. с человека
  • «Хаджохская Теснина» – 500 руб.
  • «Водопады Руфабго» – 500 руб.
  • Пещ. «Большая Азишская» – 500 руб.
  • "Музей природы» – 100 руб., подземный монастырь – 100 руб., частная коллекция "Сад камней" – 150 руб.
  • Музей "Беловодье" – 100 руб.
  • Музей природы – 300 руб.
  • Национальный музей – 300 руб.
  • Поездка по узкоколейной железной дороге – 600 руб.
  • Конная прогулка – 800 руб. (1 час), 1 500 руб. (2 часа). Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • Билет на подъемник – 600 руб. (при необходимости)
  • Дополнительные трассы в веревочном парке «Тетис» – от 400 до 1000 руб.
  • Экстрим-парк «Мишоко»
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку);
  • теплая куртка;
  • свитер;
  • шерстяные носки;
  • куртка-ветровка;
  • плащ-дождевик или накидка;
  • треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
  • фото- и/или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • треккинговые палки (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в день заезда.

Время отправления автобуса из г. Краснодара – 12:00.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодар не позднее 11:30, в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Машина выезжает из аэропорта г. Краснодар после сбора группы, но не позднее 12:00.

Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Обратный трансфер.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется 10.30 -11.00 и сначала едет в аэропорт, далее на ж/. д вокзал..

Стоимость трансфера 700 руб. с человека.

Как самостоятельно добраться до места сбора?

Добраться из аэропорта или ж\д вокзала г. Краснодар до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал г. Краснодар можно заказав микроавтобус – 4000 руб. /машина, легковой автомобиль – 2500 руб. /машина.

Трансфер г. Белореченск – пос. Каменномостский – 1000 руб. /машина; г. Майкоп – пос. Каменномостский – 800 руб. /машина.

Из г. Москва до г. Майкоп можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 2000 до 3000 руб.

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке.

Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» – это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении – 17 часов.

Как организовано питание в туре?

В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.

Каковы требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.

Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 16 лет предоставляется скидка – 10%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 июня 2022
Спасибо за четкость и оперативность работы и полную информацию о туре на сайте, что избавляет от недопонимания и лишних вопросов
Т
13 июня 2022
Кроме мелких огрехов с логистикой замечаний нет. Очень проживание в мотеле Беловодье. Чуткий заботливый персонал. Замечательные экскурсоводы Сергей Александрович и Любовь.
Т
9 июня 2022
По части организации тура Большой страной нет претензий. Все было четко и понятно по документам, оплате, срокам, на все дополнительные вопросы получали ответы.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры6-дневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

Похожие туры в Краснодаре

Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
5 отзывов
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
Совершите поездку в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
от 14 500 за всё до 3 чел.
Термальные источники «Водная Ривьера»
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
4.5
2 отзыва
Термальные источники «Водная Ривьера»
Путешествие по Адыгее с ее ледяными водопадами и величественными горными вершинами запомнится еще больше, если вы будете
26 июня
2 июля
3 июля
9 июля
1 700 за 1 человека
Из Краснодара - в Горную Адыгею
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
59 отзывов
Очень популярно сейчас
Из Краснодара - в Горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 600 за всё до 4 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Столичный Майкоп, горный поселок Гузерипль и потрясающая природа Кавказского заповедника
28 июня
29 июня
30 июня
5 июля
10 390 за всё до 3 чел.
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Батыр
Батыр
5
1 отзыв
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
В Краснодаре нет гор, но я отвезу вас в настоящие горы
12 600 за всё до 4 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
13 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
11 690 за всё до 3 чел.
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
2 июля
3 июля
4 июля
5 июля
8 000 за всё до 4 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
1 отзыв
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Легкое и дружеское путешествие по живописным окрестностям горного поселка Мезмай
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 900 за всё до 6 чел.
Гуамское ущелье и термальные источники
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
4.6
25 отзывов
Гуамское ущелье и термальные источники
На нашей экскурсии вас будет ждать посещение Гуамского ущелья - расщелины, которая образовалась среди гор
26 июня
2 июля
10 июля
16 июля
2 000 за 1 человека
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
8 000 за всё до 4 чел.
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
4 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
до 26 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
Прокатиться на байдарке по горной реке Белая и насладиться видами плато Лаго-Наки
4 июля
10 июля
22 авг
69 000 за 1 человека
Шапсугские аномалии: джип-тур по сакральному треугольнику
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Шапсугские аномалии: джип-тур по сакральному треугольнику
Насладиться горным лесом и зарядиться в местах силы
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
105009 450 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ