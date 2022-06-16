Купание в больших бассейнах с проточной геотермальной водой.

После обеда вас ждет поездка на геотермальный источник.

Заезд в коттеджи или гостиницу.

Встреча в аэропорте и на ж/д вокзале Краснодара в 12:00.

Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!

11:00 Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле).

10:00 Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко , откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

09:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье , расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.