Времени скучать не будет! Вас ждет 6 активных дней в туре: бескрайние просторы плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров, джиппинг и сплав.
А мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — все это отличное завершение хорошего дня!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Размещение на турбазе. Отдых
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах!
Маршрут по ущелью реки Руфабго
После завтрака на вездеходе совершаем заброску к верховью ущелья.
Именно эта часть самая живописная и удаленная.
Мы идём к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов.
Вода срывается с высоких террас на обширные просторы ущелья.
Колорит здешним местам придает растительность — буковые заросли деревьев, обвитые колхидским плющом.
Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, неспешная прогулка по живописным местам.
Возвращение на базу, ужин.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.
Пеший маршрут по плато Лаго-Наки. Геотермальные источники
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км), откуда и начнется маршрут.
В этот день идём в настоящий поход!
Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди — бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно — белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный трекинг!
Вечером, возвращение на базу, ужин.
После ужина «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках.
Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — все это отличное завершение хорошего дня!
Джиппинг к водопадам Университетский, Чинарский, хребет Гуама. Радиальный выход к Орлиной полке
На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор — это уже само по себе здорово.
Наша первая цель — пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.
По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.
Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.
Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе.
Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.
Далее поселок Мезмай.
В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.
Набираем высоту.
Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.
Долина, горы, скалы — место неимоверно красивое!
Скалолазание. Прогулка в дикие пещеры
Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).
Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером, все это нам очень пригодится на маршрутах!
Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира — в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).
Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Итак, дикие пещеры!
О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
Сплав на рафте. Гранитный каньон
Разнообразие — конек горной Адыгеи.
Гранитное ущелье — грандиозное зрелище, вода и камень — противостояние, порождающее красоту.
Фото в таких живописнейших местах будут получаться исключительно удачными!
Подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.
Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции!
Обедаем на заимке нашей рафт-базы.
Далее сплав.
Маршрут начинается за порогом Киши-2, препятствие четвертой категории, но в малую воду маршрут сложности не представляет.
В районе п. Хамышки несколько красивых водопадов, впадающих в реку.
Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.
После маршрута возвращаемся на базу
После ужина, ждем в кафе — будем играть, общаться, делиться впечатлениями.
Радиальный выход по урочищу Курджипс
После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух.
Дальше, нам предстоит прогулка по дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, устраиваем привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина — отличное завершение отпуска!
Завершение тура
В 9:00 завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар / Минеральные Воды (доп. плата).
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в номерах категории стандарт на базе отдыха «Формула активного отдыха».
Доплата при одноместном размещении – 14 000 руб.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.
Варианты проживания
База отдыха «Формула активного отдыха»
База отдыха находится в горах, в лесной зоне Азишского хребта на высоте около 1200 м над уровнем моря и удалена от автодороги на 300 м, что создает ощущение уединенности, но вместе с тем, подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования.
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера - на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4-х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Трехразовое комплексное питание: 1-й день - ужин, 2-й-7-й дни - трехразовое питание, 8-й день - завтрак
- Активные маршруты
- Экскурсионная программа
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструктора, аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников
- Входные платы на все объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Трансфер Краснодар - база размещения/база размещения - Краснодар (объединенный 3 000 руб. /чел. или индивидуальный)
- Баня - 3 000 руб. /2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи
- Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды (4 000 руб. /чел. - в обе стороны)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- солнцезащитные очки (лучше поляризационные);
- дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега. Цена 800-1000 руб. Вещь полезная для осенней погоды;
- садовые или строительные прорезиненные перчатки 1 пара (по желанию). Цена 50-250₽. Классно помогают при "грязной" погоде;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя). Можно заменить на целофановый пакет на крайний случай;
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю отдыха.
Гаджеты:
- смартфон и зарядка: в горах почти отсутствует устойчивый сигнал интернета, поэтому, если вам нужны будут офф-лайн карты, музыка, книги, видео и сериалы - лучше скачать их заранее;
- повербанк или компактный внешний аккумулятор (по желанию: на нашей базе есть электричество);
- флэшка или внешний жесткий диск (по желанию) – для обмена фото и видео с маршрутов. Гиды живут в горах и не могут скинуть вам фотографии, которые делают на маршруте;
- фен можно оставить дома – мы выдаем на базе;
- для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Обувь и одежда для путешествия:
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.
Обувь:
Удобная спортивная обувь. Обязательно две пары с нескользкой подошвой!
- первая пара – высокие непромокаемые ботинки (если есть трекиноговая обувь, лучше взять ее). Как альтернатива на осень: резиновые лёгкие (без вкладыша) эва-сапоги;
- вторая пара – кроссовки с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников.
Одежда:
Осенью берите одежду для теплой и прохладной погоды.
Для прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- жилетка пуховая или флисовая (по желанию);
- теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны);
- флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды);
- комплект термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой;
- тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах;
- шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею;
- шапка;
- перчатки теплые (флисовые лучше).
Для теплой погоды:
- футболки синтетические 2-3 шт.;
- брюки спортивные легкие (обязательно!). Можно взять и шорты (если погода позволяет) или трансформеры брюки-шорты;
- носки (2-3 пары обычных);
- головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.
Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Какие скидки есть в туре?
Для детей до 16 лет скидка на стоимость тура 10%.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату:
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус):
- жд вокзал Краснодар–1 – база в горах – жд вокзал Краснодар-1
Сбор группы в 15.00 ч. на жд вокзале Краснодар-1.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10.00 ч. (обратные билеты брать с отправлением после 15.00 ч).
- аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах – аэропорт г. Минеральные Воды
Сбор группы в 15.00 ч. на парковке аэропорта.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10.00 ч. (обратные билеты брать с вылетом после 16.00 ч).
Хотите добраться самостоятельно? Подскажем как.
Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Возможно ли заказать дополнительные маршруты?
За дополнительную плату вы можете заказать любой из действующих маршрутов:
– Конный маршрут;
– Сплав по горной реке;
– Посещение диких пещер;
– Скалолазание и др.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршруты сложные?
Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из приятного: все достопримечательность рядом от базы, максимум времени мы ехали до термальных источников (минут 40).
Что можно посоветовать:
- осенью не пренебрегать рекомендациями брать теплые вещи, шапки, перчатки, особенно ветро-влагозащиту. Ну и теплая домашняя пижама очень может пригодиться:)
- взять с собой не очень мощный фен (выше 2 кВт уже рискованно), может вырубить электричество. Если такого нет, в любом случае на базе предложат воспользоваться гостевым.