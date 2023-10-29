4 день

Джиппинг к водопадам Университетский, Чинарский, хребет Гуама. Радиальный выход к Орлиной полке

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор — это уже само по себе здорово.

Наша первая цель — пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.

По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.

Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.

Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе.

Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.

Далее поселок Мезмай.

В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.

Набираем высоту.

Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.

Долина, горы, скалы — место неимоверно красивое!