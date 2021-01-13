янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Знакомство с инструктором
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Гранитный каньон. Музей Кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен. Рафтинг по желанию
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.
Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море – это цунами, преломляющееся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).
Возвращение на базу отдыха.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.
Радиальный поход по урочищу Курджипс. Покатушки на санках. Прогулка по сосновому бору
После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух.
Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках!
Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.
На обратном пути заезжаем на «Остров любви» и попадаем в настоящую зимнюю сказку!
Пышным снегом укутаны величественные сосны и ели.
Любуемся невероятными панорамами заснеженных вершин.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня.
Вечером отправляемся на горячие источники.
Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
Маршрут в ущелье р. Мешоко. Черный шум. Конная прогулка. Праздничный ужин
В этот день ваш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Следующий объект для посещения – пляж Черном шум.
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Очень впечатляет!
После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу.
Вечером, возвращаемся на базу, где нас будет ждать настоящий праздничный ужин – дегустация адыгейского сыра, шашлык, местное горячительное.
За окном «уханье» филинов, лес и более никого.
Всё это – отличное завершение дня.
Завершение программы
Завтрак, сборы, отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе в горах «Формула активного отдыха».
При одноместном размещении предусмотрена доплата, стоимость под запрос.
Варианты проживания
База «Формула активного отдыха»
База «Формула активного отдыха» – это четыре новых благоустроенных коттеджа, оформленных в скандинавском стиле. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы).
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера - на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 –х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й-4-й дни - трехразовое комплексное, 5-й день - завтрак)
- Активная программа, входные платы на все объекты по программе
- Услуги инструкторов, внутримаршрутный транспорт
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Рафтинг по горной реке - 2 000 руб. /чел
- Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар:
- Объединенный трансфер: Мин. Воды - база размещения / база размещения - Мин. Воды - 4 000 руб. /чел. Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 3000 руб. /чел
- Мин. Воды - база размещения / база размещения - Мин. Воды - 4 000 руб. /чел
- Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 3000 руб. /чел
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь по сезону:
– трекинговые ботинки;
– сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
– куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
– дождевик;
– теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
– брюки спортивные, шорты;
– носки;
– купальный костюм.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком!).
6. Средства личной гигиены.
7. Полезное снаряжение:
– небольшой рюкзак (20-30 л)
– фонарик с запасными батарейками
– средство солнцезащитное (обязательно!)
– очки солнцезащитные.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер не входит в стоимость тура.
Объединенный трансфер 4 января:
- сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Минеральные Воды;
- сбор группы в 15 ч. на ж/д вокзале Краснодар-1;
Обратный трансфер 8 января:
- в 10 ч – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16 ч);
- в 10 ч – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15 ч).
*возможна организация индивидуального трансфера ко времени прибытия/отправления.
Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Зеленый гай» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Маршруты сложные?
Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.
Сколько человек в группе?
Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).