2 день

Гранитный каньон. Музей Кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен. Рафтинг по желанию

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.

Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.

Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.

Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.

По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.

Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море – это цунами, преломляющееся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.

Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).

Возвращение на базу отдыха.

После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.