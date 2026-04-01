Программа тура по дням
Прибытие. Пешеходная зона города Горячий Ключ, скала Петушок, аллея тысячи сосен
12:15 Сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала) и в 13:00 в аэропорту Краснодара.
Переезд в город Горячий Ключ (около 1 часа)
Тур по Горячему Ключу начинается!
Сегодня идем исследовать близлежащие окрестности!
Пройдем по пешеходной зоне, полюбуемся на Триумфальную арку, увидим мост Надежды, арку со Львами.
Выйдем к реке Псекупс и пойдем фотографировать самую знаменитую местную скалу, которая называется Петушок.
Также сегодня в наших планах погулять по аллее тысячи сосен — именно так официально называется эта достопримечательность Горячего Ключа.
На самом ли деле там посажено аж 1000 сосновых деревьев?
Все любопытные смело могут взять и посчитать.
Активная часть тура в Горячий Ключ: 4,5 км пешком, перепад высот в пределах 50 м, продолжительность треккинга около 3 часов.
Дантово ущелье, Иверская часовня, треккинг в Больничную щель
Сегодня в туре у нас приятный прогулочный день по близлежащим ущельям.
Сначала отправляемся в Дантово ущелье.
Оно оборудовано пешеходными тропинками и множеством лестниц, чтобы нам было удобно подняться повыше к достопримечательностям.
В нашим планах сегодня увидеть Минеральную поляну, попробовать воду из Пантелеймоновского источника и посмотреть на очень крохотную, но эффектную Иверскую часовню.
А затем окунемся в глубь Дантового ущелья.
Именно эта часть является его визитной карточкой и украшает обложки многих путеводителей!
Ущелье узкое, обе его стены испещрены надписями и смотрится всё это весьма эффектно!
По лестницам поднимемся в верхнюю часть ущелья и со смотровой площадки полюбуемся на реку Псекупс.
Далее идем в соседнее ущелье — Больничную щель.
Плакат на входе в нее гласит, что туры на природе не только укрепляются сердечную мышцу, но еще и успокаивают нервную систему.
По ущелью поднимемся к сосновой роще и сделаем привал на одном из оборудованных мест отдыха.
Активная часть тура в Горячий Ключ: 10,5 км пешком, перепад высот в пределах 250 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Ущелье Мальцев ручей, водопад Пасть дьявола, смотровая возле горы Ключевая, канатная дорога
Сегодня в туре длинный и красивый день треккинга!
Идем в ущелье вдоль Мальцева ручья.
Под ногами местами могут быть грязные участки, небольшие ручейки, поэтому для опоры очень пригодятся треккинговые палки.
Спустя некоторое время, выйдем к необычной скале Зеркало.
Большая, плоская скала словно выросла вдруг среди леса и тут же притягивает к себе взгляд своей идеальной, ровной поверхностью.
Идем дальше! И скоро выйдем к водопаду Псечиако.
Есть у него в запасе еще одно более эффектное название — Пасть дьявола.
И, надо сказать, есть в этом месте нечто таинственное и уж точно эффектное!
Водопад небольшой, но стекает по очень красивым ступеням, окутанным зеленым мхом.
Дальше поднимемся на горный хребет и отправимся любоваться роскошными видами гор со смотровой площадки!
Отсюда еще немного — и выйдем к канатной дороге.
Сходим по терренкуру, наберем чистейшей водички.
А затем устроим себе фотосессию — ведь мы вышли в приятную зону отдыха, где есть колесо обозрения, искусственный водопад с прудом и красное сердце с надписью «Выше только любовь».
Погуляв здесь, спустимся по канатной дороге в пешеходную часть Горячего Ключа.
И тут уже будет трудно удержаться от покупки местных сыров, варенья и мёда.
Активная часть тура в Горячий Ключ: 16,5 км пешком, перепад высот 60-416 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Треккинг на Каверзинские водопады
Отправляемся в более уединенное место!
Проедем на транспорте около 25 км от Горячего Ключа.
И отправимся в ущелье к водопадам.
В мае здесь царит приятная прохлада, по дну ущелья бежит река, а вокруг тебя окружают 50 оттенков зеленого!
Именно в мае в этих местах такая яркая, сочная зелень, которая невероятно радует глаз.
Водопадов в ущелье три и все они разные!
Один водопад медленно и спокойно стекает с каменных уступов.
Второй водопад быстрый, шустрый и очень шумный!
Он как будто красуется своим потоком воды.
А третий водопад — самый эффектный.
Он находится в конце ущелья и не зря называется Большой Каверзинский водопад.
Его высота 12 м и он торжественно стекает с огромного каменного уступа.
Возле водопада такое приятное место, где просто хочется побыть.
Именно этим и займемся, здесь сделаем большой привал и обед.
Активная часть тура в Горячий Ключ: 10,4 км пешком, перепад высот 170-370 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Парк Галицкого в Краснодаре
Парк — это новая, модная достопримечательность Краснодара.
Вы многое о нем слышали и, конечно, хотелось здесь побывать.
Едем в Краснодар и начинаем воплощать Ваши мечты в нашем туре!
Парк был создан в 2017 году, его площадь 22 гектара.
Говоря простым русским языком, парк огромный!
В нем много тематических зон, необычных деревьев не только по форме, но и по цвету листву.
Конечно же, глаз порадуют фонтаны и большие зоны отдыха.
Особая изюминка — это Японский сад.
На отдельной территории создатели парка построили несколько японских храмов с теми самыми красными, загнутыми в небо крышами.
Здесь глаз порадуют мостики через речки и масса диковинных растений.
Активная часть тура в Горячий Ключ: 12 км пешком, перепад высот в пределах 100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Голубая бездна, треккинг по сосновому лесу и отдых на море
Мы с вами находимся так близко от Черного моря и разве можно проехать мимо? Точно нет!
Сегодня по плану в туре день треккинга возле моря.
Отправляемся в Голубую бездну!
Так называется местность возле моря в окружении реликтовых пицундских сосен.
Пройдем по лесным тропам, подышим запахом сосны.
Неспешная тропа по сосновому лесу приведет к смотровой площадке.
И затем нас ждет отдых на берегу моря.
Черное море, соленые брызги.
Можно снять обувь, походить по гальке и попробовать, а теплое ли море?
Активная часть тура в Горячий Ключ: 7,5 км пешком, перепад высот в пределах 150 м, продолжительность треккинга около 3 часов и отдых на море.
Отъезд
Сегодня прощаемся с Горячим Ключом.
Трансфер из Горячего Ключа в Краснодар.
10:00-11:00 Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт Краснодара, отъезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице: 2-, 3-местные номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека — 67 000 руб.
Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 14 200 руб. /весь период отдыха.
Действует скидка 20% для детей.
Варианты проживания
Гостиница в г. Горячий Ключ
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту согласно программе тура
- Проживание в гостинице в г. Горячий Ключ: 2-, 3-местные номера с удобствами
- 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное) обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Билеты на спуск по канатной дороге в г. Горячий Ключ
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Горячего Ключа и обратно
- Питание: обед в 1-й день, ужины (стоимость ужинов: от 600 руб.)
- Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы - 14 200 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Горячий Ключ) в день 1 и день 7
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха в мае рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- кроссовки с толстой подошвой;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- тапочки для купания в море (не обязательно). Облегчают заход по гальке в море;
- купальник. Температура морской воды в мае +14… +16С;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- термос (объем 0,75-1 л);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Где начинается и заканчивается тур?
Старт маршрута: г. Краснодар (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:15-13:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Краснодар (ж/д вокзал, аэропорт) в 10:00-11:00 МСК.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Будет ли мобильная связь в туре?
Мобильная связь по маршруту: связь есть постоянно, местами во время переездов по трассе связь будет пропадать.
Инфраструктура. Маленькие магазины по пути.