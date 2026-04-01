Треккинг в Горячем Ключе

Если на майские праздники хочется много зелени, цветов, водопадов и моря — тогда стоит ехать в Горячий Ключ. Этот город находится в Краснодарском крае, в 70 км от моря.

значит, что в мае здесь уже тепло, зелено и ущелья гостеприимно распахнули свои объятия для прогулок.

За время нашего отдыха посетим ущелья, которые начинаются прямо из Горячего Ключа, покатаемся на канатной дороге, поедем на роскошные Каверзинские водопады, заглянем в тот самый знаменитый парк Галицкого в Краснодаре и проведем один день в прогулках возле моря!

Треккинг в Горячем Ключе
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Пешеходная зона города Горячий Ключ, скала Петушок, аллея тысячи сосен

12:15 Сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала) и в 13:00 в аэропорту Краснодара.

Переезд в город Горячий Ключ (около 1 часа)

Тур по Горячему Ключу начинается!

Сегодня идем исследовать близлежащие окрестности!

Пройдем по пешеходной зоне, полюбуемся на Триумфальную арку, увидим мост Надежды, арку со Львами.

Выйдем к реке Псекупс и пойдем фотографировать самую знаменитую местную скалу, которая называется Петушок.

Также сегодня в наших планах погулять по аллее тысячи сосен — именно так официально называется эта достопримечательность Горячего Ключа.

На самом ли деле там посажено аж 1000 сосновых деревьев?

Все любопытные смело могут взять и посчитать.

Активная часть тура в Горячий Ключ: 4,5 км пешком, перепад высот в пределах 50 м, продолжительность треккинга около 3 часов.

2 день

Дантово ущелье, Иверская часовня, треккинг в Больничную щель

Сегодня в туре у нас приятный прогулочный день по близлежащим ущельям.

Сначала отправляемся в Дантово ущелье.

Оно оборудовано пешеходными тропинками и множеством лестниц, чтобы нам было удобно подняться повыше к достопримечательностям.

В нашим планах сегодня увидеть Минеральную поляну, попробовать воду из Пантелеймоновского источника и посмотреть на очень крохотную, но эффектную Иверскую часовню.

А затем окунемся в глубь Дантового ущелья.

Именно эта часть является его визитной карточкой и украшает обложки многих путеводителей!

Ущелье узкое, обе его стены испещрены надписями и смотрится всё это весьма эффектно!

По лестницам поднимемся в верхнюю часть ущелья и со смотровой площадки полюбуемся на реку Псекупс.

Далее идем в соседнее ущелье — Больничную щель.

Плакат на входе в нее гласит, что туры на природе не только укрепляются сердечную мышцу, но еще и успокаивают нервную систему.

По ущелью поднимемся к сосновой роще и сделаем привал на одном из оборудованных мест отдыха.

Активная часть тура в Горячий Ключ: 10,5 км пешком, перепад высот в пределах 250 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

3 день

Ущелье Мальцев ручей, водопад Пасть дьявола, смотровая возле горы Ключевая, канатная дорога

Сегодня в туре длинный и красивый день треккинга!

Идем в ущелье вдоль Мальцева ручья.

Под ногами местами могут быть грязные участки, небольшие ручейки, поэтому для опоры очень пригодятся треккинговые палки.

Спустя некоторое время, выйдем к необычной скале Зеркало.

Большая, плоская скала словно выросла вдруг среди леса и тут же притягивает к себе взгляд своей идеальной, ровной поверхностью.

Идем дальше! И скоро выйдем к водопаду Псечиако.

Есть у него в запасе еще одно более эффектное название — Пасть дьявола.

И, надо сказать, есть в этом месте нечто таинственное и уж точно эффектное!

Водопад небольшой, но стекает по очень красивым ступеням, окутанным зеленым мхом.

Дальше поднимемся на горный хребет и отправимся любоваться роскошными видами гор со смотровой площадки!

Отсюда еще немного — и выйдем к канатной дороге.

Сходим по терренкуру, наберем чистейшей водички.

А затем устроим себе фотосессию — ведь мы вышли в приятную зону отдыха, где есть колесо обозрения, искусственный водопад с прудом и красное сердце с надписью «Выше только любовь».

Погуляв здесь, спустимся по канатной дороге в пешеходную часть Горячего Ключа.

И тут уже будет трудно удержаться от покупки местных сыров, варенья и мёда.

Активная часть тура в Горячий Ключ: 16,5 км пешком, перепад высот 60-416 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

4 день

Треккинг на Каверзинские водопады

Отправляемся в более уединенное место!

Проедем на транспорте около 25 км от Горячего Ключа.

И отправимся в ущелье к водопадам.

В мае здесь царит приятная прохлада, по дну ущелья бежит река, а вокруг тебя окружают 50 оттенков зеленого!

Именно в мае в этих местах такая яркая, сочная зелень, которая невероятно радует глаз.

Водопадов в ущелье три и все они разные!

Один водопад медленно и спокойно стекает с каменных уступов.

Второй водопад быстрый, шустрый и очень шумный!

Он как будто красуется своим потоком воды.

А третий водопад — самый эффектный.

Он находится в конце ущелья и не зря называется Большой Каверзинский водопад.

Его высота 12 м и он торжественно стекает с огромного каменного уступа.

Возле водопада такое приятное место, где просто хочется побыть.

Именно этим и займемся, здесь сделаем большой привал и обед.

Активная часть тура в Горячий Ключ: 10,4 км пешком, перепад высот 170-370 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

5 день

Парк Галицкого в Краснодаре

Парк — это новая, модная достопримечательность Краснодара.

Вы многое о нем слышали и, конечно, хотелось здесь побывать.

Едем в Краснодар и начинаем воплощать Ваши мечты в нашем туре!

Парк был создан в 2017 году, его площадь 22 гектара.

Говоря простым русским языком, парк огромный!

В нем много тематических зон, необычных деревьев не только по форме, но и по цвету листву.

Конечно же, глаз порадуют фонтаны и большие зоны отдыха.

Особая изюминка — это Японский сад.

На отдельной территории создатели парка построили несколько японских храмов с теми самыми красными, загнутыми в небо крышами.

Здесь глаз порадуют мостики через речки и масса диковинных растений.

Активная часть тура в Горячий Ключ: 12 км пешком, перепад высот в пределах 100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

6 день

Голубая бездна, треккинг по сосновому лесу и отдых на море

Мы с вами находимся так близко от Черного моря и разве можно проехать мимо? Точно нет!

Сегодня по плану в туре день треккинга возле моря.

Отправляемся в Голубую бездну!

Так называется местность возле моря в окружении реликтовых пицундских сосен.

Пройдем по лесным тропам, подышим запахом сосны.

Неспешная тропа по сосновому лесу приведет к смотровой площадке.

И затем нас ждет отдых на берегу моря.

Черное море, соленые брызги.

Можно снять обувь, походить по гальке и попробовать, а теплое ли море?

Активная часть тура в Горячий Ключ: 7,5 км пешком, перепад высот в пределах 150 м, продолжительность треккинга около 3 часов и отдых на море.

7 день

Отъезд

Сегодня прощаемся с Горячим Ключом.

Трансфер из Горячего Ключа в Краснодар.

10:00-11:00 Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт Краснодара, отъезд домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице: 2-, 3-местные номера с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека — 67 000 руб.

Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 14 200 руб. /весь период отдыха.

Действует скидка 20% для детей.

Варианты проживания

Гостиница в г. Горячий Ключ

6 ночей

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту согласно программе тура
  • Проживание в гостинице в г. Горячий Ключ: 2-, 3-местные номера с удобствами
  • 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное) обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Билеты на спуск по канатной дороге в г. Горячий Ключ
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Горячего Ключа и обратно
  • Питание: обед в 1-й день, ужины (стоимость ужинов: от 600 руб.)
  • Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы - 14 200 руб. /весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Горячий Ключ) в день 1 и день 7
Место начала и завершения?
Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха в мае рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • кроссовки с толстой подошвой;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • тапочки для купания в море (не обязательно). Облегчают заход по гальке в море;
  • купальник. Температура морской воды в мае +14… +16С;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • термос (объем 0,75-1 л);
  • кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • наличные деньги;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Где начинается и заканчивается тур?

Старт маршрута: г. Краснодар (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:15-13:00 МСК.

Финиш маршрута: г. Краснодар (ж/д вокзал, аэропорт) в 10:00-11:00 МСК.

Может ли программа быть изменена?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Есть ли в туре скидка для детей?
Действует скидка 20% для детей.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре до 14 лет включительно.
Будет ли мобильная связь в туре?

Мобильная связь по маршруту: связь есть постоянно, местами во время переездов по трассе связь будет пропадать.

Инфраструктура. Маленькие магазины по пути.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
