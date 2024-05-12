Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 600 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Вам понадобятся: удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве, зонт или плащ, панама, крем, очки от солнца, фляга для воды, индивидуальная аптечка, рюкзак объёмом 20-25 литров, тёплая куртка или кофта по сезону, сидушка, фонарь налобный, запасные батарейки.
Проживание. На туристической базе «Солнечная», 2-, 4-местные номера с удобствами.
Питание. Включено 3-разовое питание или завтраки — на ваш выбор.
Программа тура по дням
Водопады Руфабго
Встречаемся в посёлке Каменномостский. В 12:00 заселимся в гостиницу, познакомимся с гидом и пройдём инструктаж по технике безопасности. Пообедаем и в 13:00 отправляемся на водопады, берущие начало на склонах Азишского хребта. Желающие смогут искупаться в ледниковых водах. Насладимся прохладой горных потоков и вернёмся на турбазу к ужину, после которого у вас будет свободное время.
Свято-Михайловский монастырь и музей камней
Сегодня в 10:00 едем в посёлок Победа. Поднимемся к Свято-Михайловскому монастырю на горе Физиабго. Со смотровой площадки увидим визитную карточку Адыгеи — плато Лаго-Наки и Фишт-Оштенский горный массив. Сфотографируем завораживающий панорамный вид и спустимся под землю. На глубине 40 м расположились монашеские кельи 7-10 века, созданные византийскими отшельниками. Ходы обнаружили случайно в 19 веке при закладке монастыря. Находка убедила строителей в святости места.
От чудес рукотворных — к природным. Посетим музей «Сад камней»: прикоснёмся к вымершим и окаменевшим 65 миллионов лет назад моллюскам. Пройдём среди дольменов — древних культовых построек. При желании можно прогуляться на лошадях к реке Фарс. Пообедаем в монастырской трапезной и вернёмся на турбазу. Вечер в вашем распоряжении.
Аминовское ущелье
Посвятим день треккингу по ущелью. Во время Кавказской войны по нему отступали горцы под натиском русских войск. Ходят легенды, что где-то в скалах, обвитых бесконечными лианами, местные спрятали клад. Устроим пикник на живописном берегу Аминовки и спустимся вниз.
Ущелье Мишоко
Отправляемся в ущелье, обязанное своим появлением и причудливым формам течению реки. Тропа пройдёт среди нависающих скальных карнизов, множества гротов, неглубоких пещер и водопадов. Увидим стоянки древних людей каменного и бронзового веков. Закончим маршрут купанием в Красном озере, расположенном внутри карьера: изумрудная вода в окружении белоснежных скал. Желающие могут посетить экстрим-парк «Мишоко». Вечером — свободное время на турбазе.
Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
Не бывали на плато Лаго-Наки — не бывали в Адыгее. Отправляемся на прогулку по главной достопримечательности региона. Вы увидите кусочек Швейцарии в России: альпийские луга, расположившиеся над ними шапки гор и бесконечные леса. Здесь находится самый низкий в Европе ледник, и даже летом можно походить по снегу. Вы узнаете, как образовались Кавказские горы и как карст связан с необычным рельефом плато.
Следующая точка маршрута — Большая Азишская пещера, возраст которой более 2 миллионов лет. Её глубина 37 м, и некоторые залы до сих пор закрыта для посещения: их исследуют спелеологи. Подземный мир со сталактитами и сталагмитами подсвечивается разноцветными огнями для создания сказочной атмосферы.
Альпинизм в Хаджохской теснине
День пройдёт насыщенно, поэтому уже в 9:00 прибудем в теснину постигать азы альпинизма. Вы научитесь работать с верёвками, жумарами и системами. Закрепим знания на практике — нас ждёт дюльфер (спуск на верёвке) на живописный пляж. В свободное время желающие могут самостоятельно исследовать теснину.
Скала Молоток
Позавтракаем, освободим номера и отправимся к скале. Камень в форме молота расположен на краю обрыва, откуда открывается вид на Каменномостский, затерянный в лесах. В 13:00 возвращаемся в посёлок, прощаемся и, наполненные впечатлениями и эмоциями, разъезжаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на туристической базе
- 3-разовое питание
- Страховка
- Трансферы по программе
- Прокат группового снаряжения
- Услуги экскурсовода
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты показа
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы до места начала тура
- Проезд до Каменномостского и обратно