Сегодня в 10:00 едем в посёлок Победа. Поднимемся к Свято-Михайловскому монастырю на горе Физиабго. Со смотровой площадки увидим визитную карточку Адыгеи — плато Лаго-Наки и Фишт-Оштенский горный массив. Сфотографируем завораживающий панорамный вид и спустимся под землю. На глубине 40 м расположились монашеские кельи 7-10 века, созданные византийскими отшельниками. Ходы обнаружили случайно в 19 веке при закладке монастыря. Находка убедила строителей в святости места.

От чудес рукотворных — к природным. Посетим музей «Сад камней»: прикоснёмся к вымершим и окаменевшим 65 миллионов лет назад моллюскам. Пройдём среди дольменов — древних культовых построек. При желании можно прогуляться на лошадях к реке Фарс. Пообедаем в монастырской трапезной и вернёмся на турбазу. Вечер в вашем распоряжении.