В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Авторский тур в Краснодаре

Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада

Пойти в поход и любоваться заснеженными вершинами Фишт-Оштенского горного массива, увидеть стоянки древних людей и прикоснуться к истории человечества или оказаться под землёй в рукотворных кельях? Выбирать не придётся — отправляемся в Адыгею, чтобы успеть всё за одну поездку. Урок альпинизма, треккинг по ущельям, пикник на берегу реки и живописные альпийские луга уже ждут!
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Ближайшие даты:
12
мая
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мая
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июн
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июн
16
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Вам понадобятся: удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве, зонт или плащ, панама, крем, очки от солнца, фляга для воды, индивидуальная аптечка, рюкзак объёмом 20-25 литров, тёплая куртка или кофта по сезону, сидушка, фонарь налобный, запасные батарейки.

Проживание. На туристической базе «Солнечная», 2-, 4-местные номера с удобствами.

Питание. Включено 3-разовое питание или завтраки — на ваш выбор.

Программа тура по дням

1 день

Водопады Руфабго

Встречаемся в посёлке Каменномостский. В 12:00 заселимся в гостиницу, познакомимся с гидом и пройдём инструктаж по технике безопасности. Пообедаем и в 13:00 отправляемся на водопады, берущие начало на склонах Азишского хребта. Желающие смогут искупаться в ледниковых водах. Насладимся прохладой горных потоков и вернёмся на турбазу к ужину, после которого у вас будет свободное время.

Водопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады Руфабго
2 день

Свято-Михайловский монастырь и музей камней

Сегодня в 10:00 едем в посёлок Победа. Поднимемся к Свято-Михайловскому монастырю на горе Физиабго. Со смотровой площадки увидим визитную карточку Адыгеи — плато Лаго-Наки и Фишт-Оштенский горный массив. Сфотографируем завораживающий панорамный вид и спустимся под землю. На глубине 40 м расположились монашеские кельи 7-10 века, созданные византийскими отшельниками. Ходы обнаружили случайно в 19 веке при закладке монастыря. Находка убедила строителей в святости места.

От чудес рукотворных — к природным. Посетим музей «Сад камней»: прикоснёмся к вымершим и окаменевшим 65 миллионов лет назад моллюскам. Пройдём среди дольменов — древних культовых построек. При желании можно прогуляться на лошадях к реке Фарс. Пообедаем в монастырской трапезной и вернёмся на турбазу. Вечер в вашем распоряжении.

Свято-Михайловский монастырь и музей камнейСвято-Михайловский монастырь и музей камнейСвято-Михайловский монастырь и музей камнейСвято-Михайловский монастырь и музей камнейСвято-Михайловский монастырь и музей камней
3 день

Аминовское ущелье

Посвятим день треккингу по ущелью. Во время Кавказской войны по нему отступали горцы под натиском русских войск. Ходят легенды, что где-то в скалах, обвитых бесконечными лианами, местные спрятали клад. Устроим пикник на живописном берегу Аминовки и спустимся вниз.

Аминовское ущельеАминовское ущельеАминовское ущельеАминовское ущельеАминовское ущелье
4 день

Ущелье Мишоко

Отправляемся в ущелье, обязанное своим появлением и причудливым формам течению реки. Тропа пройдёт среди нависающих скальных карнизов, множества гротов, неглубоких пещер и водопадов. Увидим стоянки древних людей каменного и бронзового веков. Закончим маршрут купанием в Красном озере, расположенном внутри карьера: изумрудная вода в окружении белоснежных скал. Желающие могут посетить экстрим-парк «Мишоко». Вечером — свободное время на турбазе.

Ущелье МишокоУщелье МишокоУщелье МишокоУщелье Мишоко
5 день

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера

Не бывали на плато Лаго-Наки — не бывали в Адыгее. Отправляемся на прогулку по главной достопримечательности региона. Вы увидите кусочек Швейцарии в России: альпийские луга, расположившиеся над ними шапки гор и бесконечные леса. Здесь находится самый низкий в Европе ледник, и даже летом можно походить по снегу. Вы узнаете, как образовались Кавказские горы и как карст связан с необычным рельефом плато.

Следующая точка маршрута — Большая Азишская пещера, возраст которой более 2 миллионов лет. Её глубина 37 м, и некоторые залы до сих пор закрыта для посещения: их исследуют спелеологи. Подземный мир со сталактитами и сталагмитами подсвечивается разноцветными огнями для создания сказочной атмосферы.

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
6 день

Альпинизм в Хаджохской теснине

День пройдёт насыщенно, поэтому уже в 9:00 прибудем в теснину постигать азы альпинизма. Вы научитесь работать с верёвками, жумарами и системами. Закрепим знания на практике — нас ждёт дюльфер (спуск на верёвке) на живописный пляж. В свободное время желающие могут самостоятельно исследовать теснину.

Альпинизм в Хаджохской теснинеАльпинизм в Хаджохской теснине
7 день

Скала Молоток

Позавтракаем, освободим номера и отправимся к скале. Камень в форме молота расположен на краю обрыва, откуда открывается вид на Каменномостский, затерянный в лесах. В 13:00 возвращаемся в посёлок, прощаемся и, наполненные впечатлениями и эмоциями, разъезжаемся.

Скала МолотокСкала МолотокСкала Молоток

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на туристической базе
  • 3-разовое питание
  • Страховка
  • Трансферы по программе
  • Прокат группового снаряжения
  • Услуги экскурсовода
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Входные билеты на объекты показа
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы до места начала тура
  • Проезд до Каменномостского и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солнечная», 12:00
Завершение: Посёлок Каменномостский, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Краснодара

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыВодопады РуфабгоПопулярные местаПрирода и пейзажиМногодневные походыВодопадыПещеры

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