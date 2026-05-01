В 7:00 группа встретится на железнодорожном вокзале «Краснодар-1». Отсюда — трансфер до кордона Черноречье, дорога займёт около шести часов. После прибытия вы отметитесь у инспекторов заповедника и сможете немного перекусить перед началом маршрута.

Далее стартует пешая часть пути. Переход до кордона «Третья рота» пройдёт по лесной дороге, местами маршрут выходит на широкие поляны. После контрольной отметки группа продолжит движение до стоянки «У пьяной ели», здесь разобьём палатки.

Расстояние: 9 км

Набор высоты: 130 м