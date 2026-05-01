От предгорий Краснодарского края до лугов Красной поляны: треккинг-путешествие

Надышаться хвойным воздухом, преодолеть 2 кордона и полюбоваться горами
В этом походе вы пройдёте по одному из самых живописных маршрутов Западного Кавказа.

Путешествие начнётся с лесных троп и широких полян, где вас встретят кордоны заповедника и уютные стоянки.

День за днём
пейзажи будут меняться: от хвойных массивов и скальных прижимов до панорамных видов на пики Цахвоа, Игольчатый и хребты Абхазии. Вы пересечёте горные реки, увидите каскады водопадов и окажетесь у подножия перевала Аишха.

Финальным аккордом станет восхождение на высоту более 2400 метров, откуда откроется захватывающий обзор на вершины Красной Поляны.

Описание тура

Организационные детали

Купить билеты заранее от дома до места старта и назад. Связь местами отсутствует. Есть спутниковый телефон у гида. Пропуска оформляет гид.

Питание. Включено трёхразовое походное питание.

Транспорт. Минивэн Toyota.

Возраст участников. 10+.

Уровень сложности. Средний. Подойдёт участникам с нормальной физической формой и опытом лёгких походов. Маршрут предполагает треккинг с рюкзаками и палатками, без технически сложных участков. За пять дней вы пройдёте около 53 км по разнообразному рельефу: от лесных троп и пологих подъёмов до участков с набором высоты до 700 метров. Наиболее насыщенными по нагрузке будут 4-й и 5-й дни, включающие подъёмы на перевальные участки и спуск в долину. Подробную информацию о расстояниях и наборе/сбросе высоты вы найдёте в программе дней.

Программа тура по дням

1 день

Краснодар - кордон Черноречье - стоянка «У пьяной ели»

В 7:00 группа встретится на железнодорожном вокзале «Краснодар-1». Отсюда — трансфер до кордона Черноречье, дорога займёт около шести часов. После прибытия вы отметитесь у инспекторов заповедника и сможете немного перекусить перед началом маршрута.

Далее стартует пешая часть пути. Переход до кордона «Третья рота» пройдёт по лесной дороге, местами маршрут выходит на широкие поляны. После контрольной отметки группа продолжит движение до стоянки «У пьяной ели», здесь разобьём палатки.

Расстояние: 9 км
Набор высоты: 130 м

2 день

Стоянка «У пьяной ели» - кордон Умпырь

Утро начнётся со сборов и завтрака. После этого группа отправится по маршруту: тропа будет проходить по смешанному ландшафту — участки леса будут чередоваться с прижимами и скалами. В отдельных местах встретятся короткие, но крутые подъёмы, не представляющие серьёзной сложности.

На кордоне Умпырь вы отметитесь у инспекторов, а затем перейдёте мост через реку Ачипста. Здесь же, на кордоне, организуем стоянку. При желании можно заказать баню.

Расстояние: 12 км
Набор высоты: 180 м

3 день

Кордон Умпырь - стоянка «Тридцатка»

В этот день предстоит относительно короткий переход до стоянки, расположенной на 30-м километре маршрута. Тропа пройдёт через живописный хвойный лес, который особенно впечатляет своей чистотой и ароматом. Обед запланирован после установки палаток и короткого отдыха.

Расстояние: 10 км
Набор высоты: 100 м

4 день

Стоянка «Тридцатка» - река Чистая

После сытного завтрака соберём лагерь и продолжим движение по маршруту. На этом участке начнётся постепенный подъём в сторону перевала. По пути будут открываться захватывающие виды на горные массивы — пик Цахвоа, Игольчатый, Скалистую Восточную и Западную вершины. Также вдоль тропы встретится множество водопадов.

Группа перейдёт мост через реку Чистая и остановится на живописной стоянке у места слияния Малой Лабы и Чистой.

Расстояние: 10 км
Набор высоты: 500 м

Стоянка «Тридцатка» - река Чистая
5 день

Река Чистая - перевал Аишха - «Роза Хутор»

Финальный день маршрута начнётся с подъёма по лесной тропе. Постепенно выйдем на открытые альпийские луга и продолжим восхождение к перевалу Аишха, высота которого составляет 2401 метр. По пути откроются панорамные виды на вершины Красной Поляны — пик Сочи, Турья, Агепста, а также на Абхазский хребет.

Пройдя перевал, спустимся в долину реки Пслух. Отсюда отправимся на «Розу Хутор», где экспедиция завершится. Для возвращения в Сочи или до аэропорта Адлер можно воспользоваться рейсовым автобусом и пересесть на поезд.

Расстояние: 12 км
Набор высоты: 700 м
Сброс высоты: 750 м

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Трансфер из Краснодара и до «Розы Хутор»
  • Трансфер по маршруту
  • Рекреационные сборы
  • Аптечка
Что не входит в цену
  • Переезд до Краснодара и обратно из Сочи
  • Аренда палаток
  • Выпечĸа и молочная продуĸция на маршруте у местных жителей - около 500 ₽
  • Баня - 500-1000 ₽
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 7:00
Завершение: «Роза Хутор», 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 74 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
— аптечка всегда со мной. За плечами восхождения на Эльбрус с севера и горы Южного Урала, походы по Кавказу, Алтаю, Самарской Луке, Жигулёвским горам, Крыму и национальному парку «Таганай», Архангельской области. Руководила экспедициями на перевал Дятлова и гору Маньпупунёр, в том числе впервые в истории Северного Урала провела успешный маршрут от реки Янысос. Пересекла Байкал на озёрных коньках. Показываю действительно красивые и малоизвестные места, куда не водят обычные гиды. Всегда учитываю интересы группы и стараюсь, чтобы прогулка была насыщенной, живой и нескучной!

