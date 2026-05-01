Путешествие начнётся с лесных троп и широких полян, где вас встретят кордоны заповедника и уютные стоянки.
День за днём
Описание тура
Организационные детали
Купить билеты заранее от дома до места старта и назад. Связь местами отсутствует. Есть спутниковый телефон у гида. Пропуска оформляет гид.
Питание. Включено трёхразовое походное питание.
Транспорт. Минивэн Toyota.
Возраст участников. 10+.
Уровень сложности. Средний. Подойдёт участникам с нормальной физической формой и опытом лёгких походов. Маршрут предполагает треккинг с рюкзаками и палатками, без технически сложных участков. За пять дней вы пройдёте около 53 км по разнообразному рельефу: от лесных троп и пологих подъёмов до участков с набором высоты до 700 метров. Наиболее насыщенными по нагрузке будут 4-й и 5-й дни, включающие подъёмы на перевальные участки и спуск в долину. Подробную информацию о расстояниях и наборе/сбросе высоты вы найдёте в программе дней.
Программа тура по дням
Краснодар - кордон Черноречье - стоянка «У пьяной ели»
В 7:00 группа встретится на железнодорожном вокзале «Краснодар-1». Отсюда — трансфер до кордона Черноречье, дорога займёт около шести часов. После прибытия вы отметитесь у инспекторов заповедника и сможете немного перекусить перед началом маршрута.
Далее стартует пешая часть пути. Переход до кордона «Третья рота» пройдёт по лесной дороге, местами маршрут выходит на широкие поляны. После контрольной отметки группа продолжит движение до стоянки «У пьяной ели», здесь разобьём палатки.
Расстояние: 9 км
Набор высоты: 130 м
Стоянка «У пьяной ели» - кордон Умпырь
Утро начнётся со сборов и завтрака. После этого группа отправится по маршруту: тропа будет проходить по смешанному ландшафту — участки леса будут чередоваться с прижимами и скалами. В отдельных местах встретятся короткие, но крутые подъёмы, не представляющие серьёзной сложности.
На кордоне Умпырь вы отметитесь у инспекторов, а затем перейдёте мост через реку Ачипста. Здесь же, на кордоне, организуем стоянку. При желании можно заказать баню.
Расстояние: 12 км
Набор высоты: 180 м
Кордон Умпырь - стоянка «Тридцатка»
В этот день предстоит относительно короткий переход до стоянки, расположенной на 30-м километре маршрута. Тропа пройдёт через живописный хвойный лес, который особенно впечатляет своей чистотой и ароматом. Обед запланирован после установки палаток и короткого отдыха.
Расстояние: 10 км
Набор высоты: 100 м
Стоянка «Тридцатка» - река Чистая
После сытного завтрака соберём лагерь и продолжим движение по маршруту. На этом участке начнётся постепенный подъём в сторону перевала. По пути будут открываться захватывающие виды на горные массивы — пик Цахвоа, Игольчатый, Скалистую Восточную и Западную вершины. Также вдоль тропы встретится множество водопадов.
Группа перейдёт мост через реку Чистая и остановится на живописной стоянке у места слияния Малой Лабы и Чистой.
Расстояние: 10 км
Набор высоты: 500 м
Река Чистая - перевал Аишха - «Роза Хутор»
Финальный день маршрута начнётся с подъёма по лесной тропе. Постепенно выйдем на открытые альпийские луга и продолжим восхождение к перевалу Аишха, высота которого составляет 2401 метр. По пути откроются панорамные виды на вершины Красной Поляны — пик Сочи, Турья, Агепста, а также на Абхазский хребет.
Пройдя перевал, спустимся в долину реки Пслух. Отсюда отправимся на «Розу Хутор», где экспедиция завершится. Для возвращения в Сочи или до аэропорта Адлер можно воспользоваться рейсовым автобусом и пересесть на поезд.
Расстояние: 12 км
Набор высоты: 700 м
Сброс высоты: 750 м
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|37 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Трансфер из Краснодара и до «Розы Хутор»
- Трансфер по маршруту
- Рекреационные сборы
- Аптечка
Что не входит в цену
- Переезд до Краснодара и обратно из Сочи
- Аренда палаток
- Выпечĸа и молочная продуĸция на маршруте у местных жителей - около 500 ₽
- Баня - 500-1000 ₽
- Страховка