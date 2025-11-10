Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в мир удивительных природных форм и легенд, которые таят в себе скалы Голубка и Караульный бык. Это место, где природа встречается с историей, а туристы находят вдохновение.



Экскурсия идеально подходит для любителей активного отдыха, желающих открыть для себя новые грани Красноярского края.

Описание экскурсии Нас ждёт увлекательное путешествие к одной из самых красивых скал Красноярского края — Голубке. Этот природный памятник поражает своими очертаниями и грандиозными видами. Мы также посетим скалу Караульный бык, откуда открывается впечатляющая панорама окрестностей. Во время экскурсии вы узнаете историю этих мест, интересные легенды и получите незабываемые эмоции на фоне живописных пейзажей. Важная информация: Уровень сложности маршрута: лёгкий, подходит для новичков с базовой физической подготовкой. Рекомендуется удобная обувь с нескользящей подошвой и одежда по погоде. Каждый участник самостоятельно берет с собой перекус и питьевую воду. Детям только в сопровождении взрослых.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Скала Голубка: уникальная природная формация

Скала Караульный бык: точка с панорамным видом Что включено Услуги экскурсовода

Аптечка

Трансфер Что не входит в цену Питание

Страховка

Место начала и завершения? Анатолия Гладкого, 4 Когда и сколько длится? Когда: В будние дни в 10:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Уровень сложности маршрута: лёгкий, подходит для новичков с базовой физической подготовкой

Рекомендуется удобная обувь с нескользящей подошвой и одежда по погоде

Каждый участник самостоятельно берет с собой перекус и питьевую воду

Детям только в сопровождении взрослых