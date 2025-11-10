Погрузитесь в мир удивительных природных форм и легенд, которые таят в себе скалы Голубка и Караульный бык. Это место, где природа встречается с историей, а туристы находят вдохновение.
Экскурсия идеально подходит для любителей активного отдыха, желающих открыть для себя новые грани Красноярского края.
Описание экскурсииНас ждёт увлекательное путешествие к одной из самых красивых скал Красноярского края — Голубке. Этот природный памятник поражает своими очертаниями и грандиозными видами. Мы также посетим скалу Караульный бык, откуда открывается впечатляющая панорама окрестностей. Во время экскурсии вы узнаете историю этих мест, интересные легенды и получите незабываемые эмоции на фоне живописных пейзажей. Важная информация: Уровень сложности маршрута: лёгкий, подходит для новичков с базовой физической подготовкой. Рекомендуется удобная обувь с нескользящей подошвой и одежда по погоде. Каждый участник самостоятельно берет с собой перекус и питьевую воду. Детям только в сопровождении взрослых.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скала Голубка: уникальная природная формация
- Скала Караульный бык: точка с панорамным видом
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Аптечка
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка
- Аренда снаряжения
Место начала и завершения?
Анатолия Гладкого, 4
Когда и сколько длится?
Когда: В будние дни в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Уровень сложности маршрута: лёгкий, подходит для новичков с базовой физической подготовкой
- Рекомендуется удобная обувь с нескользящей подошвой и одежда по погоде
- Каждый участник самостоятельно берет с собой перекус и питьевую воду
- Детям только в сопровождении взрослых
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Красноярска
