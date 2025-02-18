Часовая прогулка на снегоходах

Погрузитесь в зимнюю сказку Красноярска на снегоходах. Незабываемые виды и адреналин гарантированы
Любители зимних приключений оценят часовую прогулку на снегоходах по заснеженному сибирскому лесу.

Участники учатся управлять снегоходом на тренировочной трассе, а затем отправляются в путь с опытным гидом-инструктором. Маршрут включает остановки для
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фотографий и чаепития с видом на Енисей. Подходит для взрослых и детей от 4 лет. Безопасность обеспечивается предоставленной экипировкой и строгими правилами.

Групповая экскурсия проходит на двухместных и одноместных снегоходах, обеспечивая комфорт и удовольствие от поездки

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Захватывающие зимние пейзажи
  • 🏞️ Вид на Енисей
  • 🛷 Обучение управлению снегоходом
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • ☕ Остановка на горячий чай
Часовая прогулка на снегоходах
Часовая прогулка на снегоходах
Часовая прогулка на снегоходах
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 09:30, 11:30, 13:00, 15:30, 17:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Енисей

Описание экскурсии

Обучение управлению снегоходом

Необходимо приехать за 30 минут до старта. За это время мы составим договор аренды, выдадим экипировку (балаклаву и шлем, при необходимости — тёплые сапоги, перчатки и комбинезон) и проведём инструктаж. На тренировочной трассе вы попрактикуетесь в управлении снегоходом. После пробных заездов выйдем на маршрут.

Часовая прогулка по лесу

Поездка проходит по живописному лесу, где можно встретить диких обитателей. Трасса предполагает подъёмы, спуски, повороты, уклоны и незабываемые виды природы. Вы полюбуетесь видом на Енисей и сибирскими ландшафтами. На маршруте будет как минимум одна остановка, чтобы пофотографироваться и выпить горячего таёжного чая.

Организационные детали

  • Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах «Стелс Викинг 600» и одноместных снегоходах «Стелс Капитан 150»
  • На одноместный снегоход к вождению допускаются и женщины, и мужчины. Взрослый может взять с собой ребёнка от 4 до 10 лет. Общий вес не должен превышать 110 кг на снегоход
  • На двухместный снегоход к вождению допускаются только мужчины, дети и женщины — в качестве пассажира. Общий вес не должен превышать 180 кг на снегоход. Можно ехать и одному
  • Прогулка состоится при температуре не ниже −30. Пожалуйста, заранее уточните, как будете рассаживаться на снегоходах и кто повезёт детей — гид- инструктор или вы сами
  • Представляем экипировку: балаклаву, защитный шлем, горнолыжный костюм, тёплые сапоги, перчатки
  • Не допускается употребление спиртных и наркотических веществ и нахождение под их воздействием
  • Вас будет сопровождать опытный гид-инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Одноместный снегоход до 110 кг (водитель девушка)3500 ₽
Одноместный снегоход до 110 кг (водитель мужчина)3500 ₽
Одноместный снегоход до 110 кг (водитель мужчина c ребенком)3800 ₽
Одноместный снегоход до 110 кг (водитель девушка c ребенком)3800 ₽
Двухместный снегоход до 180 кг (водитель мужчина, без пассажира)4500 ₽
Двухместный снегоход до 180 кг (водитель инструктор, вы пассажир)4500 ₽
Двухместный снегоход до 180 кг (водитель мужчина. Пассажир девушка или ребенок)4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Октябрьском районе Красноярска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
18 фев 2025
Гид все понятно объяснил! Покатались, когда стемнело, было очень красиво! Фотки получились атмосферные))
Гид все понятно объяснил! Покатались, когда стемнело, было очень красиво! Фотки получились атмосферные))Гид все понятно объяснил! Покатались, когда стемнело, было очень красиво! Фотки получились атмосферные))
Х
21 янв 2025
С подругой решили отдохнуть и выбрали прогулку на снегоходах, инструктором был Иван. Перед началом заезда нас грамотно проинструктировали и показали как управлять транспортом, далее по маршруту мы двигались с оптимальной скоростью и наслаждались природой, на привале Иван подготовил для нас вкусный, горячий чай, а также сделал шикарные фотографии. Хотим выразить свою благодарность за приятное времяпрепровождение, нам все понравилось
А
11 янв 2025
Отличная 1.5 часовая прогулка на снегоходах по живописным местам - проехались по снежному лесу, выехав на смотровую площадку, откуда открываются захватывающие виды на Енисей!

В поездке нас сопровождал Иван. Перед отправлением
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молодой человек грамотно рассказал нам о правилах пользования снегоходом, о технике безопасности, самое главное упомянув, что нужно делать в различных экстренных ситуациях (забегая вперед - данная информация слава Богу не пригодилась:) - все прошло спокойно и без ЧП).

Во время самого путешествия была выбрана оптимальная скорость и живописный маршрут: мы смогли и насладиться самим управлением снегоходом, и посмотреть по сторонам - природа великолепная!

Для остановки Иван припас вкусный чай, а также сделали крутые фотографии с видом на Енисей (во время поездки кстати также делали остановки для фотографий на память).

Отдельно отмечу, что организаторы заботятся о комфорте гостей - были предложены комфортные теплые балаклавы под шлем, теплые варежки и сапоги (ведь зимой на скорости ваша обувь и перчатки могут несколько сдать перед натиском ветра и холода).

Однозначно рекомендуем - ребята молодцы, Ивану большое спасибо!

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