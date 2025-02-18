Любители зимних приключений оценят часовую прогулку на снегоходах по заснеженному сибирскому лесу.Участники учатся управлять снегоходом на тренировочной трассе, а затем отправляются в путь с опытным гидом-инструктором. Маршрут включает остановки для

фотографий и чаепития с видом на Енисей. Подходит для взрослых и детей от 4 лет. Безопасность обеспечивается предоставленной экипировкой и строгими правилами. Групповая экскурсия проходит на двухместных и одноместных снегоходах, обеспечивая комфорт и удовольствие от поездки

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Обучение управлению снегоходом

Необходимо приехать за 30 минут до старта. За это время мы составим договор аренды, выдадим экипировку (балаклаву и шлем, при необходимости — тёплые сапоги, перчатки и комбинезон) и проведём инструктаж. На тренировочной трассе вы попрактикуетесь в управлении снегоходом. После пробных заездов выйдем на маршрут.

Часовая прогулка по лесу

Поездка проходит по живописному лесу, где можно встретить диких обитателей. Трасса предполагает подъёмы, спуски, повороты, уклоны и незабываемые виды природы. Вы полюбуетесь видом на Енисей и сибирскими ландшафтами. На маршруте будет как минимум одна остановка, чтобы пофотографироваться и выпить горячего таёжного чая.

Организационные детали