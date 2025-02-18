Любители зимних приключений оценят часовую прогулку на снегоходах по заснеженному сибирскому лесу.
Участники учатся управлять снегоходом на тренировочной трассе, а затем отправляются в путь с опытным гидом-инструктором. Маршрут включает остановки для
Участники учатся управлять снегоходом на тренировочной трассе, а затем отправляются в путь с опытным гидом-инструктором. Маршрут включает остановки для
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Захватывающие зимние пейзажи
- 🏞️ Вид на Енисей
- 🛷 Обучение управлению снегоходом
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- ☕ Остановка на горячий чай
Время начала: 08:00, 09:30, 11:30, 13:00, 15:30, 17:30, 19:00
Что можно увидеть
- Енисей
Описание экскурсии
Обучение управлению снегоходом
Необходимо приехать за 30 минут до старта. За это время мы составим договор аренды, выдадим экипировку (балаклаву и шлем, при необходимости — тёплые сапоги, перчатки и комбинезон) и проведём инструктаж. На тренировочной трассе вы попрактикуетесь в управлении снегоходом. После пробных заездов выйдем на маршрут.
Часовая прогулка по лесу
Поездка проходит по живописному лесу, где можно встретить диких обитателей. Трасса предполагает подъёмы, спуски, повороты, уклоны и незабываемые виды природы. Вы полюбуетесь видом на Енисей и сибирскими ландшафтами. На маршруте будет как минимум одна остановка, чтобы пофотографироваться и выпить горячего таёжного чая.
Организационные детали
- Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах «Стелс Викинг 600» и одноместных снегоходах «Стелс Капитан 150»
- На одноместный снегоход к вождению допускаются и женщины, и мужчины. Взрослый может взять с собой ребёнка от 4 до 10 лет. Общий вес не должен превышать 110 кг на снегоход
- На двухместный снегоход к вождению допускаются только мужчины, дети и женщины — в качестве пассажира. Общий вес не должен превышать 180 кг на снегоход. Можно ехать и одному
- Прогулка состоится при температуре не ниже −30. Пожалуйста, заранее уточните, как будете рассаживаться на снегоходах и кто повезёт детей — гид- инструктор или вы сами
- Представляем экипировку: балаклаву, защитный шлем, горнолыжный костюм, тёплые сапоги, перчатки
- Не допускается употребление спиртных и наркотических веществ и нахождение под их воздействием
- Вас будет сопровождать опытный гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Одноместный снегоход до 110 кг (водитель девушка)
|3500 ₽
|Одноместный снегоход до 110 кг (водитель мужчина)
|3500 ₽
|Одноместный снегоход до 110 кг (водитель мужчина c ребенком)
|3800 ₽
|Одноместный снегоход до 110 кг (водитель девушка c ребенком)
|3800 ₽
|Двухместный снегоход до 180 кг (водитель мужчина, без пассажира)
|4500 ₽
|Двухместный снегоход до 180 кг (водитель инструктор, вы пассажир)
|4500 ₽
|Двухместный снегоход до 180 кг (водитель мужчина. Пассажир девушка или ребенок)
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Октябрьском районе Красноярска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 205 туристов
Я — организатор ярких эмоций! Моя компания проводит сплавы, походы, восхождения на протяжении четырёх лет. Хочу, чтобы гости города познакомились с Красноярском по максимуму, ведь у нас в Сибири очень много красивых мест. Моя квалифицированная команда позаботится о вашем отдыхе, и вам обязательно захочется вернуться!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
18 фев 2025
Гид все понятно объяснил! Покатались, когда стемнело, было очень красиво! Фотки получились атмосферные))
Х
Хомколова
21 янв 2025
С подругой решили отдохнуть и выбрали прогулку на снегоходах, инструктором был Иван. Перед началом заезда нас грамотно проинструктировали и показали как управлять транспортом, далее по маршруту мы двигались с оптимальной скоростью и наслаждались природой, на привале Иван подготовил для нас вкусный, горячий чай, а также сделал шикарные фотографии. Хотим выразить свою благодарность за приятное времяпрепровождение, нам все понравилось
А
Алексей
11 янв 2025
Отличная 1.5 часовая прогулка на снегоходах по живописным местам - проехались по снежному лесу, выехав на смотровую площадку, откуда открываются захватывающие виды на Енисей!
В поездке нас сопровождал Иван. Перед отправлением
В поездке нас сопровождал Иван. Перед отправлением
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