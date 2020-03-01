Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Красноярск: нетипичными тропами в черте города

Красавец Енисей, столбы-исполины, таёжные леса и живописные поселения

Алексей
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Алексей – ваш гид
Природа, окружающая Красноярск, всё также великолепна, как и во времена, когда Дубенский со своим отрядом высадились здесь, на Красном яру.

В пределах города много тайги и леса, до которых мы с вами доберёмся на автобусе.

Наши живописные окрестности я покажу во всей красе.

Мы посетим красивый высокий берег в Академгородке, а после — спустимся по горной тропе в посёлок Удачный и подойдём к самому Енисею в районе Свято—Успенского мужского монастыря.
1999 ₽
1800 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у театра оперы и балета
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Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Красноярск: нетипичными тропами в черте города

Что вас ожидает

Живописным маршрутом рассмотреть Красноярск
На последней вершине Саянского хребта стоит Академгородок. Это и город-сад, и берёзовая роща, и сосновый бор. Здесь вас ждут природные красоты, святыни и жилые постройки, но обо всём по порядку.

  • Во время прогулки по набережной вы полюбуетесь красавцем Енисеем — его размахом и величием. Здесь же вас ждёт захватывающий вид на легенду края — Красноярские столбы.
  • Дальше я проведу вас на места, откуда вы осмотрите старые дома и новоделы — в местной застройке смешались разные стили, которые точно вас удивят.
  • По старинной монастырской тропе мы подойдём к реке. Дорога сама по себе крута и живописна, а во время цветения чабреца и других душистых степных трав особенно.
  • Следом перед вами откроется вид на владения Свято-Успенского монастыря. Все паломники стекаются именно сюда, ведь это один из духовных центров Епархии.
  • В посёлке «Удачный» мы завершим прогулку и отправимся обратно в город.

История края в деталях
По ходу прогулки я расскажу много интересного о Красноярске и окрестностях. Вы подробнее узнаете о природе: о местной тайге, скальных массивах, столбах. Я объясню, какое значение для города имеет река Енисей. Поделюсь любопытными фактами о его современной жизни — но всё это, конечно, после содержательного рассказа о том, как и когда возник Красноярск. Буду рад любым вопросам, поскольку край свой очень люблю и много о нём знаю.

Организационные детали

Проезд до Академгородка на автобусе или такси не входит в стоимость

Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Красноярск: нетипичными тропами в черте города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у театра оперы и балета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Всем привет! Я путешественник из Красноярска. Побывал более чем в 20 странах мира, жил во Вьетнаме и Бразилии, путешествовал на велосипеде по Монголии. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, много раз ездил на Байкал. Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход в Красноярские столбы. Буду очень рад показать вам самое интересное, что у нас есть!
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