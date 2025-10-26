Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем вас на экскурсию по Красноярску, где вы увидите город не с обычных туристических троп, а с тех, что хранят историю и красоту природы. Ваш путь начнется в Академгородке, где
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Погружение в природу Красноярска
- 🏞️ Живописные виды на Енисей и Красноярские столбы
- 🏛️ Посещение исторических и духовных мест
- 🚶♂️ Прогулка по уникальным маршрутам
- 📚 Интересные рассказы о крае
- 🚗 Удобный трансфер включён
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Красноярску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по апрель, прогулки возможны, но холод и снег могут ограничить комфорт, хотя и добавят особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Енисей
- Красноярские столбы
- Свято-Успенский монастырь
- Николаевская сопка
Описание экскурсии
Живописным маршрутом рассмотреть Красноярск
На последней вершине Саянского хребта стоит Академгородок. Это и город-сад, и берёзовая роща, и сосновый бор. Здесь вас ждут природные красоты, святыни и жилые постройки, но обо всём по порядку.
- Во время прогулки по набережной вы полюбуетесь красавцем Енисеем — его размахом и величием. Здесь же вас ждёт захватывающий вид на легенду края — Красноярские столбы.
- Дальше я проведу вас на места, откуда вы осмотрите старые дома и новоделы — в местной застройке смешались разные стили, которые точно вас удивят.
- По дороге мы подойдём к реке. Путь сам по себе живописен, а во время цветения чабреца и других душистых степных трав особенно.
- Побываем на очень красивых обзорных площадках.
- Следом перед вами откроется вид на владения Свято-Успенского монастыря. Все паломники стекаются именно сюда, ведь это один из духовных центров Епархии.
- В посёлке «Удачный» мы завершим прогулку и отправимся в город. На обратном пути мы заедем на самую красивую и самую высокую смотровую площадку Красноярска – Николаевскую сопку.
История края в деталях
По ходу прогулки я расскажу много интересного о Красноярске и окрестностях. Вы подробнее узнаете о природе: о местной тайге, скальных массивах, столбах. Я объясню, какое значение для города имеет река Енисей. Поделюсь любопытными фактами о его современной жизни — но всё это, конечно, после содержательного рассказа о том, как и когда возник Красноярск. Буду рад любым вопросам, поскольку край свой очень люблю и много о нём знаю.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2642 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо большое за организацию экскурсии! Нашим экскурсоводом была Анна, маршрут, экскурсия, энергия-все понравилось!
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Нашим гидом была Анна! Спасибо ей большое за познавательный рассказ о Красноярске. Узнали много нового и интересного.
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Все было отлично! Получили массу информации и положительные эмоции! Спасибо вам большое!
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Е
Все хорошо, Анна любит свой город, а еще она интересный человек! Но чуть чуть не хватило истории и интересных фактов. Но это нам)
Обзорные площадки прекрасно, здорово увидеть город со всех сторон
Спасибо❤️
Обзорные площадки прекрасно, здорово увидеть город со всех сторон
Спасибо❤️
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В
Отличная экскурсия- очень живая подача материала и искренняя забота о клиенте! Всем рекомендую!
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Очень интересный поход по той части Красноярска, которая находится в стороне от центра города и от рекреационного Правого берега. Мы посмотрели на город со смотровой площадки Академгородка, спустились пешком по
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Входит в следующие категории Красноярска
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