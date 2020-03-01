Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Живописным маршрутом рассмотреть Красноярск
На последней вершине Саянского хребта стоит Академгородок. Это и город-сад, и берёзовая роща, и сосновый бор. Здесь вас ждут природные красоты, святыни и жилые постройки, но обо всём по порядку.
История края в деталях
По ходу прогулки я расскажу много интересного о Красноярске и окрестностях. Вы подробнее узнаете о природе: о местной тайге, скальных массивах, столбах. Я объясню, какое значение для города имеет река Енисей. Поделюсь любопытными фактами о его современной жизни — но всё это, конечно, после содержательного рассказа о том, как и когда возник Красноярск. Буду рад любым вопросам, поскольку край свой очень люблю и много о нём знаю.
Проезд до Академгородка на автобусе или такси не входит в стоимость