Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Живописным маршрутом рассмотреть Красноярск

На последней вершине Саянского хребта стоит Академгородок. Это и город-сад, и берёзовая роща, и сосновый бор. Здесь вас ждут природные красоты, святыни и жилые постройки, но обо всём по порядку.

Во время прогулки по набережной вы полюбуетесь красавцем Енисеем — его размахом и величием. Здесь же вас ждёт захватывающий вид на легенду края — Красноярские столбы .

— его размахом и величием. Здесь же вас ждёт захватывающий вид на легенду края — . Дальше я проведу вас на места, откуда вы осмотрите старые дома и новоделы — в местной застройке смешались разные стили, которые точно вас удивят.

По старинной монастырской тропе мы подойдём к реке. Дорога сама по себе крута и живописна, а во время цветения чабреца и других душистых степных трав особенно.

Следом перед вами откроется вид на владения Свято-Успенского монастыря . Все паломники стекаются именно сюда, ведь это один из духовных центров Епархии.

. Все паломники стекаются именно сюда, ведь это один из духовных центров Епархии. В посёлке «Удачный» мы завершим прогулку и отправимся обратно в город.

История края в деталях

По ходу прогулки я расскажу много интересного о Красноярске и окрестностях. Вы подробнее узнаете о природе: о местной тайге, скальных массивах, столбах. Я объясню, какое значение для города имеет река Енисей. Поделюсь любопытными фактами о его современной жизни — но всё это, конечно, после содержательного рассказа о том, как и когда возник Красноярск. Буду рад любым вопросам, поскольку край свой очень люблю и много о нём знаю.