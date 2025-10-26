Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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Красноярск: нетипичными тропами в черте города

Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Приглашаем вас на экскурсию по Красноярску, где вы увидите город не с обычных туристических троп, а с тех, что хранят историю и красоту природы. Ваш путь начнется в Академгородке, где
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город-сад встречается с березовой рощей и сосновым бором. Набережная Енисея откроет вам величественные виды на Красноярские столбы.

Вы узнаете о разнообразии местной архитектуры, ощутите ароматы цветущих степных трав и посетите уникальные обзорные площадки. Завершит ваш маршрут визит к Свято-Успенскому монастырю, духовному центру региона.

Возвращение в город пройдет через поселок «Удачный» с последующим визитом на высокую смотровую площадку Николаевскую сопку.

Экскурсия включает трансфер и сопровождение опытного гида, который с любовью расскажет о каждом уголке этого маршрута

4.9
22 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Погружение в природу Красноярска
  • 🏞️ Живописные виды на Енисей и Красноярские столбы
  • 🏛️ Посещение исторических и духовных мест
  • 🚶‍♂️ Прогулка по уникальным маршрутам
  • 📚 Интересные рассказы о крае
  • 🚗 Удобный трансфер включён

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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дек
Лучшее время для экскурсии по Красноярску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по апрель, прогулки возможны, но холод и снег могут ограничить комфорт, хотя и добавят особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Красноярск: нетипичными тропами в черте города

Что можно увидеть

  • Енисей
  • Красноярские столбы
  • Свято-Успенский монастырь
  • Николаевская сопка

Описание экскурсии

Живописным маршрутом рассмотреть Красноярск

На последней вершине Саянского хребта стоит Академгородок. Это и город-сад, и берёзовая роща, и сосновый бор. Здесь вас ждут природные красоты, святыни и жилые постройки, но обо всём по порядку.

  • Во время прогулки по набережной вы полюбуетесь красавцем Енисеем — его размахом и величием. Здесь же вас ждёт захватывающий вид на легенду края — Красноярские столбы.
  • Дальше я проведу вас на места, откуда вы осмотрите старые дома и новоделы — в местной застройке смешались разные стили, которые точно вас удивят.
  • По дороге мы подойдём к реке. Путь сам по себе живописен, а во время цветения чабреца и других душистых степных трав особенно.
  • Побываем на очень красивых обзорных площадках.
  • Следом перед вами откроется вид на владения Свято-Успенского монастыря. Все паломники стекаются именно сюда, ведь это один из духовных центров Епархии.
  • В посёлке «Удачный» мы завершим прогулку и отправимся в город. На обратном пути мы заедем на самую красивую и самую высокую смотровую площадку Красноярска – Николаевскую сопку.

История края в деталях

По ходу прогулки я расскажу много интересного о Красноярске и окрестностях. Вы подробнее узнаете о природе: о местной тайге, скальных массивах, столбах. Я объясню, какое значение для города имеет река Енисей. Поделюсь любопытными фактами о его современной жизни — но всё это, конечно, после содержательного рассказа о том, как и когда возник Красноярск. Буду рад любым вопросам, поскольку край свой очень люблю и много о нём знаю.

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2642 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.
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Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход на Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, по Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть! Замечательная вещь, которую я совершил в жизни: проехал от дома до Монголии на велосипеде в одиночку.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спасибо большое за организацию экскурсии! Нашим экскурсоводом была Анна, маршрут, экскурсия, энергия-все понравилось!
Спасибо большое за организацию экскурсии! Нашим экскурсоводом была Анна, маршрут, экскурсия, энергия-все понравилось!
Спасибо большое за организацию экскурсии! Нашим экскурсоводом была Анна, маршрут, экскурсия, энергия-все понравилось!
Спасибо большое за организацию экскурсии! Нашим экскурсоводом была Анна, маршрут, экскурсия, энергия-все понравилось!
Спасибо большое за организацию экскурсии! Нашим экскурсоводом была Анна, маршрут, экскурсия, энергия-все понравилось!
Спасибо большое за организацию экскурсии! Нашим экскурсоводом была Анна, маршрут, экскурсия, энергия-все понравилось!
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Наталья
Нашим гидом была Анна! Спасибо ей большое за познавательный рассказ о Красноярске. Узнали много нового и интересного.
Нашим гидом была Анна! Спасибо ей большое за познавательный рассказ о Красноярске. Узнали много нового и интересного.
Нашим гидом была Анна! Спасибо ей большое за познавательный рассказ о Красноярске. Узнали много нового и интересного.
Нашим гидом была Анна! Спасибо ей большое за познавательный рассказ о Красноярске. Узнали много нового и интересного.
Нашим гидом была Анна! Спасибо ей большое за познавательный рассказ о Красноярске. Узнали много нового и интересного.
Нашим гидом была Анна! Спасибо ей большое за познавательный рассказ о Красноярске. Узнали много нового и интересного.
Нашим гидом была Анна! Спасибо ей большое за познавательный рассказ о Красноярске. Узнали много нового и интересного.
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Ольга
Все было отлично! Получили массу информации и положительные эмоции! Спасибо вам большое!
Все было отлично! Получили массу информации и положительные эмоции! Спасибо вам большое!
Все было отлично! Получили массу информации и положительные эмоции! Спасибо вам большое!
Все было отлично! Получили массу информации и положительные эмоции! Спасибо вам большое!
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Е
Все хорошо, Анна любит свой город, а еще она интересный человек! Но чуть чуть не хватило истории и интересных фактов. Но это нам)
Обзорные площадки прекрасно, здорово увидеть город со всех сторон

Спасибо❤️
Все хорошо, Анна любит свой город, а еще она интересный человек! Но чуть чуть не хватило истории и интересных фактов. Но это нам)
Все хорошо, Анна любит свой город, а еще она интересный человек! Но чуть чуть не хватило истории и интересных фактов. Но это нам)
Все хорошо, Анна любит свой город, а еще она интересный человек! Но чуть чуть не хватило истории и интересных фактов. Но это нам)
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В
Отличная экскурсия- очень живая подача материала и искренняя забота о клиенте! Всем рекомендую!
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Александр
Очень интересный поход по той части Красноярска, которая находится в стороне от центра города и от рекреационного Правого берега. Мы посмотрели на город со смотровой площадки Академгородка, спустились пешком по
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узенькой тропке в микрорайон "Удачный", побывали в Успенском монастыре, и наконец, поднялись на смотровую площадку на Николаевской сопке. В итоге, насладились потрясающими видами на город, на Енисей и "Столбы". Послушали много интересных историй о городе и просто пообщались с приятным и доброжелательным человеком. Всем однозначно рекомендую!

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