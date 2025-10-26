Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем вас на экскурсию по Красноярску, где вы увидите город не с обычных туристических троп, а с тех, что хранят историю и красоту природы. Ваш путь начнется в Академгородке, где

город-сад встречается с березовой рощей и сосновым бором. Набережная Енисея откроет вам величественные виды на Красноярские столбы. Вы узнаете о разнообразии местной архитектуры, ощутите ароматы цветущих степных трав и посетите уникальные обзорные площадки. Завершит ваш маршрут визит к Свято-Успенскому монастырю, духовному центру региона. Возвращение в город пройдет через поселок «Удачный» с последующим визитом на высокую смотровую площадку Николаевскую сопку. Экскурсия включает трансфер и сопровождение опытного гида, который с любовью расскажет о каждом уголке этого маршрута

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Красноярску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и видами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по апрель, прогулки возможны, но холод и снег могут ограничить комфорт, хотя и добавят особую атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.