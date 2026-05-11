Приглашаем вас на экскурсию "Секреты Енисея", где вы сможете увидеть Красноярск с совершенно новой стороны.
Вас ждут не только захватывающие виды на Енисей, но и уникальная возможность прикоснуться к древней истории
Вас ждут не только захватывающие виды на Енисей, но и уникальная возможность прикоснуться к древней истории
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Енисей
- 🏞 Прогулки по живописным тропам
- 🕵️♂️ Раскрытие тайн древних гротов
- 🌲 Погружение в атмосферу хвойных лесов
- 🗺 Возможность корректировки маршрута
- 🚗 Транспорт включен в стоимость
- 🍽 Пикник на природе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, дни длинные, что позволяет насладиться всеми красотами природы в полной мере. Сосновый бор будет наполнен солнечным светом, а прогулки по тропам станут особенно приятными. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные перепады температуры и дождливую погоду. В эти месяцы можно насладиться меньшим количеством туристов и более спокойной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Красивый берег
- Пещерный лог
- Сосновый бор
- Тропа смелых
- Мыс Караульный бык
- Пещера Еленева
Описание экскурсии
Захватывающие дух пейзажи
Мы будем ездить и гулять по горам, скалам и лесам — отовсюду нам будут открываться чарующие виды на Енисей. В программе экскурсии:
- «Красивый берег» — мы посетим высокую набережную Енисея, подаренную нашему городу самой природой.
- Пещерный лог — любители спелеологии прозвали это место «карманом», здесь я покажу просторный грот.
- Сосновый бор — мы погуляем по чудесному сосновому лесу. Летом он пронизан солнцем, а зимой каждая иголочка на ветках деревьев обрастает инеем.
- «Тропа смелых» — живописная тропинка над Енисеем. Мы поднимемся по ней на скалу Голубка и погуляем по соседним вершинам, наслаждаясь окружающими пейзажами. Затем спустимся к реке и отыщем на берегу редкие камни «сиениты».
- Мыс Караульный бык — ещё одна смотровая площадка, откуда открывается шикарная панорама Енисея.
- Пещера Еленева — вы посетите место стоянки древнего человека.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- По желанию я могу скорректировать маршрут
- С собой можно взять перекус — мы устроим пикник
- Поездку для вас проведу я или другой член нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр либо Академгородок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 501 туриста
Мы команда из Красноярска, влюбленные в город и край. Наши знания мест впитывались с детства и подпитывались любопытством и жаждой узнать про родной край что-то новое. С удовольствием поможем вам влюбиться в наш город так же, как мы. Проводим поездки самостоятельно, не представляя какие-либо агентства, мы за личное комфортное общение.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр, любезно согласился забрать нас прямо из дома. за это ему отдельная благодарность. Экскурсия интересная, для тех кто не хочет много ходить. Было несколько не сложных подъёмом и они того стоили. Удобная большая машина.
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Александр отличный гид! Время экскурсии пролетело незаметно и очень познавательно. Вроде бы путь лежал у нас в гору, но маршрут продуман, мы не спешили- шли в доступном нам темпе, где спуск натянуты веревки, поэтому было комфортно.
Экскурсию однозначно рекомендую.
Экскурсию однозначно рекомендую.
+1
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А
Отличная, очень интересная экскурсия по секретами Енисея, классным местам, в которые сам точно не приедешь. Главное, Тимофей по настоящему знает и любит свой город, рассказывает очень много нетривиальных исторически фактов,
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О
Спасибо большое Алексею и Максиму за интересную и познавательную экскурсию. Время и место встречи было выбрано с учетом всех наших пожеланий. В программе экскурсии представлены действительно очень интересные места с
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О
Очень необычная экскурсия с элементами мини-похода, так что удобная обувь обязательна. Тимофей интересно и увлеченно рассказывает и много знает как о Красноярске так и о других местах в нашей стране.
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Была в Красноярске первый раз и открыла для себя много нового и интересного об этом городе)
Тимофей - профессионал в своей сфере, подстроил формат маршрута, проанализировав наше общение и поняв, что
Тимофей - профессионал в своей сфере, подстроил формат маршрута, проанализировав наше общение и поняв, что
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Входит в следующие категории Красноярска
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