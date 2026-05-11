Приглашаем вас на экскурсию "Секреты Енисея", где вы сможете увидеть Красноярск с совершенно новой стороны.Вас ждут не только захватывающие виды на Енисей, но и уникальная возможность прикоснуться к древней истории

города. Мы посетим живописный "Красивый берег", где вы сможете насладиться видами высокой набережной, подаренной природой. В Пещерном логе вы узнаете о тайнах спелеологии и увидите место проведения фестивалей. Сосновый бор порадует вас своей красотой в любое время года, а на "Тропе смелых" вы сможете пройти по живописным тропинкам и насладиться видами с высоты скалы Голубка. Мыс Караульный бык предложит вам незабываемую панораму Енисея, а в Пещере Еленева вы окунетесь в историю древних цивилизаций. Экскурсия включает транспортное обслуживание, возможность корректировки маршрута и пикник на свежем воздухе. Забронируйте свое приключение уже сегодня и откройте для себя тайны Енисея

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, дни длинные, что позволяет насладиться всеми красотами природы в полной мере. Сосновый бор будет наполнен солнечным светом, а прогулки по тропам станут особенно приятными. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные перепады температуры и дождливую погоду. В эти месяцы можно насладиться меньшим количеством туристов и более спокойной атмосферой.

Сейчас август — это идеальное время.