1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
В тренде
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
5 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Поход на Такмак - живописное приключение в Красноярских Столбах
Встречайте удивительный мир Красноярских Столбов в походе к скале Такмак, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
11 июня в 08:00
25 июня в 08:00
12 540₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
50004 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Центральные Столбы Красноярска: дух приключений среди скал
Исследуйте уникальные скалы Центральных Столбов, насладитесь живописными видами и узнайте местные легенды
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Большое путешествие к тем самым Столбам в Красноярске
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным тропам Красноярских Столбов с личным гидом
Начало: От места вашего проживания в Красноярске
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Побывать в сердце заповедника Столбы
Опытный проводник проведет вас к Центральным Столбам, где вы увидите уникальные скалы, покормите бурундуков и узнаете много интересного о природе и истории
Начало: По договоренности
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1240011 160₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мистическим вершинам Красноярска с панорамными видами и шаманскими традициями
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тропа шаманов в Красноярске: путешествие по местам силы
Восхождение по древней тропе шаманов откроет вам тайны Красноярских Столбов и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Секреты Енисея: эксклюзивное путешествие по историческим местам Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле из Красноярска
Исследуйте красоту заповедника «Столбы», вдохните свежий горный воздух и насладитесь неповторимыми пейзажами
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 130₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Заповедник «Столбы»: неповторимая природа Красноярска
Заповедник «Столбы» ждёт вас: уникальная природа и лёгкий маршрут для незабываемых впечатлений
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Сразу за чертой Красноярска, среди красных скал и тайги, пролегает дорога в село Овсянка. Погрузитесь в деревенскую жизнь и узнайте о Викторе Астафьеве
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
8 767₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3.5 часа
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Таежная сказка заповедника Столбы: индивидуальная экскурсия
На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края - заповеднике «Столбы»
Начало: Ул. Перенсона, 2
Расписание: Все дни недели 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Из острога в мегаполис»: обзорная экскурсия по Красноярску
Погрузитесь в историю и современность Красноярска, пройдя по его центральным улицам и набережной вдоль Енисея
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Начало: Площадь Мира
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 июня в 00:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Узнайте два старинных города за один день! Пешеходная прогулка по Красноярску, посещение Овсянки и Дивногорска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город у Красного Яра
Начало: Ул. Перенсона 2 Красноярский театр оперы и балета
Расписание: по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Авторская поездка на джипе: Торгашинский хребет и Красный гребень
Начало: Ул. Лесников, 21 (набережная возле Платинум Арена)
Расписание: понедельник,вторник,среда,четверг, пятница, суббота в 10:00 и 17:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле
Начало: Ул. Перенсона 2, Красноярск
Расписание: Ежедневно по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Визитные карточки» Красноярска за 3 часа на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»: путешествие по вкусам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирских вкусов с экскурсией «Вкус Сибири». Вас ждут уникальные гастрономические открытия и незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
Расписание: В любой день с 10:00-13:00 или с 15:00-18:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
Попить чай на самой высокой точке Торгашинского хребта и узнать её секреты по пути
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Марине. Просто замечательная экскурсия. Марина отличный мотиватор. Помогала и страховала всю экскурсию. Рассказывала много интересного очень легко в формате беседы. Заряжала позитивом. Экскурсия прошла очень легко.
- ЯЯна4 июня 2024Прекрасная экскурсия, посетили за один день много мест в городе и за городом. Игорь приятный собеседник, отвечал на наши вопросы, учитывал пожелания по времени осмотра достопримечательностей.
- ВВалерия3 июня 2024Были сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрута и подача материала были также на 10+. В целом сама экскурсия оставила теплые и незабываемые впечатления 🌞
- ЛЛена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, много локаций, было красиво, познавательно и безопасно. Лена - отличный водитель и рассказчик. Благодарим Елену за маршрут и знания. Рекомендуем.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
- ИИрина3 июня 2024Наш отзыв на сайт: Выражаем глубокую благодарность за организацию и проведение экскурсий по городу Красноярску и его окрестностям. Удивительная способность Екатерины
- ТТатьяна2 июня 2024Добрый день! Очень впечатлил экскурсия по городу. Я впервые была в Красноярске, поэтому решила взять обзорную экскурсию. У меня была
- ННадежда2 июня 2024Отличная экскурсия, масса впечатлений и интересных фактов. Шикарные подача материала и знания Максима завораживают, время пролетело на одном дыхании. За
- ММарина31 мая 2024Время прибывания в Красноярске было ограничено, поэтому мы выбрали экскурсию "Красноярск и Дивногорск за один день". Название говорит само за
- ННаталья31 мая 2024Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "На машине" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 2 000 до 14 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1631 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 38 экскурсий в Красноярске на 2024 год на машине, 1631 ⭐ отзыв, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август